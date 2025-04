Rower górski jest bardzo popularnym jednośladem, na którego zakup decyduje się wiele z nas. Używany do rekreacyjnych przejażdżek za miastem i ekstremalnych zjazdów po zboczach gór, pomaga nie tylko szybko przemieścić się z miejsca na miejsce, lecz także sprawia, że w mgnieniu oka tracisz zbędne kilogramy.

Spis treści:

Wbrew pozorom i nazwie, która nie do końca oddaje przeznaczenie tego typu rowerów, rowery górskie służą do jazdy w trudnym terenie, a nie tylko po górach.

Taki rodzaj jednośladu idealnie sprawdzi się zatem u osób, które zamiast po mieście, chętniej wybierają się na wycieczkę rowerową po lesie. Najpopularniejszymi markami rowerów górskich są marki Giant, Author, Scott, Mangoose, Kellys, Kross, Kona.

Jeśli natomiast w równym stopniu zamierzasz łączyć jazdę po drogach szutrowych i wertepach z jazdą po mieście, rozważ, czy nie lepiej kupić rower crossowy.

Popularny rower górski posiada zazwyczaj koła o średnicy 26 cali oraz zwartą, krótką i wzmacnianą ramę. W odróżnieniu od typowych rowerów szosowych, prześwit między podłożem a pedałami i układem korbowym jest o wiele większy w celu uniknięcia uszkodzeń podczas jazdy po nierównym terenie.

Rower górski ma również prostą kierownicę, mocne hamulce oraz odporny na brud i uderzenia osprzęt. Układ korbowy i biegowy umożliwia zmianę przełożeń w bardzo szerokim zakresie.

Rower górski jest nieco cięższy od innych rowerów - jego waga waha się między 7-8 kg w przypadku najdroższych i zaawansowanych modeli, do około 10-12 kg w przypadku modeli tańszych i prostszych.

Jeśli budżet, jakim dysponujesz nie przekracza 2000 zł, raczej nie kupisz zaawansowanego technologicznie i idealnie dopasowanego pod każdym względem roweru górskiego.

2000 zł to dolny przedział cenowy, jeśli chodzi o ceny rowerów górskich.

Kobiety mają inną budowę miednicy niż mężczyźni, dlatego rower damski górski powinien mieć odpowiednio wyprofilowane siodełko. Zazwyczaj jest ono szersze i krótsze niż w przypadku innych typów rowerów. Zanim jednak wybierzesz standardowy rower damski górski przymierz, czy na pewno będzie ci na nim wygodnie. Standard nie musi pasować każdemu.

Kolejną kwestią, która różni rower górski damski od męskiego, jest niżej opuszczona górna rama. Zdecydowanie warto zdecydować się na taki model, ponieważ ułatwia wsiadanie i zeskakiwanie z roweru, gdy jest to konieczne. Rower damski górski szczególnie docenią kobiety o niskim wzroście i wadze.

Nie bez znaczenia pozostaje waga samego roweru - to ważne, gdy zamierzasz pokonywać trudniejsze trasy.

Kupując rower górski możesz mieć wrażenie, że jego kierownica jest zbyt szeroka. Szeroko rozstawione ramiona, typowe dla mężczyzn, kobietom mogą nie przypaść do gustu. To dlatego w damskich wersjach rowerów górskich mostki są nieco krótsze.

Rower damski górski ma także dostosowane do typowych osiągów przełożenia. Warto wybrać taki model, który oferuje duży zapas miękkich biegów pod górę.

Rowery zjazdowe (downhill)

Konstrukcja ramy w rowerach downhillowych jest bardzo specyficzna, przez co jazda pod górę i po płaskim terenie jest bardzo trudna. Prawdziwe zastosowanie tej nietypowej konstrukcji ujawnia się dopiero podczas jazdy w dół zbocza! Rower tego typu jest mocno amortyzowany. Z przodu montuje się najczęściej amortyzator dwupółkowy, a zawieszenie tylne posiada duży, ponad 150 milimetrowy skok. Kierownica jest mocno wygięta, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad rowerem.

Rower tego typu nie posiada zbyt wielu przerzutek - uwaga skupia się bardziej na solidności konstrukcji i układzie hamulcowym. Rower downhillowy jest znacznie cięższy od innych, ale specyfika zjazdów z dużymi prędkościami po nierównym terenie wymaga od roweru ogromnej wytrzymałości. Podczas zjazdu ze zbocza z prędkością często przekraczającą 100 kilometrów na godzinę, mocna rama i niezawodne hamulce to bezwzględne priorytety.

