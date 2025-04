Do technik judo należą trzy zasadnicze grupy obejmujące rzuty (nage-waza), chwyty (katame-waza) oraz uderzenia (atemi-waza). Warto zauważyć, że w judo w odmianie sportowej nauczane są jedynie dwie pierwsze grupy pomijając ciosy i uderzenia. Warto zatem poznać wszystkie grupy technik judo.

Do pierwszej grupy należą techniki nage-waza, czyli techniki rzutów. Techniki te stosowane są wtedy, gdy przeciwnik traci równowagę lub jest z niej wytrącony. Rzut wykonywany jest przeważnie przez zastawienie drogi po której przeciwnik dąży, aby odzyskać równowagę. Zastawienie drogi można wykonać za pomocą nogi, bioder, stopy etc. Następnie dalszy wychylenie ciała przeciwnika rękoma ma doprowadzić go do upadku na plecy. W grupie tej występują również kontrataki oraz połączenia dwu- lub więcej pojedynczych rzutów, tak zwane kombinacje.

Kolejną grupą technik są katame-waza, czyli techniki obezwładnień. Techniki te dodatkowo dzielone są na trzy podgrupy, do których należą trzymania (Osae-Komi Waza), dźwignie (Kansetsu Waza) i duszenia (Shime Waza). Trzymania polegają na utrzymaniu przeciwnika na plecach na macie, tak aby można było całkowicie kontrolować jego ruchy. W judo sportowym przetrzymanie przeciwnika na macie przez 25 sekund oznacza wygranie walki. Kolejną podgrupą są dźwignie, które w walce sportowej są dozwolone jedynie na stawie łokciowym. Duszenia z kolei oznaczają nacisk krawędzią przedramienia lub kołnierzem judogi na krtań lub tętnicę szyjną.

Ostatnią grupą technik są uderzenia i kopnięcia. Są one bardzo rzadko nauczane, gdyż europejski związek judo nie uznaje tej grupy. Uczone tylko w judo tradycyjnym, jednakże w Polsce znajdziemy szkoły w większości nauczające judo sportowe, więc na treningach poznamy jedynie techniki nage-waza i katame-waza.

Podczas treningu judo nauczymy się padów, rzutów, dźwigni i duszeń. Od czasu do czasu przeprowadzane są również tak zwane randori czyli sparringi. Podczas treningów przeprowadzane są również wszelkiego rodzaju walki treningowe, prowadzone w parterze (ne-waza) albo stójce (tachi-waza). Należy również zwrócić uwagę na to, że jak większość japońskich sztuk walki, tak samo judo i treningi charakteryzują się dość dużą ceremonialnością. Trening zaczyna się i kończy ceremonialnym ukłonem zwanym rei.

W ramach treningu trenuje się również układy kata. Co to takiego? Otóż są to z góry zaaranżowane ataki i odpowiedzi na nie. Służą one do demonstrowania technik, dopracowania ruchów, a także do zachowania pewnych technik, które nie są już stosowane w walkach sportowych. Treningi judo oprócz technik samoobrony poprawiają również ogólną formę organizmu oraz zmysł równowagi.