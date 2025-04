Kolekcja Athletic marki Brubeck

W kolekcji ATHLETIC zastosowano osiągnięcia termoaktywnej technologii. Znajdziemy w niej rzeczy z bardzo cienkiej dzianiny, które nawet podczas wysiłku w czasie cieplejszych dni zapewniają szybkie odprowadzanie potu. Nowoczesne rozwiązania idą w parze z dostosowanym do letnich treningów krojem.

Koszulki z kolekcji ATHLETIC są nieco luźniejsze, dzięki czemu optymalnie wentylują organizm w ruchu. W miejscach, w których pocimy się najbardziej, zastosowano specjalne strefy wentylacyjne. Dodatkowy ważny atut to brak szwów, co eliminuje ryzyko podrażnień. Antybakteryjne i antyalergiczne właściwości dzianiny pozwalają czuć się pewnie i swobodnie, ograniczając nieprzyjemny zapach. Poliester, z którego wyprodukowane są koszulki ATHLETIC, gwarantuje trwałe i żywe kolory, którym nie grozi wyblaknięcie pod wpływem ostrego słońca lub częstego prania.

Wiosną i latem, kiedy treningi i outdoorowe wycieczki stają się intensywniejsze i często bywa, że noc zastaje nas jeszcze w drodze, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dlatego na koszulkach z kolekcji ATHLETIC – na klatce piersiowej, plecach i rękawkach – Brubeck umieścił elementy odblaskowe. Zarówno koszulki z krótkim rękawkiem, jak i bezrękawniki z serii ATHLETIC są dostępne w dwóch wersjach krojów – dopasowanych do sylwetki mężczyzn i kobiet. Dedykowane do aktywności w cieplejsze dni idealnie sprawdzają się podczas biegania, jazdy na rowerze czy każdej innej aktywności w wyższych temperaturach.

