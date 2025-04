Jeśli planujesz zacząć chodzić na siłownię, musisz zadbać o odpowiednio skompletowany strój. Biustonosz sportowy, wygodne legginsy, sportowe buty i wygodna koszulka to absolutny must-have każdej osoby, która chce pracować nad swoją kondycją fizyczną na siłowni.

Reklama

Jak wybrać dobrą koszulkę na siłownię?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, musisz zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów.

1. Materiał, z którego wykonana jest koszulka

Na siłownię nigdy nie zabieraj ze sobą koszulki wykonanej z bawełny czy lnu. Te rodzaje materiałów kiepsko sprawdzą się podczas intensywnych treningów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że chłoną pot w zastraszającym tempie, a proces wysychania w przypadku takich materiałów jest bardzo długi. Niestety koszulki z tkanin naturalnych nie spełniają swojego zadania podczas treningów...

Zdecydowanie lepszym wyborem będzie koszulka na siłownię wykonana z materiałów syntetycznych - np. poliestru, poliamidu. Mogą w swoim składzie zawierać również elastan lub lycrę. Są lekkie, przewiewne, nie uczulają, nie zmieniają koloru wraz z upływem czasu, nie gniotą się, nie chłoną potu i bardzo szybko schną.

2. Odpowiedni rozmiar

Nawet jeśli na co dzień lubisz chodzić w oversizowych krojach, koszulka na siłownię nie powinna być luźna. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi o komfort jej użytkowania. Koszulka powinna dobrze odprowadzać ciepło, tzn. po treningu nie może być cała mokra. Jednocześnie z racji obecności klimatyzacji na sali - nawet gdy jesteś spocona - nie powinno być ci w niej zimno.

Z takich zaawansowanych materiałów korzystają profesjonalne marki takie jak np. Columbia czy Asics. Koszulki tych firm przylegają do ciała i niezależnie od temperatury w pomieszczeniu odprowadzają jedynie nadmiar ciepła zapewniając komfort termiczny przez cały trening.

3. Przeznaczenie

To bardzo ważne, ponieważ inny krój będzie miała koszulka do crossfitu, a inny koszulka do zumby. To właśnie do rodzaju zajęć na siłowni powinnaś dostosować swój ubiór!

Jeśli np. chodzisz na trening obwodowy, idealnie podczas takich ćwiczeń sprawdzi się koszulka na ramiączka, która nie będzie krępować twoich ruchów. Jeśli natomiast ćwiczysz crossfit, lepszym wyborem będzie cienka koszulka na długi rękaw. Zniwelujesz dzięki niej ryzyko obtarć skóry.

Szukasz wygodnych ubrań do ćwiczeń? Na Modago.pl znajdziesz modne topy sportowe.

4. Marka

Zanim zdecydujesz się na zakup koszulki na siłownię, zwróć uwagę na firmę, która ją wyprodukowała. Zdecydowanie lepszym wyborem będą profesjonalne marki, które specjalizują się w produkowaniu odzieży sportowej, niż np. ubrania z sieciówki. Firmami, którym ufają zawodowi sportowcy, są między innymi Reebok, Asics, Nike, Columbia, adidas, czy 4F.

5. Cena

To nieprawda, że tylko droga koszulka na siłownię spełni twoje oczekiwania. W ofercie producentów odzieży sportowej znajdziesz bardzo dobrej jakości ubrania, których ceny zaczynają się już od 40 złotych. Warto polować również na promocje. Ceny odzieży sportowej podczas wyprzedaży mogą spaść nawet o połowę!

Reklama

Dowiedz się więcej o ćwiczeniach na siłowni:

Co powinnaś wiedzieć o siłowni? Tu znajdziesz najważniejsze informacje!

Jak ćwiczyć na siłowni? Poznaj najlepsze i najgorsze propozycje ćwiczeń dla kobiet