Każda kobieta, która uprawia sport, doskonale zdaje sobie sprawę, że prawidłowo dopasowany strój to połowa sukcesu. Istotne jest, aby nie krępował ruchów i pozwalał na dobrą cyrkulację powietrza. Ale nie można przy tym zapominać, że dla każdej przedstawicielki płci pięknej także podczas treningu nie bez znaczenia jest, żeby strój był ładny i modny… Wszystkie te cechy charakteryzują termoaktywną koszulkę damską do ćwiczeń na ramiączkach przygotowaną specjalnie dla entuzjastek biegania przez markę BRUBECK.

Koszulka damska na cienkich ramiączkach z kolekcji Running wykonana jest z dwuwarstwowej dzianiny, która pozwala ciału na swobodne oddychanie. Warstwa wewnętrzna zapewnia szybkie odbieranie potu ze skóry i odprowadzanie go na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu specjalnego włókna o najniższej absorpcji wilgoci, dzianina bardzo szybko schnie, a my czujemy się komfortowo nawet przy dużym wysiłku.

Dodatkowo efektywność transportu wilgoci jest wzmocniona poprzez zastosowanie specjalnej struktury siatki w miejscach, w których pocimy się najmocniej, tj. na klatce piersiowej, na brzuchu i plecach. Regulowane ramiączka umożliwiają odpowiednie dopasowanie, a wewnętrzny top skutecznie podtrzymuje biust nawet podczas dynamicznego biegu lub wykonywania intensywnych ćwiczeń. Ponadto koszulka posiada boczne strefy RIB, które wspaniale modelują ciało i podkreślają smukłą linię kobiecej sylwetki.

Z pewnością każda z pań doceni też, że w koszulce Brubeck nie trzeba się obawiać krępującego nieprzyjemnego zapachu – antyalergiczne i antystatyczne właściwości dzianiny zabezpieczają przed jego powstawaniem.

Koszulka przeznaczona jest nie tylko dla profesjonalnych sportsmenek, ale również dla amatorek i początkujących. Oczywiście sprawdzi się nie tylko do biegania, ale także do fitness, na rower czy do każdej aktywności na lato. Dzięki niej każdy trening stanie się jeszcze przyjemniejszy, a piękny, kobiecy amarantowy kolor z pewnością będzie przyciągał wzrok na trasie biegu lub w siłowni.

