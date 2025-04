Na czym polega kitesurfing?

Kitesurfing to nic innego jak pływanie na desce napędzanej wiatrem za pomocą latawca, którym sterujemy. Ta dyscyplina sportu dotarła do Polski w 2000 roku. Rok później powstała pierwsza polska szkoła kitesurfingu i zostały rozegrane pierwsze Mistrzostwa Polski.

Czy kitesurfing jest trudny do nauczenia?

Kitesurfing swoją rosnącą popularność zawdzięcza temu, że przy dobrym wietrze jest stosunkowo łatwy do nauczenia, a przy tym dostarcza niesamowitych wrażeń. Mimo, że koszty sprzętu, szkolenia i wyjazdy uszczuplają budżet domowy, każdego roku przybywa miłośników tego sportu.

Ile kosztuje kitesurfing?

Koszt sprzętu do kitesurfingu

Koszt nowego latawca ze średniej półki to ok. 5 000 zł. Można go obniżyć, kupując używany. Jednak decydując się na sprzęt używany, trzeba go dokładnie sprawdzić. Używany latawiec w dobrym stanie kupisz za ok. 3 000 zł. Ale ze względu na zmienny wiatr, najlepiej jest posiadać co najmniej 2 latawce. Jeden większy na słabszy wiatr, drugi mniejszy na wiatr silniejszy.

Poza latawcem, każdemu kitesurferowi potrzebny jest bar, czyli specjalny drążek, który służy do sterowania latawcem i pompka – koszt zaczyna się od ok. 300 zł za używany i do nawet 1 800 zł za nowy bar + ok. 100 zł za pompkę.

Do pływania niezbędna jest też deska. Dobrą jakościowo używaną deskę możemy mieć za ok. 1 000 zł, za nową musimy zapłacić ok. 2 500 zł. Poza tym, każdy kitesurfer do pływania potrzebuje też pianki – ok. 500 zł i trapezu w podobnej cenie.

Koszt nauki pływania na kitesurfingu

Kitesurfing to sport ekstremalny, dlatego tej dyscypliny powinno się uczyć w licencjonowanej szkole, pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Dopiero zdobycie umiejętności na poziomie IKO2 jest podstawą do samodzielnych ćwiczeń na sprzęcie własnym bądź wypożyczonym. Kurs pozwalający osiągnąć poziom IKO 2 to koszt ok. 1 000 zł. Podczas szkolenia kursanci korzystają ze sprzętu szkółkowego.

Gdzie jechać na kitesurfing?

W Polsce mekką kitesurfingu jest Półwysep Helski. Ze względu na płytki akwen to doskonałe miejsce do nauki. Na półwyspie zdarzają się jednak dni bezwietrzne. Chcąc mieć pewny wiatr, warto wybrać się za granicę. Do najpopularniejszych akwenów zalicza się Fuertaventura, Teneryfa, Sardynia, Rhodos i Egipt. Bardziej odległe kierunki to m.in. Brazylia, Wenezuela czy Sri Lanka.

na podstawie informacji prasowej kokos.pl