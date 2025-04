1. Wybierz odpowiednie ubranie

Strój na jogę nie może krępować ruchów, ale też nie może być zbyt luźny. Postaw na obciślejszą bluzkę, bowiem - w niektórych pozycjach - będziesz narażona na to, że "zjedzie" ona w dół odkrywając cały biust. Dobrym wyborem będą również krótkie spodenki - skóra zagwarantuje ci lepszą przyczepność do podłoża niż śliski materiał, z którego są szyte legginsy.

2. Zachowaj odstęp między posiłkiem a treningiem

W żadnym wypadku nie idź na ćwiczenia bezpośrednio po jedzeniu. Idealny odstęp wynosi ok. 2 godzin. Wygibasy mogą sprawić, że cię po prostu zemdli.

3. Nie porównuj się do innych

Joga to nie zawody i rywalizacja o to, kto bardziej się spoci. Joga jest raczej sportem z pogranicza sztuki. Tutaj nie musisz oglądać się na innych - pracuj na własny rachunek.

4. Trenuj z umiarem

Nigdy, przenigdy na siłę nie pogłębiaj pozycji rozciągających - rób je na tyle, na ile pozwala ci twoje ciało. Przesadzając najprościej o kontuzję...

5. Miej wolny umysł

W czasie treningu nie myśl o problemach z facetem, o tym co kupisz w drodze do domu, czy o tym, co jutro musisz zrobić w pracy. Oczyść swój umysł DOSŁOWNIE ze wszystkiego!

6. Nie kupuj sportowych butów

Zamiast drogich butów postaw ewentualnie na pedicure. Jogę trenuje się boso. Koniec kropka!

7. Pamiętaj o odpoczynku

Jeśli w trakcie treningu czujesz, że kręci ci się w głowie, zrób sobie przerwę. Słuchaj przede wszystkim swojego ciała. Tak jak pisaliśmy wcześniej - joga to nie wyścigi.

Więcej o tym, jak przygotować się do praktyki jogi znajdziecie w pierwszym numerze Magazynu JOGA.

W tym dwumiesięczniku oprócz przykładowych zestawów asan, znajdziecie także lekcje medytacji, zdrowego odżywiania i życia w zgodzie z ajurwedą. W każdym numerze znajdą się tematy zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych adeptów jogi. Nie zabraknie w nim także wskazówek jak żyć bardziej slow i uprościć codzienny plan dnia oraz informacji o terapiach naturalnych, eko-kosmetykach i trendach w modzie. Pierwszy numer już do kupienia w salonikach prasowych i na hitsalonik.pl!

