Kendo wywodzi się z kultury samurajskiej. Powstało jako trening szkolący do walki mieczem, jednak w czasie ćwiczeń stalowy miecz zastąpiono ze względów bezpieczeństwa mieczem drewnianym. Nazwa składa się z dwóch członów: ken oznacza miecz, do – drogę. Zatem kendo to droga miecza.

Spis treści:

Tę sztuki walki często nazywa się japońską szermierką. Jednak kendo to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także sposób bycia. Kendo jest też dyscypliną sportu. W 1969 r. powstała EKF – Europejska Federacja Kendo, a Międzynarodowa Federacja Kendo – IKF, do której należy obecnie ponad 50 państw, została powołana w 1970 r.

W Polsce kendo istnieje od 1973 r. W Polskim Związku Kendo jest zrzeszonych ok. czterdziestu klubów, w których ćwiczy około 800 osób.

Podstawowym elementem wyposażenia trenującego jest shinnai – miecz treningowy zrobiony z bambusowych listewek miejscami obwiązane skórą. Koszt: ok. 150 zł

Początkującym do ćwiczeń wystarczy zwykły sportowy strój. Jednak Z czasem warto kupić specjalny strój. Składa się na niego hakama, czyli rozszerzane spodnie, które od przodu wyglądają jak spódnica oraz keikogi – treningową bluzę. Koszt stroju to wydatek rzędu od 300 zł w górę.

Z czasem przyda się też najdroższy element wyposażenia zaawansowanego zawodnika – zbroja zwana kendogu. Kosztuje od 1300 zł w górę i składa się z:

ochraniacza głowy, gardła i barków,

rękawic osłaniających dłonie i przedramiona,

pancerza na tułów,

ochraniacza pachwin i bioder.

Każde zajęcia rozpoczynają się ogólnorozwojową rozgrzewką. Następnie uczniowie ustawiają się na linii naprzeciwko swojego mistrza nazywanego senseiem. Siadają na linii i wykonują ukłon. Po włożeniu zbroi rozpoczyna się właściwa część treningu.

Dużą wagę przykłada się do nauki poruszania się i chodzenia (okuri-ashi). Doskonalenie umiejętności obejmuje też ćwiczenia wykonywania cięć (suburi) oraz cięć w biegu (oikomi), ćwiczenia w parach (kihon). Na końcu są walki zwane jigeiko.

Kendo nie polega na waleniu kijem na oślep, ale na znajdowaniu szans do ataku, wyprowadzania cięć, gdy przeciwnik odsłoni jakąś część ciała. Trzeba umieć też się chronić i parować ataki przeciwnika. Dlatego w kendo przydaje się siła, szybkość, ale i wytrzymałość.

Nie ma się co oszukiwać: treningi są męczące i bolesne. Jednak kształtują wytrzymałość na ból, kondycję i charakter. Pozwalają poprawić elastyczność ciała – treningi zawierają też stretching, siłę mięśni, koordynację ruchową i sprawność ogólną.

W czasie treningów można skutecznie się odstresować i wypocić. Zaletą uprawiania kendo, jak i każdej innej sztuki walki, jest wzrost pewności siebie, lepsze panowanie nad emocjami, cierpliwość i umiejętność przezwyciężania przeciwności.

