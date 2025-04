Nazwa kinesiotaping (czytaj: kinezjotejping) pochodzi od połączenia słów: „kinesio” (w języku łacińskim „ruch”) oraz „taping” (po angielsku „naklejanie plastra”). Jest to metoda lecznicza opracowana w latach 80. ubiegłego wieku. Jej twórcą jest japoński specjalista od terapii manualnej, dr Kenzo Kase. Początkowo, dzięki swojemu wynalazkowi zamierzał on tylko przedłużyć pozytywne skutki rehabilitacji po urazach czy operacjach. Wkrótce okazało się, że mają one dużo większą moc niż tylko uzupełnienie innych terapii. Czasami o plastrach do kinezjotapingu mówi się plastry przeciwbólowe. I słusznie, bo działanie kinesiotapingu zostało już całkiem nieźle przebadane, a badania potwierdzają jego skuteczność.

Taśmy do konesiotapingu nakleja się na okolicę ciała, która jest poddawana terapii lub ma być chroniona przed kontuzją. W różnych problemach z aparatem ruchu stosuje się różne sposoby aplikacji plastrów. W dodatku na tę samą dolegliwość różni terapeuci mogą stosować nieco inne techniki plastrowania. Podczas jednej wizyty stosuje się zazwyczaj od kilku do kilkunastu plastrów. Ich noszenie nie jest dla pacjenta zbytnio uciążliwe, ponieważ tepjy nie podrażniają skóry (chyba że ktoś ma alergię) i w żaden sposób nie utrudniają życia.

Dzięki porowatej strukturze i specjalnej technice tkania plastry doskonale przepuszczają powietrze. Skóra więc nie poci się pod nimi i nie ma ryzyka powstawania odparzeń. W plastrach można normalnie funkcjonować, a nawet kąpać się, bo nie ograniczają ruchów i są odporne na działanie wody (nie odklejają się). Jeżeli zachodzi taka potrzeba, plaster można w każdej chwili zdjąć samodzielnie.

Kiedy stosuje się kinesiotaping?

Najczęściej konesiotaping stosuje się w celu:

poprawy ukrwienia,

zmniejszenia obrzęku,

ograniczenia bólu ,

, dla lepszej aktywacji mięśni,

przyspieszenia regeneracji tkanek po urazie,

tkanek po urazie, zapobiegania pogłębienia się urazu,

zmniejszeniu ryzyka urazu.

Kinesiotaping pomaga łagodzić wiele dolegliwości, w tym te wynikające z zaburzenia krążenia limfy, ale też krwiaki, blizny, bóle kręgosłupa, nerwobóle i niektóre dolegliwości związane z ciążą.

Przeciwwskazaniem do kinesiotapingu są:

otwarte rany,

choroba nowotworowa,

zakrzepica,

cukrzyca,

alergia na klej stosowany do tejpów.

Jak działają plastry do kinesiotapingu?

Plastry do kinesiotapingu mają elastyczność zbliżoną do elastyczności naszej skóry. Skóra pod rozciągniętym plastrem lekko się ściąga i unosi, co zwiększa przestrzeń w tkance podskórnej. A to właśnie tam ulokowane są np. naczynia krwionośne i limfatyczne oraz receptory odpowiedzialne za odczuwanie bólu. Gdy więc np. występuje uraz tkanek i powstaje proces zapalny, plaster unosi nieco skórę i sprawia, że krew i limfa mogą lepiej krążyć, a ucisk obrzękniętych tkanek na receptory bólowe oraz napięcie mięśni się zmniejsza.

Zastosowanie kinesiotapingu wpływa też na psychikę. Pacjent czuje, że miejsce, z którym jest problem lub może być problem, zostało „zaopiekowane”, czuje się pewniej. Ma to znaczenie nie tylko u sportowców, ale i u zwykłych ludzi.

Plastry nie zawierają żadnych leków – efekt terapeutyczny (np. złagodzenie bólu czy usunięcie obrzęku) osiąga się wyłącznie poprzez odpowiedni sposób naklejania. I właśnie ta dokładnie przemyślana forma aplikacji, w połączeniu z wyjątkowymi właściwościami technologicznymi plastrów sprawiają, że leczenie wielu schorzeń (zwłaszcza związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu mięśniowo-stawowego) jest dużo łatwiejsze.

fot. Kinesiotaping – jak naklejać plastry/ Adobe Stock, artursfoto

Aby taśmy dobrze się trzymały i działały z maksymalną skutecznością, warto przestrzegać pewnych zasad:

Przed przecięciem taśmy należy zmierzyć odcinek, na jaki będzie przyklejany plaster. Przycięte odcinki tejpa należy zaokrąglić na rogach, aby taśma dłużej trzymała się na ciele. Należy unikać dotykania kleju po zdjęcia papieru zabezpieczającego. Końcówki tejpa nakleja się bez rozciągania plastra. Odcinek między końcami aplikuje się, rozciągając taśmę od 10% do nawet 75% w zależności od problemu, z jakim tejpy mają walczyć. Po przyklejeniu taśmy należy ją energicznie potrzeć, zwłaszcza końce tejpa, aby klej się aktywował, a plaster lepiej przywarł do skóry.

Rozmieszczenie taśm do kinesiotapingu na danym obszarze najlepiej skonsultować z fizjoterapeutą, aby ich naklejenie nie było przypadkowe i miało szansę naprawdę pomóc.

Plastry występują w różnych kolorach. Więcej na ten temat piszemy w materiale: Kinesiotaping co oznaczają kolory tejpów.

Zwykle naklejone plastry nosi się 3-5 dni, ale terapeuta może zalecić krótsze noszenie lub nieco je wydłużyć. Zawsze tejpy należy zdjąć, gdy zaczną się odklejać.

Aby taśmy wytrzymały na skórze zalecany czas, warto się przygotować do przyklejenia tejpów:

Oczyść, odtłuść i osusz obszar, na który ma być naklejona taśma do kinesiotapingu. Nie ma sensu naklejać taśm na skórę pokryta balsamem do ciała czy kremem lub zanieczyszczoną, gdyż spowoduje to szybkie odklejanie się tejpu. Dlatego przed wizytą u terapeuty czy samodzielną aplikacją taśm, nie smaruj ciała żadnym kosmetykiem. Jeśli to zrobisz, uprzedź terapeutę i poproś o przetarcie skóry spirytusem, który ja odtłuści.

Aplikacja plastrów na jedną okolicę ciała kosztuje zwykle od 30 do 50 zł, choć bywają ośrodki, w których trzeba zapłacić więcej. Cena zależy od przychodni oraz ilości zużytego plastra.

Koszt samego plastra zależy od marki oraz wymiarów, gdyż tejpy występują w różnej szerokości i sprzedawane są w rolkach o różnej długości – zwykle od 4 m do ponad 30 m. Ceny zaczynają się od ok. 20 zł za 5 m i sięgają blisko 300 zł za rolkę 30 m.

Źródło: scienceofsport.com

