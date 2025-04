Nauka jazdy na nartach może trwać zaledwie kilka godzin, albo nawet cały sezon. Narciarstwo to jeden z popularniejszych sportów zimowych. Wiele ludzi decyduje się na nie w czasie ferii, jednak by w pełni cieszyć się jazdą, należy odpowiednio przygotować się do szusowania. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami jazdy na nartach, by nauka jazdy była dla ciebie przyjemniejsza i bezpieczniejsza.

Spis treści:

Narciarstwo to jeden z kosztowniejszych sportów. Dobre wyposażenie kosztuje niemało, a do tego trzeba liczyć się ze sporymi kosztami wyjazdów (dojazd, noclegi, wyżywienie, karnety). Zacznijmy jednak od wyposażenia narciarza:

nieprzemakalny kombinezon lub komplet składający się ze spodni oraz kurtki,

rękawiczki narciarskie,

bielizna termoaktywna,

oddychająca bluza lub polar,

czapka kominiarka,

kask narciarski,

gogle narciarskie,

kije narciarskie,

buty narciarskie,

narty z wiązaniami.

Sprzęt (buty, narty, kije) dostosowany do narciarza jest kluczowym elementem przygotowań do jazdy, ponieważ ma duże znaczenie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, np. ochronę przed kontuzjami.

Dobrze rozpocząć przygodę z narciarstwem od wypożyczenia sprzętu. Za jeden dzień wypożyczenia sprzętu narciarskiego zapłacisz od 40 do 200 zł.

Odpowiedni wybór tego ekwipunku ułatwia również naukę oraz zmniejsza ryzyko zniechęcenia się do narciarstwa. Nowe modele nart z wiązaniami kosztują 1000-3000 zł.

Koszt sprzętu i odzieży narciarskiej: w zależności od ich jakości, w sumie trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu: 1000-10000 złotych.

Buty narciarskie dla początkujących

Buty narciarskie powinny zostać dobrane rozmiarem i twardością skorupy (flex). Im wyższy parametr flex, tym dla bardziej zaawansowanego narciarza buty są przeznaczone. Buty nie mogą obcierać ani zbyt mocno uciskać nóg, a jednocześnie muszą je odpowiednio je trzymać i usztywniać.

Zdecydowanie nie polecamy butów z jedną klamrą – nie mają szans odpowiednio stabilizować nóg i utrudniają sterowanie nartami! Najlepsze są buty, które mają 3-4 klamry.

Narty dla początkujących

Narty wybiera się je w zależności od wagi, wzrostu, stopnia zaawansowania narciarza i terenu, po jakim ma się on poruszać. Narty dobiera się także od stylu jazdy. Jeśli nie wiesz jak dobrać narty zjazdowe, poradź się specjalistów w sklepie sportowym.

Kije narciarskie dla początkujących

Pomagają utrzymać prawidłową pozycję podczas jazdy, a w przypadku płaskiego odcinka trasy wykorzystuje się je do odpychania się. Odpowiednia długość kijów: gdy obrócisz kij do góry nogami, postawisz rączkę na ziemi i chwycisz dłonią kij nad talerzykiem, to twoja ręka będzie zgięta w łokciu pod kątem prostym.

Ubrania dla początkujących narciarzy

Musisz dobrać swój ubiór do panujących warunków pogodowych, ale też do rodzaju wyciągów, z których będziesz korzystać. Choć narciarstwo to sport uprawiany zazwyczaj w niskich temperaturach, możesz się też nieźle spocić. Najlepiej ubierz się na cebulkę i w razie potrzeby zdejmij warstwy ubrań.

Dobrze jest spakować też do plecaka zapasową bieliznę termiczną, koszulkę i dodatkową parę rękawiczek. Ucząc się jazdy na nartach, mogą ci się przytrafić upadki, które zmoczą twoje ubranie.

Jeśli na stokach narciarskich dla początkujących, z których będziesz korzystać, są wyciągi gondolowe lub podgrzewane kanapy, możesz pozwolić sobie na lżejsze ubrania. Jeśli masz zamiar używać wyciągów orczykowych, ubierz się cieplej.

