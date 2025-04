Czekolada jest jednym z kilku produktów spożywczych, które powodują, że organizm zaczyna produkować więcej endorfin, hormonów poprawiających nastrój i potęgujących odczuwanie przyjemności. Ich poziom podnosi się również w trakcie wysiłku i jakiś czas po nim. To dlatego maratończycy na mecie są nie tylko zmęczeni, ale również szczęśliwi.

Aktywność wpływa na psychikę

Jednak ruch, w przeciwieństwie do jedzenia, dodatkowo zwalcza zmęczenie psychiczne i fizyczne. Wzrost tempa współczesnego życia, jego nerwowość i coraz większa liczba obowiązków wymagają od nas dużego wysiłku. Dlatego już po kilku godzinach pracy zaczynamy odczuwać pierwsze oznaki zmęczenia. Jest to wynik zmniejszenia się wydolności naczyń krwionośnych dostarczających krew do mózgu. Pojawia się senność, znużenie i wynikające z nich napięcie. Taki stan potrafi utrzymywać się przez bardzo długi czas. Najlepszym sposobem na wyrwanie się z niego jest ruch. Różnorodny i ciekawy wysiłek dodaje energii na wiele godzin. Bieganie, jazda na rowerze czy ćwiczenia na siłowni mają wyjątkową zdolność regenerowania organizmu, obniżania poziomu stresu, a nawet poprawy pamięci, ponieważ dzięki wysiłkowi wzrasta zawartość tlenu we krwi.

Transfer pozytywnych emocji

Odpowiednie dotlenienie mózgu odpowiada za pozytywne odczucia i wprawia nas w dobry nastrój. Udziela się on innym i wpływa na nasze działania. Na przykład uczestnik organizowanego przez Orlen maratonu przelewa swoje pozytywne emocje wywołane biegiem na firmę, która umożliwiła mu zabawę.Podobnie Coca-Cola, jak żadna inna firma ze swojej branży, angażuje się w promocję zdrowia i aktywności. W ramach kampanii Ruch to szczęście organizuje między innymi turniej piłkarski dla gimnazjalistów o nazwie Coca-Cola Cup. Rozgrywkom towarzyszą atrakcje w strefie edukacyjnej pokazujące, że aktywne życie może dawać wiele radości i satysfakcji osobom w każdym wieku.

Sport ma jeszcze jedną cechę wspólną z czekoladą – silnie uzależnia. Ekscytacja i euforia, jakiej doświadczają regularnie trenujące osoby, sprawia, że czują one ciągłą potrzebę aktywności. Jednak ruch, odwrotnie niż słodycze, nie psuje sylwetki, a wręcz pomaga uzyskać ładną figurę. W ten sposób ujawnia się jego kolejna zaleta – poprawiając wygląd, dodaje nam pewności siebie.

