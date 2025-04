Kitesurfing jest sportem niemal dla każdego, kto potrafi pływać. Choć wygląda na trudny, wcale taki nie jest i można się podstaw nauczyć w kilka dni. W Polsce i na świecie jest wiele szkół kitesurfingu, które wydają certyfikaty ukończenia kursów, które uprawniają do wypożyczania i samodzielnego pływania na kajcie. Warto go ukończyć, jeśli pierwsze lekcje pokażą, że sport ten sprawia przyjemność.

Kitesurfing (można spotkać również nazwę kiteboarding, potocznie kajt) to sport wodny, technicznie podobny do windsurfingu. W kitesurfingu deska jest prowadzona na krawędzi (podobnie jak w snowboardzie). Zamiast żagla używa się latawca na dość długich linkach, na tzw. barze (bar – ang. drążek) przypiętym do uprzęży zakładanej przez osobę uprawiającą tę dyscyplinę sportową. Kitesurfing można trenować w akwenach słodkowodnych i morskich.

Najprościej mówiąc kitesurfing to pływanie na desce napędzanej wiatrem za pomocą latawca. Ta dyscyplina sportu dotarła do Polski w 2000 roku. Rok później powstała pierwsza polska szkoła kitesurfingu i zostały rozegrane pierwsze Mistrzostwa Polski.

Koszt kursu IKO 1+2 (International Kiteboarding Organization) to wydatek ok. 1400 zł. IKO to międzynarodowa organizacja kitesurfingowa zajmująca się szkoleniem instruktorów i opracowywaniem programu szkolenia kursantów. Certyfikaty (legitymacje) wydawane przez IKO są honorowane w szkołach i bazach na całym świecie. Aby zostać, tzw. samodzielnym kitesurferem należy właśnie ukończyć kurs na poziomie IKO 1+2, czyli na tzw. samodzielnego kitesurfera. Po ukończeniu kursu IKO 1+2 otrzymuje się licencję potwierdzającą umiejętności i uprawniającą do wypożyczania sprzętu.

Ile trwa kurs kitesurfingu?



Wszystko zależy od warunków pogodowych. Pierwsze dwie godziny to zajęcia teoretyczno-praktyczne, które odbywają się na plaży z małym latawcem. Zajęcia na wodzie odbywają się, gdy wiatr wieje z siłą ok. 10 węzłów (20-28 km/h). Kurs IKO 1+2 trwa około 10 godzin, co przy dobrych warunkach wiatrowych można zrealizować w 3-4 wietrzne dni. Jest to również optymalny czas trwania kursu. Oczywiście plan szkoleniowy można zrealizować w 2 dni, ale wraz ze zmęczeniem spada szybkość przyswajania wiedzy.

Osoby, które poczują wiatr w latawcu, mogą również odbyć kurs doszkalający IKO 3. Zajęcia praktyczne obejmują pływanie w obu kierunkach, kontrolę prędkości, utrzymanie wysokości, pływanie pod wiatr, ostrzenie pod wiatr, zwroty i podstawowy skok. Ten etap kursu trwa około 5 godzin i kosztuje około 800 zł.

Cena kursu zawiera wypożyczenie sprzętu – latawca, deski, trapezu, kasku i kamizelki.

W czasie kursu IKO 1+2 nauczysz się wszystkiego od podstaw:

teorii kitesurfingu ,

, sterowania małym latawcem treningowym na lądzie,

szeregu ćwiczeń z dużym latawcem w wodzie bez deski,

znajomości zasad bezpieczeństwa,

samoratownictwa w teorii oraz praktyce,

w teorii oraz praktyce, startu z deską

krótkich halsów.

Te umiejętności to absolutne minimum, aby próbować samodzielnego pływania. Całkowitą samodzielność (i większa pewność siebie) uzyskuje się po ukończeniu kursu IKO 3.

Kitesurfing – dla kogo ten sport?

W kitesurfingu teoretycznie nie ma limitów wiekowych. Jednak ze względów bezpieczeństwa zalecane się, aby waga kursanta nie powinna być mniejsza niż 30 kg. Najmłodsi kitesurferzy zaczynają naukę w wieku 7 lat, a najstarsi – tutaj nie ma granic.

Kitesurfing to sport dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas nad wodą i/lub poszukują zastrzyku adrenaliny – bo w sposób jej dostarczający na kajcie da się pływać.

Czy kitesurfing jest trudny?

