Masaż leczniczy i relaksacyjny mogą być do siebie podobne, ale różnią się podstawową rzeczą: celem. W masażu leczniczym chodzi głównie o ciało pacjenta, poprawę jego stanu, niekoniecznie o to, żeby pacjentowi było przyjemnie. Natomiast w masażu relaksacyjnym chodzi o samopoczucie, głównie psychiczne, o stan odprężenia. W masażu leczniczym terapeuta ma do czynienia z pacjentem, a w masażu relaksacyjnym z klientem. Po pierwszym pacjent nie musi wyjść z gabinetu zrelaksowany, po drugim właśnie tak powinien się czuć.

Poniżej najważniejsze różnice między masażem leczniczym a relaksacyjnym, czyli to, czym w teorii różnią się oba rodzaje masażu. Poza nimi różnica powinna być jeszcze jedna: masaż leczniczy powinien wykonywać specjalista – fizjoterapeuta z odpowiednimi certyfikatami, a masaż relaksacyjny może robić osoba bez wykształcenia medycznego, jedynie po kursach różnego rodzaju masażu.

Masaż leczniczy a relaksacyjny: cel

Głównym celem masażu leczniczego jest leczenie konkretnych problemów zdrowotnych, takich jak ból, podwyższone napięcie mięśniowe, kontuzje, rehabilitacja pooperacyjna czy schorzenia aparatu ruchu. Zwykle masażowi leczniczemu poddana jest konkretna partia ciała, a nie całe ciało, np. wykonuje się masaż karku, kończyny dolnej, czy górnej, grzbietu, kręgosłupa.

Głównym celem masażu relaksacyjnego jest poprawa samopoczucia, redukcja stresu i napięcia psychicznego, oraz osiągnięcie stanu mniej lub bardziej głębokiego relaksu. Masaż relaksacyjny bardzo często dotyczy całego ciała.

Masaż leczniczy a relaksacyjny: techniki

W masażu leczniczym często stosowane techniki są dość intensywne i precyzyjne. Obejmują m.in. głęboki, uciski, rozcieranie, ugniatanie i rozciąganie mięśni oraz tkanek miękkich. Wykorzystywane są różne techniki terapeutyczne, takie jak masaż tkanek głębokich, praca na tzw. punktach spustowych bólu, masaż sportowy. Najczęściej do masażu leczniczego wykorzystuje się specjalne stoły lub krzesła do masażu

Techniki stosowane w masażu relaksacyjnym zwykle są łagodniejsze i bardziej płynne, aby wprowadzić ciało i umysł w stan relaksu. Najczęściej stosowane techniki to delikatne głaskanie, rozcieranie i lekkie ugniatanie mięśni. Masaż relaksacyjny często obejmuje także elementy aromaterapii, wykonywany jest przy muzyce relaksacyjnej i w przytulnym otoczeniu, aby wzmocnić efekt odprężenia.

Masaż leczniczy a relaksacyjny: efekty

Efektami masażu leczniczego są:

redukcja bólu i nadmiernego napięcia mięśniowego,

lepsze ukrwienie tkanek,

zmniejszenie obrzęku,

zwiększenie temperatury masowanych tkanek,

zwiększenie zakresu ruchu.

Efektami masażu relaksacyjnego są:

redukcja stresu i poprawa samopoczucia,

zmniejszenie napięcia psychicznego,

zmniejszenie napięć w ciele,

lepsza jakość snu.

Jeśli zgłaszasz się z konkretnym problemem zdrowotnym (np. ból pleców, kontuzja), prawdopodobnie otrzymasz masaż leczniczy wykonywany przez terapeutę z wykształceniem medycznym lub po kursach masażu leczniczego (zapytaj o certyfikat!).

Jeśli szukasz odprężenia i relaksu, terapeuta może zdecydować się na masaż relaksacyjny. Wykonać go może zarówno wykwalifikowany fizjoterapeuta jak i osoba po kursach różnego rodzaju masażu (balijski, tajski, ajurwedyjski, z aromaterapią itp.).

