Kreatyna jest naturalną kombinacją trzech aminokwasów: l-argininy, l- glicyny, oraz l- metioniny. Nie jest sterydem ani substancją dopingującą. Jest wytwarzana przez organizm z pełnowartościowych źródeł białka w diecie. W dodatku kreatyna należy do najlepiej przebadanych substancji stosowanych w sporcie i uznawana jest za bezpieczny suplement. Czy dla wszystkich? I jakie są skutki uboczne kreatyny?

Spis treści:

Fachowa literatura wymienia skutki uboczne przyjmowania kreatyny. Nie ma znaczenia czy w suplemencie diety jest monohydrat kreatyny, jabłczan kreatyny (TCM), ester etylowy kreatyny (CEO), czy cytrynian kreatyny.

Skutki uboczne kretyny, o których się mówi:

Należy jednak zaznaczyć, że:

To trzeba wiedzieć: za bezpieczną dawkę dla sportowców przyjmuje się: 5 g 4-5 razy dziennie przez 5-7 dni w okresie startowym i dawkę podtrzymującą: 2 g (inne źródło: 3-5 g) dziennie. Ustalono to podczas badań przeprowadzonych na osobach wyczynowo uprawiających sport. Nie przebadano natomiast tych dawek na zwykłych, prowadzących aktywny tryb życia ludziach.

Choć kreatyna jest uważana w środowisku sportowym za bezpieczny suplement, to nie poleca się zwiększać dawki bez uzasadnienia, gdyż może to wywołać skutki uboczne, na szczęście niezbyt poważne:

Przyjmowanie zbyt dużych dawek kreatyny nie przynosi żadnych benefitów sportowych, gdyż jej nadmiar wydalany jest z moczem, a mięśnie nie są w stanie zmagazynować jej nieograniczonej ilości.

W ogólnych zaleceniach dotyczących kreatyny znajdują się zapisy dotyczące przeciwwskazań. Obejmują one zrezygnowanie kreatyny przez osoby dotknięte chorobami nerek, nadciśnieniem, schorzeniami wątroby.

Konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji wymagają osoby przyjmujące niektóre leki, gdyż mogą one wchodzić w interakcje z kreatyną:

Organizm może też źle tolerować połączenie kreatyny z kofeiną, co grozi odwodnieniem. Z kolei łączenie kreatyny z kofeiną i efedryną może zwiększać ryzyko udaru mózgu. Kreatyny nie należy też podawać dzieciom i nastolatkom.