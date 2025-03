Jazda na rolkach to wszechstronna forma aktywności fizycznej, która przynosi wymierne korzyści zdrowotne i fitnessowe. Może znacząco poprawić kondycję fizyczną, pomóc w odchudzaniu, wzmocnić mięśnie i poprawić koordynację ruchową. Dzięki nowoczesnym aplikacjom można śledzić swoje postępy, co czyni tę aktywność jeszcze bardziej satysfakcjonującą i dostępną dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Warto pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa i regularnym stosowaniu ochronnego sprzętu, aby minimalizować ryzyko kontuzji.

Reklama

Spis treści:

Co daje jazda na rolkach? Głównym jej efektem jest poprawa ogólnej kondycji fizycznej. Regularne sesje na rolkach zwiększają wydolność sercowo-naczyniową, co ma bezpośredni wpływ na lepsze krążenie krwi i dotlenienie organizmu. Ponadto jazda na rolkach to ćwiczenie aerobowe, które wspomaga pracę serca i płuc, zwiększając ich efektywność. To z kolei przekłada się na lepszą wytrzymałość w codziennych czynnościach oraz mniejsze zmęczenie przy innego rodzaju wysiłkach.

Jakie mięśnie pracują podczas jazdy na rolkach?

Jazda na rolkach angażuje wiele mięśni, zwłaszcza dolnych partii ciała. Pracują przede wszystkim:

mięśnie czworogłowe ud,

mięśnie pośladkowe,

mięśnie łydek,

mięśnie przywodziciele i odwodziciele bioder.

Ruch odpychania się nogą od podłoża wymaga siły i stabilności całego ciała, co sprawia, że również mięśnie tułowia, w tym mięśnie głębokie, są aktywowane do utrzymania równowagi. Dzięki regularnym treningom na rolkach można zatem znacząco wzmocnić nogi i mięśnie zwane stabilizatorami (mięśnie brzucha, ale tez pleców).

Nie bez znaczenia jest również wpływ jazdy na rolkach na odchudzanie. To intensywne ćwiczenie cardio, które pomaga spalać kalorie i redukować tkankę tłuszczową.

Jazda na rolkach efekty po miesiącu: Po miesiącu regularnych treningów można zauważyć widoczne zmiany w wyglądzie ciała, takie jak zmniejszenie obwodu w talii, jędrniejsze uda i pośladki, a także ogólną poprawę kondycji fizycznej.

Jazda na rolkach kcal

Sport ten pozwala spalać średnio 7-10 kcal na minutę. Co to oznacza? Ano tyle, że znamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wydatku energetycznego podczas jazdy na rolkach:

30 min jazdy na rolkach ile kalorii? W ciągu 30 minut jazdy na rolkach osoba ważąca około 70 kg może spalić od 210 do 330 kalorii, w zależności od intensywności treningu.

W ciągu 30 minut jazdy na rolkach osoba ważąca około 70 kg może spalić od 210 do 330 kalorii, w zależności od intensywności treningu. godzina jazdy na rolkach kcal: przy godzinnej sesji można spalić od 420 do nawet 660 kalorii.

To potwierdza, że regularna jazda na rolkach, szczególnie połączona z odpowiednią dietą odchudzającą, może skutecznie wspierać proces odchudzania i poprawy składu ciała.

Mimo licznych korzyści jazda na rolkach ma również swoje minusy. Przede wszystkim wymaga ona dobrej koordynacji ruchowej oraz umiejętności utrzymania równowagi, co dla niektórych osób może stanowić na początku duże wyzwanie. Jeśli jednak wcześniej dobrze radziłaś sobie na łyżwach, bez problemu powinnaś przesiąść się na łyżworolki.

Istnieje także ryzyko kontuzji, takich jak stłuczenia czy otarcia, a nawet złamania, zwłaszcza jeśli jazda odbywa się na nierównym terenie lub bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak kask, ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki. Ważne jest, aby zaczynać treningi na płaskiej, bezpiecznej nawierzchni i stopniowo zwiększać poziom trudności w miarę nabywania umiejętności.

Kolejny minus to sezonowość tego sportu. Zimą, a nawet jesienią, gdy na ścieżkach zalegają liście, błoto czy śnieg, na rolkach nie da się jeździć, albo robić tego bezpiecznie.

Ostatni minus to tak naprawdę brak dobrych tras na rolki. Ścieżki rowerowe są za wąskie do prawidłowej, wydajnej jazdy na rolkach, która wymaga dość obszernych pociągnięć nogami. To sprawia, że jazda jest mało efektywna i może być bardziej męcząca, niż mogłaby być.

