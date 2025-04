Jeszcze kilka lat temu lawinę komentarzy, a czasem zniesmaczenie, wywoływały tematy, które poruszały kwestę wyboru ubrań na siłownię. Przeciwnicy uważali, że nie ma znaczenia, w czym się ćwiczy, bo najważniejsze jest, żeby to robić. A zwolennicy (my też zaliczamy się do tej grupy), że ubrania, które mamy na sobie wpływają na naszą samoocenę, motywację i samopoczucie.

Reklama

Tym razem producenci poszli o krok dalej... Teraz na rynku pojawia się coraz więcej kosmetyków do makijażu, które są przeznaczone specjalnie dla osób aktywnych fizycznie. Jeszcze kilka miesięcy temu można było je kupić tylko za granicą, ale obecnie są już dostępne w Polsce.

Gdzie mieszkają najbardziej leniwi ludzie? Nie jest im po drodze z aktywnością fizyczną

Kosmetyki do makijażu na siłownię

Specjalną kolekcję wprowadziła na rynek dobrze wszystkim znana marka - Pupa. Wśród propozycji znajdziecie puder w kamieniu, tusz do rzęs, balsam do ust, utrwalacz do makijażu czy kredkę do oczu. Oczywiście nazwałyśmy je umownie kosmetykami do makijażu na siłownię, ale są przeznaczone dla wszystkich kobiet, które chcą wyglądać nieskazitelnie podczas uprawiania ulubionego sportu.

fot: 1. Tusz do rzęs Pupa, cena, ok. 99,90zł; 2. Kredka do oczu Pupa, cena, ok. 61,90 zł; 3. Puder w kamieniu Pupa, cena, ok. 87,90 zł; 4. Balsam do ust Pupa, cena, ok. 64,90 zł; 5. Utrwalacz do makijażu Pupa, 84,90 zł

W skład kolekcji wchodzą wodoodporne i potoodporne produkty do makijażu. Poza ekstremalną trwałością wyróżniają je także komfortowe konsystencje i naturalny efekt. Uzupełnieniem linii są produkty do pielęgnacji ciała. Bo przecież skóra po aktywności fizycznej staje się odwodniona i traci minerały, a produkty pupa sport addicted, zapobiegają temu. Przynoszą natychmiastową ulgę, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz szybszej regeneracji.

Rano, wieczorem czy po południu? Kiedy trenować, żeby schudnąć jak najwięcej?

Czy kosmetyki do makijażu na siłownię mają sens?

Prawdę mówiąc nie nam to oceniać... Każda kobieta ma inne potrzeby, inną cerę i samoocenę. Wiele przedstawicielek płci pięknej ma problemy ze skórą i nie czuje się komfortowo bez makijażu. Z drugiej strony można mieć wątpliwości, czy makijaż w czasie uprawiania sportu nie pogorszy jedynie jej stanu.

To trudny i bardzo indywidualny temat. Uważamy, że każda z nas powinna sama zdecydować co wybiera.

Reklama

Marzysz o zgrabnej sylwetce, dobrej kondycji i mocnych mięśniach? Ten trening jest dla ciebie!