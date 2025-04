W ostatnim czasie widziałyśmy wiele kapitalnych kampanii reklamowych. Oczywiście jedną z nich jest wzruszający spot Allegro, którym przed świętami Bożego Narodzenia żył cały świat. Jednak kilka dni temu nasze serca zdobyła kampania Sport England, która jest poświęcona aktywności fizycznej kobiet.

This Girl Can – what about you?

Spot pokazuje prawdziwe kobiece piękno, które nie jest poprawiane przez grafików i programy do obróbki. Tutaj jest wszystko... odstający brzuszek, masywne uda i cellulit. To kampania, która zachęca NORMALNE kobiety do uprawiania sportu i wprowadzania go w codzienne życie.

Ten krótki film to prawdziwa dawka motywacji, którą powinna obejrzeć każda z was. Zobaczycie w nim fantastyczne babki, które pływają, tańczą, biegają, boksują, jeżdżą na rowerze i grają w piłkę. Jest tam miejsce na pot, zmęczenie i radość z tego co, robią. Dodatkowym motorem jest oczywiście dynamiczny kawałek Missy Elliot "Get Your Freak On".

fot: screen YouTube

Niektóre z was mogą sobie zadawać pytanie: po co to wszystko? Celem reklamy jest zachęcenie kobiet do aktywności fizycznej. Okazuje się, że wiele przedstawicielek płci pięknej odczuwa strach przed tym, jak będą wyglądać podczas ćwiczeń. Martwią się, że nie wypadną zbyt dobrze.

Pomysłodawcom kampanii zależało na dotarciu do dziewczyn w wieku 14-stu lat, ale i dojrzałych kobiet po 40. roku życia. I naszym zdaniem to się udało. Nie ma znaczenia, jak ćwiczysz, ma znaczenie, że w ogóle to robisz.

