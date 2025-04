Joga na dobry sen

Problemy z zasypianiem najczęściej pojawiają się na skutek przemęczenia i stresu. Jeśli twój umysł jest zajęty problemami dnia codziennego, a ty ciągle nie dosypiasz, zastosuj nasze propozycje ćwiczeń.

Specjalnie dla was instruktorka Kasia Bem pokazuje, w jaki sposób ćwiczyć, by poprawić jakość snu i własne samopoczucie!

Zapraszamy!

Kasia Bem, nauczycielka jogi, autorka książki "Happy Detoks"

Więcej informacji o książce "Happy Detoks"

"Happy Detoks” to kompletny, holistyczny przewodnik oczyszczania ciała, umysłu i emocji dla nowoczesnych kobiet, które świadomie podchodzą do kwestii zdrowia i odżywiania. To niezwykła książka wzbogacona o treści interaktywne.

Autorką książki jest Kasia Bem, nauczycielka jogi i medytacji z kilkunastoletnim doświadczeniem. Prowadzi 2 blogi o jodze i zdrowym, zrównoważonym stylu życia, a także pisze na ten temat dla prasy oraz występuje w mediach jako ekspert w tej tematyce.