Masaż leczniczy jest zazwyczaj bardziej intensywny i może być momentami wręcz bolesny, choć nie zawsze tak jest. Np. drenaż limfatyczny to zupełnie bezbolesny i bardzo delikatny rodzaj masażu. Intensywność masażu leczniczego powinna być tak dobrana, żeby pacjent był w stanie go znieść.

Masaż relaksacyjny na ogół jest delikatny i łagodny, raczej bezbolesny, choć zdarzają się wyjątki. Jeśli jednak twoim celem jest relaks, zwłaszcza psychiczny, reaguj, jeśli masażysta sprawia ci ból i proś o delikatniejsze traktowanie twojego ciała. Trudno bowiem o relaks, jeśli odczuwa się ból, zwłaszcza dotkliwy.

Techniki w masażu leczniczym są bardziej zróżnicowane i specyficzne dla danego problemu zdrowotnego. Czasami są to dość dynamiczne techniki, np. oklepywanie czy wstrząsanie. Często też terapeuta musi dotrzeć do głębiej położonych tkanek, więc stosuje dość mocne, „głębokie” techniki – np. wciska palce czy łokcie z dość dużą siłą.

W masażu relaksacyjnym techniki są bardziej płynne i płytsze, choć mogą dotyczyć także mięśni, ale zwykle tych płycej położonych.

Po masażu leczniczym możesz odczuwać ulgę w bólu, ale także chwilowe zmęczenie lub dyskomfort z powodu intensywnej pracy terapeuty. Czasami ból po masażu leczniczym pojawia się dopiero kolejnego dnia, co nie jest niczym niepokojącym i zwykle dość szybko ustępuje.

Po masażu relaksacyjnym zwykle odczuwasz głębokie odprężenie i poprawę nastroju. Zarówno ciało jak i umysł po tego rodzaju masażu powinny być zrelaksowane.

Jeśli więc zapisujesz się na masaż leczniczy, albo takiego oczekujesz, a terapeuta nie skupia się jedynie na konkretnym problemie, z którym przychodzisz i delikatnie „głaszcze” cię bez skupiania się na osiągnięciu konkretnego celu, bez sprawiania ci bólu, prawdopodobnie masz do czynienia z masażem relaksacyjnym.

Warto natomiast wiedzieć, że oba rodzaje masażu mogą się przenikać, gdyż w leczeniu bardzo ważna jest też psychika pacjenta. Dlatego czasami za pomocą masażu relaksacyjnego osiąga się też efekty lecznicze, np. zmniejszenie bólu pleców czy głowy.

fot. Masaż leczniczy/Adobe Stock, Microgen

Techniki masażu klasycznego mogą być wykorzystane zarówno do masażu leczniczego jak i masażu relaksacyjnego. Ten drugi wykonywany jest w wolniejszym tempie i „płycej” niż masaż leczniczy i nie powinien w żadnym momencie być przykry. Może nie obejmować bardziej intensywnych technik, które mogłyby pacjenta wytrącić ze stanu relaksu.

Podczas leczniczego masażu klasycznego terapeuta użyje więcej siły i skupi się bardziej na problemach, z którymi do niego przychodzisz. Będzie zwracał większą uwagę na tym, co wyczuje pod palcami i poświęci więcej czasu na miejsca, w których wyczuje nieprawidłowości. Klasyczny masaż leczniczy potrafi być bolesny i rozluźniający za jednym zamachem. Można poczuć po nim ulgę od razu po wstaniu ze stołu do masażu, ale czasami na trzeba na nią poczekać 24-48 godzin.

W czasie leczniczego masażu klasycznego terapeuta powinien współpracować z pacjentem, monitorując nasilenie odczuwanego bólu i prosić o aktywny w nim udział – aby pacjent świadomie starał się rozluźniać masowane mięśnie i tkanki.

W czasie relaksacyjnego masażu klasycznego taka współpraca nie jest konieczna i masażysta może go wykonać, dając pacjentowi spokój, pozwalając mu nawet na ucięcie drzemki w trakcie zabiegu.

fot. Masaż relaksacyjny/Adobe Stock, Valua Vitaly

