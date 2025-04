Treningiem i ciężką pracą ludzie się bogacą – ta parafraza znanego powiedzenia pasuje doskonale do świata sportu. Zmęczenie, ból i pot, a niejednokrotnie łzy, to elementy towarzyszące każdemu sportowcowi na drodze do sukcesu. Wielu jednak pragnie skrócić drogę do celu, stosując różnego rodzaju substancje wspomagające – w postaci suplementów diety lub w czystej formie. Jedne nie szkodzą, drugie wręcz przeciwnie. Do tej kategorii należy popularny winstrol. Co trzeba o nim wiedzieć?

Reklama

Czym jest winstrol?

Stanozolol (winstrol to nazwa handlowa tej substancji) jest bardzo popularnym środkiem dopingującym, z grupy sterydów anabolicznych. Najbardziej rozpowszechniony jest w kręgach kulturystów, gdzie ceniony jest ze względu na właściwości wspomagając przyrost masy mięśniowej. Jego stosowanie jest jednak bardzo niebezpieczne, ze względu na wykazywaną przez niego toksyczność.

Dlaczego winstrol jest tak popularny?

Ze względu na to, że winstrol jest anabolikiem, a więc wykazuje właściwości budowania tkanek, ma realny wpływ na reakcje chemiczne zachodzące w mięśniach – przede wszystkim przyspiesza je, jak również przepływ składników odżywczych przez błony komórkowe mięśni, przyczyniając się do zwiększenia syntezy białek. Dzięki temu następuje szybszy przyrost masy mięśniowej i siły. Co istotne, mięsień zbudowany za pomocą winstrolu, jest wysokiej jakości – bez wody i tłuszczów.

Dlaczego winstrol jest niebezpieczny?

Pomimo znakomitych i uwielbianych przez sportowców efektów, winstrol jest substancją toksyczną i jako taką należy ją traktować. Wyznawanie zasady, iż cel uświęca środki, może być w przypadku stosowania tej substancji bardzo brzemienne w skutkach. Winstrol jest jednym z bardzo ciężkich i gorzej tolerowanych przez organizm sterydów anaboliczno – androgennych. Może wywoływać w organizmie mnóstwo niepożądanych reakcji i skutków. Co do nich należy?

Winstrol – skutki uboczne

Substancja ta działa przede wszystkim na na krew, powodując wzrost poziomu złego cholesterolu, niszcząc zaś ten dobry. Aby się o tym przekonać, wystarczy wykonać badanie gospodarki lipidowej, jeśli zażywa się winstrol. Najczęstsze skutki uboczne powodowane przez ten anabolik to:

problemy ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty wzdęcia, zgaga, a w niektórych przypadkach – nawet uszkodzenia wątroby

w przypadku iniekcyjnego zażywania winstrolu – zakażenia bakteryjne, duszności spowodowane reakcją alergiczną, obrzęk górnych dróg oddechowych

wysypki skórne

negatywny wpływ na układ nerwowy: drętwienie kończyn

chroniczny ból głowy

problemy ze snem i nadpobudliwość.

Winstrol wpływa także na gospodarkę hormonalną w organizmie – u mężczyzn skutkować może to długotrwałymi erekcjami, przyrostem tkanki tłuszczowej w okolicach sutków, u kobiet zaś – zaburzeniami cyklu miesiączkowego i łysieniem. Środek pozostaje w organizmie przez długi czas i może powodować wady rozwojowe płodu, jeśli do zapłodnienia dojdzie wcześniej niż po kilku miesiącach od zaprzestania jego przyjmowania.

To także może ci się przydać!

Reklama

Najlepsze suplementy dla ćwiczących - czyli jakie?

Jakie suplementy diety są najpopularniejsze? Sprawdź!

Poznaj prawdę! Czy trening powoduje przerost mięśni?