Kajak to niewielka łódź sportowa lub turystyczna, która jest napędzana wiosłem o dwóch piórach. Osoby sterujące kajakiem siedzą twarzą do kierunku płynięcia.

Obecnie dostępnych jest bardzo dużo różnych rodzajów tego typu łodzi. Chodzi tutaj o kształt, ale i technologię wykonania. Najkrótsze kajaki mają ok. 1,7 metra długości, a najdłuższe ok. 11 metrów. Jednak przeciętny kajak wykorzystywany do celów turystycznych ma od 3 do 5 metrów długości i ok. 60-80 metrów szerokości.

W naszym tekście znajdziecie więcej informacji na temat spływów kajakowych i kajakarstwa.

Spływ kajakowy - sport dla każdego

Spływa kajakowy

Spływy kajakowe poprawiają kondycję, hartują ciało, kształtują charakter i są doskonałą przygodą. Jeśli macie ochotę na aktywne spędzenie czasu wolnego, koniecznie zaplanujcie urlop w wioślarskim regionie. Gwarantujemy dużo niezapomnianych wrażeń!

Spływ kajakowy rzeką w porównaniu ze spływem kajakowym po jeziorze wymaga znacznie mniej wysiłku, ale za to dużo więcej doświadczenia. Początkujący kajakarze powinni wybrać łatwą trasę, a na pierwszy spływ najlepiej wybrać wyprawę zorganizowaną z przewodnikiem. Dzięki temu będziecie mieli wsparcie doświadczonej osoby, która będzie służyła radą i wsparciem.

W czasie zorganizowanego spływu kajakowego uczestnicy mają zapewnione kajaki, kamizelki ratunkowe, żywność i miejsca noclegowe. Mankamentem takich wypraw jest narzucony z góry program i tempo, które może być dla jednych osób za wolne, a dla innych za szybkie.

Obecnie możecie wybierać z wielu ofert spływów kajakowych, jednak od wielu lat najpopularniejsze są spływy Krutynią i Czarną Hańczą.

Kajakarstwo

Kajakarstwo to aktywny, popularny i dostępny dla wszystkich rodzajem turystyki. Wiosłowanie nie wymaga dużych nakładów pieniężnych i nie wprowadza ograniczeń wiekowych. Na spływach spotykamy przedszkolaków, młodzież, osoby młode i podeszłym wieku.

Teoretycznie pływania kajakiem nie trzeba się uczyć. Bardzo często porównuje się tę czynność do chodzenia lub chodzenia. Jest jednak kilka zasad bezpieczeństwa, których trzeba bezwzględnie przestrzegać:

Zawsze wsiadajcie do kajaka, odbijajcie i przybijajcie do brzegu dziobem;

W dwuosobowych kajakach steruje osoba siedząca z tyłu, czyli sternik;

Kajakarze powinni uważnie wypatrywać przeszkód, aby móc je w porę pokonać;

Warto regularnie kontrolujcie głębokość wody - posłuży wam do tego wiosło;

Omijajcie głazy, resztki budowli, drzewa i konary! Prąd w ich bezpośrednim sąsiedztwie zdecydowanie przyspiesza i ściąga kajak w stronę przeszkody.

! Prąd w ich bezpośrednim sąsiedztwie zdecydowanie przyspiesza i ściąga kajak w stronę przeszkody. Zwracaj uwagę na mielizny. Ich obecność zdradza zmarszczona i pluskająca woda!

Podczas pokonywania jeziora, płyńcie przy brzegu - na tym obszarze należy być przygotowanym na wiatr i fale w każdej chwili.

Kilka dodatkowych rad:

Nie garbcie się - po kilku godzinach w kajaku każdy zrozumie, że wyprostowany kręgosłup jest bardzo ważny;

Nie ściskajcie zbyt mocno wiosła - to prowadzi tylko do powstania odcisków;

- to prowadzi tylko do powstania odcisków; Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznym i nakryciu głowy;

Nie forsujcie się podczas pierwszego spływu - delikatna, wewnętrzna skóra dłoni podczas wiosłowania jest narażona na otarcia i odciski.