Niestety w tej chwili nie ma fajnych aplikacji przeznaczonych specjalnie dla osób bawiących się jazdą na łyżworolkach. Można natomiast sięgnąć po popularne fitness trackery, z których korzystają np. biegacze czy rowerzyści. W końcu chodzi o to, aby zapisać trasę, zobaczyć prędkość, pokonany dystans i móc się tym podzielić. Dlatego polecamy:

Strava . Chociaż nie jest to aplikacja stworzona wyłącznie dla rolkarzy, jest jedną z najpopularniejszych aplikacji do śledzenia aktywności fizycznej, w tym jazdy na rolkach. Umożliwia monitorowanie trasy, prędkości, dystansu i kalorii, a także analizę wyników i porównywanie ich z innymi użytkownikami. Strava ma również funkcje społecznościowe, które pozwalają na łączenie się z innymi sportowcami, w tym rolkarzami.

. Chociaż nie jest to aplikacja stworzona wyłącznie dla rolkarzy, jest jedną z najpopularniejszych aplikacji do śledzenia aktywności fizycznej, w tym jazdy na rolkach. Umożliwia monitorowanie trasy, prędkości, dystansu i kalorii, a także analizę wyników i porównywanie ich z innymi użytkownikami. Strava ma również funkcje społecznościowe, które pozwalają na łączenie się z innymi sportowcami, w tym rolkarzami. MapMyRun . Aplikacja stworzona przez Under Armour, która również dobrze sprawdza się w przypadku rolkarzy. Pozwala na śledzenie trasy, prędkości, dystansu i spalonych kalorii. Użytkownicy mogą planować trasy, ustawiać cele i śledzić postępy w czasie. Aplikacja oferuje również możliwość dołączenia do społeczności oraz udziału w wyzwaniach.

. Aplikacja stworzona przez Under Armour, która również dobrze sprawdza się w przypadku rolkarzy. Pozwala na śledzenie trasy, prędkości, dystansu i spalonych kalorii. Użytkownicy mogą planować trasy, ustawiać cele i śledzić postępy w czasie. Aplikacja oferuje również możliwość dołączenia do społeczności oraz udziału w wyzwaniach. Relive . To aplikacja, która pozwala na śledzenie trasy jazdy oraz tworzenie wizualnych relacji z treningów w formie filmów 3D. Jest to szczególnie atrakcyjne dla rolkarzy, którzy chcą dzielić się swoimi trasami i osiągnięciami z innymi. Relive oferuje również podstawowe statystyki takie jak dystans i prędkość.

. To aplikacja, która pozwala na śledzenie trasy jazdy oraz tworzenie wizualnych relacji z treningów w formie filmów 3D. Jest to szczególnie atrakcyjne dla rolkarzy, którzy chcą dzielić się swoimi trasami i osiągnięciami z innymi. Relive oferuje również podstawowe statystyki takie jak dystans i prędkość. RunKeeper . Popularna aplikacja do śledzenia aktywności fizycznej, w tym jazdy na rolkach. RunKeeper umożliwia monitorowanie prędkości, dystansu i spalonych kalorii, a także pozwala na zapisywanie tras i dzielenie się wynikami z innymi użytkownikami. Aplikacja oferuje również możliwość ustawiania celów treningowych i śledzenia postępów.

. Popularna aplikacja do śledzenia aktywności fizycznej, w tym jazdy na rolkach. RunKeeper umożliwia monitorowanie prędkości, dystansu i spalonych kalorii, a także pozwala na zapisywanie tras i dzielenie się wynikami z innymi użytkownikami. Aplikacja oferuje również możliwość ustawiania celów treningowych i śledzenia postępów. Sports Tracker. To kolejna uniwersalna aplikacja do śledzenia aktywności fizycznej, która może być używana przez rolkarzy. Oferuje funkcje takie jak monitorowanie prędkości, dystansu, trasy i kalorii, a także umożliwia zapis i analizę wyników oraz dzielenie się osiągnięciami z innymi użytkownikami.

fot. Aplikacje do jazdy na rolkach/ Adobe Stock, rh2010

Jazdy na rolkach można uczyć się samodzielnie lub z osobą towarzyszącą. Najlepiej robić to na równej powierzchni (betonie lub asfalcie, kostka jest zdecydowanie mniej komfortowa), gdzie znajdują się poręcze lub elementy, których można się złapać.

Osoby początkujące powinny przygotować się na sporą liczbę upadków, otarć i siniaków. Dlatego, zanim nauczysz się, jak jeździć na rolkach, musisz zaopatrzyć się w ochraniacze, które zapobiegną poważniejszym urazom.

W czasie jazdy na łyżworolkach należy utrzymać postawę podobną do jazdy na łyżwach - delikatnie pochylone do przodu plecy, ręce swobodnie spuszczone wzdłuż tułowia, a nogi ugięte w kolanach.

Jak hamować na rolkach?

