1. Zadbaj o odpowiednią technikę biegu

Do biegania trzeba się przygotować i to bez względu na to, czy zamierzamy startować w maratonach, czy biegać rekreacyjnie po podwórku lub wokół bloku. Sposób, w jaki układamy stopy, wpływa na całe ciało. Wyobraźmy sobie źle postawione fundamenty domu. Taki błąd będzie miał negatywne konsekwencje dla całej konstrukcji. Jeżeli będziemy źle je stawiali, cała postawa będzie nieprawidłowa.

Reklama

Dużo zależeć może od tego, jaki mamy typ sylwetki oraz w jaki sposób biegamy. Niektórzy wybijają się z pięt, inni z całej stopy, jeszcze inni stawiają nacisk na przód stopy. Tak naprawdę nie istnieje jedna uniwersalna technika, którą można by było polecić wszystkim. Każdy powinien dobrać technikę odpowiednią dla siebie, a w tym pomóc może np. konsultacja u ortopedy.

2. Kup buty odpowiednie do rodzaju uprawianego sportu

Niestety w sklepach - nawet sportowych - rzadko możemy liczyć na personel, który potrafi pomóc w doborze odpowiedniego obuwia. Aby dokonać dobrego wyboru, należy wziąć pod uwagę całą sylwetkę, włączając w to wady postawy. Biegacze bardzo często przesadzają też z amortyzacją. Stopy potrzebują bodźców, by ich mięśnie mogły pracować. Jeśli stopy są zbyt mocno odizolowane od podłoża, mogą pojawić się problemy.

3. Nie oszczędzaj na wkładkach ortopedycznych

Jeśli poważnie podchodzimy do kwestii biegania , powinniśmy zwrócić uwagę na wkładki ortopedyczne. W tym wypadku nie decyduj się na wkładki uniwersalne. Tyle, ile jest ludzi na świecie, tyle jest też kształtów stóp. Różnice są tak poważne, nawet najlepsi producenci nie są w stanie ich uwzględnić. Dlatego po poradę skieruj się do ortopedy.

4. Mierz siły na zamiary

Ryzyko kontuzji zależy również od wybranej techniki biegu, budowy ciała, a także od tego, jakie kontuzje przechodziliśmy w przeszłości. Dlatego jeśli wiesz, że w danych sytuacjach robi się "niebezpiecznie", staraj się do nich nie doprowadzać. Mowa tu np. o bieganiu w plenerze zimą lub o dość trudnej trasie, jaką sobie wyznaczyłaś.

5. Zadbaj o swoją dietę

Aby ciało radziło sobie prawidłowo z obciążeniem jakiemu jest poddawane, musi być właściwie odżywione. Szczególnie warto zwrócić uwagę na odpowiednią zawartość w pokarmach węglowodanów i białka.

Dowiedz się więcej o bieganiu:

8 rad, jak regularnie biegać

Jakie zalety na regularne bieganie?

Czy bieganie na czczo jest bezpieczne?

Reklama

na podstawie informacji prasowej Podiomed