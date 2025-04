Joga dla par to naprawdę bardzo ciekawy rodzaj ćwiczeń. Partnerzy wykonujący wspólne asany nie do każdej pozycji muszą być tak samo zaawansowani, czyli sprawni – rozciągnięci i mocni. Jeśli jednak ich sprawność jest podobna, liczba dostępnych asan zwiększa się. Joga dla dwojga pomaga wzmacniać nie tylko ciało. Bliskość w czasie ćwiczeń buduje silniejszą więź i pewien rodzaj intymności. To pozwala scementować każdą relację: partnerską, przyjacielską czy rodzicielską, bo ćwiczyć jogę można też z własnym nastoletnim dzieckiem.

W czasie zajęć jogi dla par część pozycji jogi wykonuje się obok siebie, a część wspólnie – wtedy dochodzi do kontaktu ciało do ciała. W niektórych asanach ciało partnera jest dodatkowym obciążeniem, co pozwala intensywniej wzmacniać mięśnie, a w niektórych asanach – wejść głębiej w pozycję.

Bardziej akrobatyczne figury wymagają wzajemnego zaufania i wzięcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo partnera. To wszystko właśnie sprawia, że joga dla par może być ciekawą odmianą dla kogoś, kto już od dawna ćwiczy jogę w pojedynkę, ale też sympatycznym startem w ćwiczenia w przypadku osób, które dotąd nie prowadziły aktywnego trybu życia.

Zalety jogi dla par:

trening przynosi wszystkie korzyści związane z praktykowaniem jogi , a jest ich niemało: wzmocnienie ciała, poprawa jego elastyczności, redukcja stresu, poprawa nastroju i wiele innych, w tym wspomaganie wyszczuplania,

, a jest ich niemało: wzmocnienie ciała, poprawa jego elastyczności, redukcja stresu, poprawa nastroju i wiele innych, w tym wspomaganie wyszczuplania, uczy komunikacji,

wzmacnia zaufanie między osobami ćwiczącymi w parze,

między osobami ćwiczącymi w parze, buduje ich bliskość,

wzmacnia intymną relację, jeśli taka istnieje.

Poniżej 5 propozycji ćwiczeń jogi dla par. Nie każde z nich pewnie uda się wykonać od razu, zwłaszcza jeśli partnerzy bardzo różnią się sprawnością. W takim przypadku najlepiej zaczynać z pomocą wykwalifikowanego instruktora. Ale już nawet podjęcie próby wykonania tych ćwiczeń może być naprawdę fajnie spędzonym czasem.

Joga dla par: góra nad kobrą

Jeden z partnerów leży na brzuchu na macie, drugi staje nad nim okrakiem, ustawiając stopy obok bioder partnera. Osoba leżąca unosi ramiona w tył, a stojąca je chwyta i prostuje tułów. Następnie ten, kto stoi, wykonuje skłon tułowia w tył, pociągając za ręce osoby leżącej. Z kolei osoba leżąca pozwala, aby jej klatka piersiowa uniosła się nad matę (brzuch napięty, aby chronić kręgosłup lędźwiowy). Po utrzymaniu tej pozycji tyle, ile partnerzy będą się w nich czuli komfortowo, następuje zmiana miejsc.

fot. Joga dla par - góra nad kobrą

Joga dla dwojga: kobra na desce

Silniejszy partner przyjmuje pozycję podporu przodem (deski) – dłonie pod barkami, plecy proste, nogi, biodra, tułów i głowa w linii prostej, brzuch i pośladki napięte. Partner opiera dłonie na piętach osoby znajdującej się w pozycji deski, a stopy na jej plecach lub barkach i także przyjmuje pozycję deski, lub opuszcza biodra i unosi jak najwyżej klatkę piersiową, przechodząc do pozycji kobry (brzuch napięty). Po utrzymaniu tych pozycji tyle, ile partnerzy będą się w nich czuli komfortowo, następuje zmiana miejsc.

fot. Joga dla par - kobra na desce

Joga we dwoje: podwójna łódź

Partnerzy siadają naprzeciwko siebie w takiej odległości, aby mogli zetknąć swoje podeszwy stóp, kolana i biodra ugięte. Następnie prostują kolana i chwytają się za dłonie, łokcie wyprostowane. Ideałem jest, aby trzymać plecy proste i utrzymać się w równowadze. Po utrzymaniu pozycji tyle, ile partnerzy będą się w nich czuli komfortowo, następuje zmiana miejsc.

fot. Joga dla par - podwójna łódź

Joga dla par: martwe ciało na pozycji skłonu w przód

Jeden z partnerów siada z wyprostowanymi nogami i wykonuje skłon w przód, najlepiej z wyprostowanymi plecami. Drugi opiera swoje plecy na plecach partnera, prostuje nogi i kładzie głowę na partnerze, ręce opadają na boki. Po utrzymaniu tej pozycji tyle, ile partnerzy będą się w nich czuli komfortowo, następuje zmiana miejsc.

fot. Joga dla par - martwe ciało na pozycji skłonu w przód

Joga we dwoje: podwójna pozycja dziecka

Jeden z partnerów przyjmuje pozycję dziecka, czyli klęka, siada na piętach, klatkę piersiową kładzie na udach, czoło na macie, ramiona wzdłuż tułowia na podłożu. Drugi partner przyjmuje identyczną pozycję na plecach osoby znajdującej się poniżej. Po utrzymaniu tej pozycji tyle, ile partnerzy będą się w nich czuli komfortowo, następuje zmiana miejsc, o ile partnerzy nie różnią się drastycznie masą ciała.

Jogę dla par można zakończyć wspólną medytacją, np. siadając w pozycji lotosu lub siadu skrzyżnego tyłem do siebie i z plecami zetkniętymi. Wystarczy spokojnie oddychać, trzymać plecy prosto i postarać się wyciszyć umysł.

