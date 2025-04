1. Dolna część pleców

Co grozi urazem? Skłon do przodu o prostych nogach i zaokrąglonym kręgosłupie sprzyja uszkodzeniom krążków międzykręgowych.

Jak go unikać? Trzymaj kolana minimalnie ugięte, brzuch napięty, a kręgosłup prosty.

2. Kolana

Co grozi urazem? Wychylenie kolana z prawidłowego ustawienia podczas wykonywania asany zwanej Wojownikem, a także przyjmowanie pozycji Gołębia, Kwiatu Lotosu lub Półkwiatu Lotosu może spowodować naciągnięcie więzadeł w kolanach.

Jak go unikać? Nie obracaj ciała przy prostych kolanach (ugięcie kolan zapobiega urazowi). Nie wykonuj pozycji powodujących dyskomfort, a zwłaszcza ból.

3. Mięśnie tylnej strony ud

Co grozi urazem? Zbyt głębokie pochylanie tułowia w przód, zwłaszcza przy prostych plecach, może przyczynić się do naciągnięcia mięśni położonych na tylnej stronie ud, poniżej pośladków.

Jak go unikać? Nigdy nie przekraczaj granicy bólu. Zaokrąglenie pleców odciąży mięśnie ud, ale może przeciążyć kręgosłup!

4. Nadgarstki

Co grozi urazem? Obciążanie nadgarstków, np. w pozycji Psa z Głową do Dołu, Kruka, staniu na rękach. Na kontuzje narażone są zwłaszcza osoby cierpiące na zespół cieśni nadgarstka i pracujące przy komputerze.

Jak unikać kontuzji? Dobrze rozkładaj ciężar ciała – oprzyj go na całej powierzchni dłoni: od nasady, poprzez jej wnętrze, po końce palców. Nie przekraczaj granicy bólu i podłóż pod nasadę dłoni zwinięty ręcznik, tak by palce były skierowane w dół, a nadgarstek znajdował się nieco wyżej.

5. Szyja

Co grozi urazem? Ryzykowne są pozycje, w których duża część ciężaru ciała obciąża szyję: stanie na głowie, stanie na barkach, pozycja świecy. Uwagi wymagają także pozycje: Wielbłąda i Psa z Głową do Góry, gdzie kręgosłup szyjny mocno wygina się do tyłu.

Jak go unikać? W pozycjach odwróconych znaczącą część ciężaru ciała trzeba przenieść na ręce i zawsze przedkładać zdrowy rozsądek nad głębsze wejście w pozycję.

napisane na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Be Active