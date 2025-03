Face fitness to prosty na poprawę wyglądu twarzy i samopoczucia, który może stać się częścią codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Regularne wykonywanie ćwiczeń może przynieść zauważalne korzyści, poprawiając owal twarzy czy nadając objętość policzkom.

Face fitness, znany również jako gimnastyka twarzy (podobna nieco jest joga twarzy), to zbiór ćwiczeń mających na celu poprawę wyglądu i zdrowia skóry oraz mięśni twarzy.

Propagatorką face fitness jest Kateryna Atamanova oraz Patrycja Kondracka – obie napisały książki na ten temat.

Mięśnie twarzy, podobnie jak inne mięśnie szkieletowe, mogą być wzmacniane i tonizowane poprzez regularne ćwiczenia. Face fitness polega na świadomym napinaniu, rozciąganiu i masowaniu skóry i mięśni twarzy, co może prowadzić do:

Ważnym uzupełnieniem ćwiczeń mięśni twarzy jest masaż twarzy, który wykonuje się odżywczymi olejkami, które wspomagają zdrowie i jędrność skóry. Dlatego niektórzy twierdzą, że face fitness to połączenie ćwiczeń twarzy i jej masażu.

Oto wskazówki do skutecznego face fitness:

Poniżej 3 przykładowe ćwiczenia mięśni twarzy.

Ćwiczenie ma zmniejszać obrzęk i cienie pod oczami oraz spłycać kurze łapki.

Połóż opuszki palców wskazującego i środkowego na skórze tuż pod oczodołem i lekko pociągnij ją w dół. Następnie wykonaj 10 lekkich zmrużeń oczu. Powinnaś czuć, że naciągnięta palcami skóra stawia mięśniom lekki opór.

Ćwiczenie ma na celu zapobieganie pogłębianiu się zmarszczki lib zmarszczek między brwiami.

Przyłóż nasadę dłoni do skóry między brwiami, a resztę dłoni na czole i włosach nad czołem. 10 razy zdecydowanie, ale nie za mocno, uciśnij nasadą dłoni skórę między brwiami. Po ćwiczeniu skóra w uciskanym miejscu powinna być lekko zarumieniona.

Ćwiczenie ujędrnia szyję i niweluje drugi podbródek.

Uchyl lekko usta i wysuń żuchwę do przodu tak, jakbyś chciała złapać na dolną wargę spadająca z góry krople wody. Utrzymaj napięcie mięśni 5 sekund. Powtórz 4 razy.

Masaż twarzy to doskonały sposób na poprawę krążenia krwi, relaksację mięśni i odmłodzenie skóry. Poniżej znajduje się przewodnik krok po kroku, jak wykonywać masaż twarzy palcami.

Zmyj wszelkie zanieczyszczenia i makijaż z twarzy, używając delikatnego środka myjącego. Umyj ręce, aby uniknąć przenoszenia bakterii na skórę.

Masaż twarzy powinien trwać od 5 do 15 minut, w zależności od potrzeb i dostępnego czasu. Wszystkie ruchy powinny być skierowane ku górze i na zewnątrz, aby przeciwdziałać grawitacji i uniknąć rozciągania skóry w dół. Używaj delikatnego, lecz wyraźnego nacisku. Skóra twarzy jest wrażliwa, więc unikaj zbyt silnego ucisku i bardzo mocnego naciągania tkanek.

Czoło: Umieść palce obu rąk na środku czoła i wykonuj delikatne ruchy wygładzające w kierunku skroni. Powtórz 5-10 razy.

Używając opuszek palców, wykonuj małe, okrężne ruchy od środka czoła na zewnątrz.

Okolice oczu: Delikatnie stukaj opuszkami palców wokół oczu, zaczynając od wewnętrznego kącika oka, przechodząc wzdłuż łuku brwiowego i wracając pod oczami do punktu wyjścia. Powtórz 5-10 razy.

Użyj palca serdecznego do bardzo delikatnych, okrężnych ruchów na zewnątrz kącików oczu.

Policzki: Ułóż palce obu rąk na policzkach, zaczynając od nosa i kierując się na zewnątrz w stronę uszu. Wykonuj ruchy wygładzające, lekko naciskając skórę. Powtórz 5-10 razy.

Wykonuj okrężne ruchy palcami na policzkach, pracując od nosa w kierunku linii włosów.

Nos: Użyj palców wskazujących do wygładzania boków nosa w górę i w dół. Powtórz 5-10 razy.

Wykonuj okrężne ruchy wokół nozdrzy.

Usta i podbródek: Umieść palce wokół ust i wykonuj delikatne, okrężne ruchy, szczególnie skupiając się na obszarach, gdzie tworzą się linie mimiczne.

Masuj podbródek, wykonując ruchy wygładzające od środka podbródka w kierunku uszu.

Szyja: Ułóż dłonie na szyi i wykonuj ruchy wygładzające w górę, w kierunku szczęki. Powtórz 5-10 razy.

Wykonuj delikatne, okrężne ruchy na szyi, pracując od podstawy szyi w górę.

Wybór odpowiedniego olejku jest kluczowy dla skuteczności masażu. Oto kilka popularnych olejków:

Propagatorki face fitness twierdzą, że działa. Nauka wydaje się potwierdzać część obietnic, jakie pojawiają się przy okazji tematu ćwiczeń mięśni twarzy. Badań nie jest zbyt wiele, dlatego dermatolodzy ciągle jeszcze z rezerwą podchodzą do face fitness jako metody odmładzającej twarz czy spowalniającej starzenie się skóry twarzy.

To, co potwierdziły badania naukowe to fakt, że ćwiczenia mięśni twarzy mogą w znaczny sposób zwiększyć wypełnienie górnej i dolnej części policzków oraz nieco ujędrnić skórę twarzy.

Aby uzyskać najlepsze efekty, należy wykonywać ćwiczenia bardzo poprawnie, gdyż niektóre błędy mogą przyczyniać się do pogłębiania się zmarszczek zamiast ich spłycenia. Dlatego najlepiej jest umówić się do certyfikowanego trenera face fitness, który dobierze najlepsze ćwiczenia i nauczy poprawnego ich wykonywania.