Kosmetyki potrzebne do jazdy na nartach

Przygotuj na bezpośrednie starcie z zimą też swoją skórę. Kremy ochronne na narty mogą być tłustsze niż kremy, które stosujesz na co dzień. Pamiętaj o ochronie przeciwsłonecznej i kremie z filtrem. Śnieg odbija promienie UV. Zabierz ze sobą też pomadkę ochronną do ust. Nie zapomnij o paczce chusteczek.

Samodzielna nauka jazdy na nartach jest możliwa, ale trudna. Zdecydowanie łatwiej uczyć się pod okiem kogoś doświadczonego. Najlepszym rozwiązaniem jest nauka w szkółce narciarskiej lub indywidualne lekcje z instruktorem. Wiele ruchów ciężko wytłumaczyć w teorii. Znacznie szybciej nauczysz się jazdy, jeśli ktoś będzie cię na bieżąco korygował.

Postawa przy nauce jazdy na nartach

Bardzo ważnym elementem nauki jest odpowiednia postawa:

nogi ugięte w kolanach,

tułów nieco wychylony w przód,

ręce lekko ugięte w łokciach i uniesione nieco do boków.

Prawidłowa postawa umożliwia skuteczną jazdę.

Jazda pługiem na nartach

Początkujący często wykorzystują technikę jazdy tzw. pługiem, czyli kierują czubki nart do siebie. Tym sposobem łatwiej jest opanować podstawy skrętu, nie rozwijając przy tym zbyt dużej prędkości.

fot. Jazda na nartach pługiem/ Adobe Stock, Africa Studio

Ucząc się jazdy na nartach, trzeba poznać dwa rodzaje skrętu: skręt długi i skręt krótki.

Skręt długi na nartach

Zwany jest również karwingowym. Jest dość pasywny: rolą narciarza jest utrzymanie statycznej pozycji ciała oraz jedynie przenoszenie środka ciężkości. Podczas skrętu większość ciężaru ciała powinna być przeniesiona na jedną nogę: zewnętrzną względem łuku, który zostanie wyznaczony w trakcie skrętu.

Ten rodzaj skrętu nazywany jest też gigantowym i służy do szybkiej jazdy. Przy prawidłowej technice, narty oddają część energii, przyspieszając tempo jazdy przy wyjściu ze skrętu.

Skręt krótki na nartach

W przypadku tego skrętu w ruch wchodzą kijki, które powinny wyznaczać rytm skrętów, a nawet stają się ich osią. Konieczne jest, tak samo, jak w przypadku skrętu długiego, przenoszenie środka ciężkości, jednak tutaj powinno być ono bardziej dynamiczne. Często pojawia się także element ześlizgu tyłu nart, który działa hamująco.

Przed sezonem narciarskim warto wykonywać ćwiczenia dla narciarzy, które wzmocnią twoje mięśnie i pozwolą uniknąć kontuzji.

Gdy już skompletujesz sprzęt i staniesz na stoku, nie zapomnij o zasadach bezpiecznej jazdy na nartach:

Nigdy nie jeźdź na nartach po alkoholu!

Choć tylko dzieci do 16. roku życia mają obowiązek jeździć w kasku , zakup tego elementu wyposażenia jest także dobrym pomysłem w przypadku dorosłych.

, zakup tego elementu wyposażenia jest także dobrym pomysłem w przypadku dorosłych. Pamiętaj, że na trasie narciarz znajdujący się przed tobą ma pierwszeństwo!

Możesz wymijać innych narciarzy z prawej i lewej strony, ale zachowaj odpowiednią odległość.

Nie zatrzymuj się na trasie zjazdu bez wyraźnego powodu.

Przestrzegaj znaków umieszczonych na trasie.

Jadąc na narty, warto wykupić ubezpieczenie narciarskie.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 22.11.2019 przez Ewę Cwil.

