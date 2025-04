Kinesiotaping – co oznaczają kolory tejpów?

Co oznaczają kolory plastrów do kinesiotapingu? Na to pytanie jest na szczęście prosta odpowiedź: kolory tejpów nie mają znaczenia. To oznacza, że kolor jest jedyną różnicą – poza nim plastry mają dokładnie takie same właściwości. Co ciekawe, choć kolor nie ma znaczenia dla sposobu działania tejpa, są pewne sugestie, w jakich przypadkach stosować jaśniejsze barwy plastrów, a w jakich ciemniejsze.