Nie za bardzo. Każda przeciętnie sprawna osoba jest w stanie się go nauczyć. Jedyne, co trzeba umieć, to pływanie. Oczywiście pomocne będą wiedza i doświadczenie z zakresu żeglarstwa lub choćby doświadczenie w zabawie z latawcem prowadzonym dwoma linkami – ma kształt i zachowuje się na wietrze tak samo jak latawiec do kitesurfingu.

Co jest trudniejsze kitesurfing czy windsurfing?

Początki są trudniejsze na kajcie, gdyż opanowanie latawca jest mniej intuicyjne niż żagla do windsurfingu.

Natomiast po opanowaniu podstawowych umiejętności kitesurfing na poziomie średniozaawansowanym okazuje się łatwiejszy, a nauka kolejnych elementów przychodzi z większą łatwością niż na windsurfingu. Dużo szybciej np. nauczysz się robić skoki na kajcie niż na surfingu.

Gdzie uczyć się kitesurfingu?

W Polsce mekką kitesurfingu jest Półwysep Helski. Ze względu na płytki akwen to doskonałe miejsce do nauki. Na półwyspie jednak zdarzają się dni bezwietrzne. Do najpopularniejszych kierunków zagranicznych zaliczają się: Fuertaventura, Teneryfa, Sardynia, Rhodos i Egipt. Bardziej odległe kierunki to m.in. Brazylia, Wenezuela czy Sri Lanka.

Pierwszą cechą akwenu, którą należy sprawdzić w kontekście uprawiania kitesurfingu, jest siła wiatru. Powszechnie uważa się, że jego prędkość powinna oscylować w przedziale 15-40 km/h. W przypadku osób stawiających swoje pierwsze kroki warto poszukać miejsc, w których wiatr wieje z prędkością 8-9 węzłów (15-17 km/h), w takich warunkach nauka kitesurfingu jest najbardziej komfortowa.

Drugim, niezwykle ważnym czynnikiem jest głębokość zbiornika wodnego. Powinien być płytki (najlepiej ok. 1 m głębokości) na dużej odległości od linii brzegowej. Pozwoli to m.in. na bezpieczne puszczanie latawca i panowanie nad nim w wodzie.

Ostatnią rzeczą, na którą warto zwracać uwagę, jest rozbudowana infrastruktura i czy plaża jest wystarczająco duża, aby pomieścić amatorów kitesurfingu i ich sprzęt. Osoby, które dopiero rozpoczynają naukę tego sportu, powinny korzystać ze sprzętu z wypożyczalni, bo ryzyko jego uszkodzenia jest duże.

Koszt nowego zestawu latawiec plus deska i bar to koszt od ok. 6000 złotych. Ceny oczywiście mogą być znacznie wyższe, bo sam latawiec może kosztować ponad 10 tys. złotych – wszystko zależy od jakości i marki. Oczywiście można kupić używany za około 2000-3000 zł. Ze względu na zmienny wiatr warto mieć minimum 2 latawce – jeden na większy wiatr, a drugi mniejszy na silny wiatr.

Każdemu kitesurferowi potrzeby jest bar, czyli drążek, który służy do sterowania latawcem. Ceny nowego sprzętu zaczynają się od 1600 zł do nawet 3000 zł, a używane możecie kupić już za 300 zł.

Do pływania niezbędna jest deska. Dobrej jakości używaną deskę możecie mieć już za około 1000 zł, a nowa to wydatek rzędu 1800 - 2600 zł.

Kolejnym niezbędnym sprzętem jest trapez (koszt nowego i dobrego: ok. 1000 zł) i pianka (koszt około 900 zł).

Na początku proponujemy kupić jedynie piankę, a pozostały sprzęt wypożyczać.

Kitesurfing rozwinął się stosunkowo niedawno, lecz pierwszy udokumentowany przypadek użycia latawca zamiast żagla do napędu jachtu miał miejsce już w 1826 roku. Zaś w 1977 roku Holender Gijsbertus Adrianus Panhuizen jako pierwszy wykorzystał siłę latawca do pływania w pozycji stojącej na desce. Mężczyzna opatentował swój wynalazek i choć nie przyniósł mu korzyści finansowych, to jest uważany za wynalazcę kitesurfingu.

Ograniczenia techniczne nie pozwoliły na szybkie rozwinięcie się tej dyscypliny sportowej. Dopiero po 1995 nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania kitesurfingiem, a w 1996 roku odbyły się na Hawajach pierwsze Mistrzostwa Świata. Obecnie kitesurfing rozwija się bardzo dynamicznie i zdobywa coraz większą grupę wielbicieli.