Nauka hamowania na rolkach jest kluczowa, by poczuć się pewnie w tej dyscyplinie. Aby zahamować na rolkach, należy wysunąć jedną nogę do przodu (tą, przy rolce której, jest hamulec), lekko ugiąć ją w kolanie, z wyczuciem dociskając piętę do podłoża. Dociśnięcie kostki hamulca do podłoża spowoduje wyhamowanie.

Druga metoda hamowania jest trudniejsza i wymaga ustawienia rolek poprzecznie do kierunku jazdy. Jest za to dużo skuteczniejsza i pozwala szybko wyhamować w awaryjnych sytuacjach. Początkującym musi wystarczyć hamowanie hamulcem.

Triki na rolkach

Osoby, które opanowały podstawy jazdy na rolkach, potrafią bezpiecznie hamować i czują się na siłach, mogą spróbować trików na rolkach. Odpowiednią przestrzenią do nauki są skate parki. Jednak należy pamiętać, że sztuczki wymagają dużej sprawności fizycznej i pewności w poruszaniu się na łyżworolkach. Aby skutecznie się ich nauczyć, warto znaleźć instruktora lub osobę bardziej zaawansowaną, która będzie sprawować pieczę nad bezpieczną i efektywną nauką.

fot. Nauka jazdy na rolkach/ Adobe Stock, Goffkein

Jeździć na rolkach może praktycznie każdy, ale istnieją pewne przeciwwskazania do uprawiania tego sportu. Rolki nie są polecane osobom, które:

mają problemy z krążeniem i niewydolnością oddechową ,

, cierpią na zaawansowaną osteoporozę,

zmagają się z chorobami układu ruchu i kontuzjami.

Osoby mające problemy z kolanami i biodrami powinny wcześniej skonsultować się z ortopedą.

Rolki to sprzęt sportowy, który wystarcza na bardzo długo, dlatego warto się przygotować do tego zakupu. Jakie rolki kupić? Sprzęt powinien być dobrany do indywidualnych potrzeb i rozmiaru stopy. Cena łyżworolek jest bardzo zróżnicowana, a jej wysokość jest zazwyczaj odzwierciedleniem jakości. Jednak przyzwoitej jakości rolki do jazdy rekreacyjnej to wydatek ok. 500-600 zł, choć oczywiście można kupić i takie za 160 zł jak i powyżej 1000 zł.

Dzieci i osoby początkujące powinny zaopatrzyć się w twarde rolki z plastikowym, sztywnym butem i niezbyt szybkimi kółkami. Amatorzy zazwyczaj wybierają modele z czterema kółkami tej samej wielkości (do jazdy wyczynowej są przeznaczone modele pięciokołowe).

Osoby bardziej zaawansowane mogą skusić się na rolki do jazdy szybkiej, które pozwalają na dynamiczne przemieszenie się i rozwijanie sporych prędkości. Mają nieco inne kołą i łożyska, i długą szynę, a także nieco inne buty. Takie rolki wymagają od użytkownika doskonałej techniki jazdy, ponieważ przeznaczone są do wrotkarstwa o charakterze sportowym i wyścigowym.

Przed zakupem rolek zwróć szczególną uwagę na kilka podstawowych rzeczy:

producenta - niezbędne tutaj będzie podstawowe rozeznanie się w firmach specjalizujących się w produkcji łyżworolek, np. SPOKEY, FILA, K2, Roces;

niezbędne tutaj będzie podstawowe rozeznanie się w firmach specjalizujących się w produkcji łyżworolek, np. SPOKEY, FILA, K2, Roces; typ łyżworolki - inne są do jazdy szybkiej, inne do rekreacyjnej, a jeszcze inne np. do tricków i slalomu;

- inne są do jazdy szybkiej, inne do rekreacyjnej, a jeszcze inne np. do tricków i slalomu; but powinien być wygodny, przewiewny i profilowany. Warto zwrócić uwagę na usztywnienie i odpowiednie „trzymanie” kostki;

powinien być wygodny, przewiewny i profilowany. Warto zwrócić uwagę na usztywnienie i odpowiednie „trzymanie” kostki; wygodny rodzaj sznurowania i (lub) zapięć;

rodzaj płozy (aluminiowa lub wykonana z tworzywa);

(aluminiowa lub wykonana z tworzywa); twardość i wielkość kółek, działanie łożysk;

działanie łożysk; obecność dodatkowych udogodnień — uchwyty do przenoszenia rolek, mechanizmy szybkiego zapinania buta i „pochłaniacz wstrząsów”.

Warto również pamiętać o bezpieczeństwie. Każdej osobie jeżdżącej na rolkach przydadzą się również: kask i ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki.

Artykuł pierwotnie opublikowała 12.06.2017 Karolina Kalinowska.

Reklama

Czytaj także:

Prawidłowa pozycja na rowerze w zależności od rodzaju roweru

Myślisz, że bieganie nie jest dla ciebie? Wypróbuj slow jogging!

Co spala tłuszcz najszybciej?