Rowery do dual slalomu

Tego typu rowery to półka pośrednia między rowerami zjazdowymi, a rowerami klasycznymi. Rower do dualu nie jest tak ciężki jak rower zjazdowy i można nimi jeździć po płaskiej nawierzchni (w przeciwieństwie do downhilli, na których jazda po płaskim to przeprawa przez męki). Rowery tego typu używane są w konkurencjach zjazdowych, które polegają na równoległym zjeździe 2 zawodników po wąskich i krętych trasach obfitujących w hopki.

Rowery XC - Cross Country

Są to najpopularniejsze i najbardziej uniwersalne typy rowerów górskich służące do jazdy w urozmaiconym terenie np. po asfaltach, polnych dróżkach, bezdrożach i lekkim terenie górskim. Rowery tego typu najczęściej posiadają przynajmniej przedni amortyzator, choć ostatnio często występują odmiany z pełną amortyzacją.

Rowery trialowe

Rowery trialowe to odmiana sportowa, która nie nadaje się do rekreacyjnej jazdy. Największą różnicą jest brak siodełka oraz bardzo specyficzna, niska rama, która uniemożliwia normalną jazdę. Rowery trialowe służą do jazdy na bardzo krótkich, ale jednocześnie niezwykle trudnych dystansach.

Trasy trialowe obfitują w różnego rodzaju podjazdy, przeszkody, skoki, ścianki, beczki, poręcze, etc. Głównym zadaniem zawodnika jest pokonanie całego toru, wykonując wysokie skoki i zachowując przy tym równowagę przez jak najdłuższy czas.

Amortyzatory i hamulce tarczowe

Amortyzator amortyzuje uderzenia na nierównościach. Przyda się więc w modelach przeznaczonych do jazdy terenowej, aby zapewnić ci komfort jazdy na nierównościach, odciążając twoje stawy i plecy.

Koła „balonówki”

Grube, szerokie opony to wielki atut, jeśli jeździsz w terenie. W mieście będą cię spowalniać. Przede wszystkim grubsze koło to cięższe koło. Trzeba więc włożyć więcej siły, aby wprawić maszynę w ruch. Do tego bieżniki na ich powierzchni charakteryzują się wysokim wskaźnikiem tarcia oraz zwiększają powierzchnię styku z podłożem. To istotne, gdy jeździsz po trudnym, grząskim, kamienistym lub mokrym terenie.

Błotniki

Do rowerów górskich w wielu odmianach przeznaczone są błotniki z tworzywa sztucznego lub nawet włókna węglowego. Modele te nie osłaniają dokładnie koła, a ich główną funkcją jest raczej zapobiegania oślepienia rowerzysty niż osłona przed brudem i ochrona ubrania. Tego typu błotniki montowane są na rurze podsiodłowej (tył) i na widelcu przednim (przód).

Rama

Rama to najważniejszy element roweru górskiego. To właśnie na tym elemencie opiera się jego cała konstrukcja. Najpopularniejszym typem ram są ramy XC czyli cross country, które oferują bardzo szerokie spektrum zastosowań - od stricte sportowych, aż po rekreacyjne, górskie wycieczki.

Rowery wyposażone w ramę typu XC odznaczają się stosunkowo niską masą, jeśli rama jest sztywna, natomiast ramy z zawieszeniem są cięższe, ale w zamian oferują znacznie wyższy komfort podróżowania. Rowerzysta na tego typu ramie jest pochylony do przodu.

Kolejnym typem ram są ramy enduro. Rowery wyposażone w tego typu ramy są w pełni amortyzowane, a ich przeznaczeniem jest ciężki, górski teren. Amortyzacja zastosowana w tych rowerach umożliwia pokonywanie podjazdów i trudnych technicznych zjazdów górskimi ścieżkami. Rower enduro jest znacznie cięższy od klasycznego roweru cross-country.

Ostatnią grupą ram są ramy typu FR, czyli ramy przeznaczone do montażu w rowerach zjazdowych i wyczynowych. Ramy tego typu są bardzo ciężkie, dzięki czemu są w stanie znieść duże prędkości, nierówny teren, skoki z dużych wysokości i olbrzymie naprężenia.

Artykuł pierwotnie został opublikowany 8.04.2019.

