Jeżeli nie przepadasz za wyciskaniem siódmych potów na siłowni, a chcesz modelować sylwetkę i wzmacniać mięśnie, to może cię zainteresować ta łączona technika ćwiczeń. Jogalates jest to jedna z nowoczesnych form aktywności, która nie tylko buduje mięśnie, ale też relaksuje i łagodzi dolegliwości bólowe.

Reklama

Czym jest jogalates?

Jogalates to metoda ruchu łącząca elementy jogi i pilatesu. Ogólnie ujmując, zawiera:

rozciąganie, relaksację, koncentrację na oddechu i uważność z jogi oraz

zaangażowanie i trenowanie mięśni core (tułowia) zaczerpnięte z pilatesu.

Trening jogalates składa się z kontrolowanych ćwiczeń przechodzących płynnie jedno w drugie, w trakcie których zwraca się szczególną uwagę na oddech i zaangażowanie mięśni tułowia.

To, co różni tę metodę pracy z ciałem od jogi to mniejszy nacisk na duchowość, a większy na technikę oraz płynniejsze przejścia między poszczególnymi pozycjami. Z kolei od pilatesu jogalates różni się tym, że kładzie większy nacisk na kontrolę oddechu i zawiera więcej pozycji zainspirowanych jogą, takich jak ćwiczenia balansujące w pozycji stojącej oraz rozciągające.

Jakie efekty daje jogalates?

Efekty, jakie daje trening jogalates, łączą zalety obu wspomnianych metod. Regularne ćwiczenie może zaowocować takimi rezultatami, jak:

większa elastyczność i mobilność,

większa siła rdzenia (core),

poprawa stabilizacji i równowagi,

trenowanie uważności i koncentracji,

wzmacnianie całego ciała,

poprawa postawy,

łagodzenie dolegliwości bólowych, np. bólu pleców,

zapobieganie urazom i upadkom,

obniżenie napięcia i stresu.

Dla zwiększenia efektywności i urozmaicenia treningów jogaletes stosuje się czasami w ramach ćwiczeń dodatkowe przyrządy, jak taśmy oporowe, klocki, wałki, piłki lub ciężarki.

Komu polecany jest trening jogalates?

Z pewnością tę technikę można polecić osobom, którym odpowiadają pozycje jogi, jednak szukają nieco bardziej dynamicznej aktywności. Korzyści mogą odczuć osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.

Co istotne, poziom trudności treningu można dostosować właściwie do możliwości każdej osoby, dlatego jogalates jest odpowiedni również dla osób początkujących, starszych, kobiet w ciąży i po porodzie, a także osób po przebytych kontuzjach czy z chorobami przewlekłymi. W tych przypadkach najlepiej jednak wcześniej skonsultować się z lekarzem.

Czytaj także: