Jazda konna doskonale uspokaja i aktywizuje fizycznie. Jeździectwo obejmuje wszystkie konkurencje sportów konnych, wraz z powożeniem. Poznaj korzyści jazdy konnej i dowiedz się, jak rozpocząć przygodę z tym sportem.

Spis treści:

Style jazdy konnej to nie jest sposób, w jaki porusza się koń. To sposób, w jaki jeździec korzysta z konia. Wyróżnia się dwa główne style jazdy.

Jeździectwo klasyczne (angielskie)

Do tego typu jazdy używa się lżejszych siodeł i krótszych strzemion. Dosiad służy w tym stylu głównie do przyspieszania i zatrzymywania konia, a zmianę kierunku jeździec sygnalizuje zwierzęciu rękami i nogami.

Styl ten opiera się na dwóch dyscyplinach: ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody. Jeszcze inną konkurencją jest wszechstronny konkurs konia wierzchowego (WKKW).

Na zwodach jeźdźcy ubrani są w toczek lub kask, bryczesy, koszule i marynarkę oraz wysokie buty – oficerki.

Jeździectwo westernowe

Jeździectwo westernowe wywodzi się z potrzeb amerykańskich pionierów i osadników. Jeździec korzysta z dłuższych strzemion, cięższego siodła o wyższym łęku, a wodze trzyma jedną ręką – druga była osadnikom potrzebna do pracy lub strzelania. Koń jest kontrolowany w tym stylu głównie dosiadem i ciężarem ciała jeźdźca, a nie jego rękami i nogami. Do tego typu jazdy nadaje się każdy koń, ale ten idealny powinien być przede wszystkim zrównoważony. Ruchy konia są w tym stylu bardziej naturalne.

W ramach jeździectwa klasycznego rozgrywane są zawody w trzech kategoriach:

konkurencje techniczne,

szybkościowe,

konkurencje z bydłem.

Typowym strojem jeźdźca westernowego są dżinsy, koszula i tradycyjny kowbojski kapelusz.

Jazda konna natural

Nie wszyscy uznają ten tym za styl jazdy, a raczej za sposób ujeżdżania. Polega on na jak najbliższym kontakcie ze zwierzęciem, jeździ się na oklep (bez siodła), czasami też bez ogłowia.

Ten styl jazdy uznawany jest za niebezpieczny i polecany jest jedynie doświadczonym jeźdźcom, którzy dokładnie znają swojego konia.

Poza wyżej wymienionymi konkurencjami w ramach stylu klasycznego i western istnieją jeszcze inne konkurencje jeździeckie. Należą do nich:

powożenie (to już nie jest jeździectwo),

woltyżerka,

ujeżdżenie,

skoki przez przeszkody,

rajdy długodystansowe.

Jazda konna na lonży

Początkujący rozpoczynają jazdę konną na lonży, czyli linie, na której koń jest prowadzony podczas lekcji jazdy konnej. Instruktor kontroluje liną konia, by jeździec mógł zdobyć podstawowe umiejętności jeździeckie.

Podczas jazdy na lonży uczy się:

równowagi,

wyrabiania dosiadu,

kontroli konia,

wypracowania postawy podczas kłusu,

koordynacji ruchów.

Jazda na lonży pozwala na osiągnięcie swobody w kontakcie z koniem i pozwala na zdobywanie dalszych umiejętności jeździeckich.

fot. Jazda konna na lonży/ Adobe Stock, malajscy

Jazda konna w zastępie

Gdy jeździec osiągnie już większą swobodę na lonży, instruktor pozwala na jazdę w zastępie. Koń nie jest już prowadzony na linie. Ćwiczenia na koniach wykonuje się zazwyczaj w kilka osób. Konie maszerują w zastępie, a jeźdźcy wykonują polecenia instruktora.

Jazda konna w plenerze

Według wielu osób to właśnie jazda konna w plenerze sprawia najwięcej radości. Przeznaczona jest ona jednak dla osób, które osiągną swobodę na lonży i w zastępie. Zazwyczaj trwa to kilka- kilkanaście lekcji. Zgodę na jazdę plenerową powinien wyrazić instruktor.

Strach przed jazdą konną

Obawę przed jazdą konną wywołuje najczęściej strach przed końmi – dużymi i silnymi zwierzętami. Jednak warto go przełamać, gdyż konie to naprawdę inteligentne i przyjazne zwierzęta, a wynikające korzyści z jazdy konnej są ogromne.

Jeśli masz dziecko i zastanawiasz się, czy dobrym pomysłem jest zaznajomienie dziecka z końmi i zafundowanie mu kilku lekcji, to odpowiadamy: tak!

Do nauki jazdy dla dzieci wybierane są spokojne, zrównoważone konie. Instruktor jest na pierwszych lekcjach cały czas bardzo blisko dziecka, te najmniejsze są wręcz przez niego cały czas asekurowane. W szkółkach znajdują się kaski dziecięce, które twoja pociecha otrzyma na czas zajęć.

Instruktor nauczy też dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa, czyli wytłumaczy, jak zachowywać się w obecności zwierzęcia, jak do niego podchodzić i czego unikać.

fot. Jazda konna dla dzieci/Adobe Stock, Paansaeng

Jazda konna na początku wydaje się trudna, ale nauka przychodzi szybko. Najwięcej trudności sprawiają:

równowaga,

anglezowanie - rytmiczne podskoki w kłusie,

elastyczność ciała,

otarcia,

utrzymywanie prostej postawy,

kontrola konia.

Korzyści psychiczne z jazdy konnej

Przy koniach człowiek staje się bardziej wrażliwy. Jazda konna dostarcza też wielu przeżyć – wyobraź sobie skoki przez naturalne przeszkody, galop brzegiem jeziora, czy spokojny spacer w lesie... To sport, który pozwala być blisko natury i uspokaja. Jazda konna może być jedną ze świetnych metod radzenia sobie ze stresem.

Jazda konna jako ćwiczenie

Jazda konna może być też intensywnym ćwiczeniem. Jeśli nie lubisz klasycznych ćwiczeń na uda, ćwiczeń na pośladki lub ćwiczeń na brzuch, możesz potraktować jazdę konną jako trening mięśni. Sport ten również wzmacnia mięśnie – ud, łydek, brzucha, ale także górne partie ciała.

Jazda konna na ćwiczenia postawy

Na koniu trzeba trzymać prosto plecy, co wykształca odruch prawidłowej postawy ciała. Jazdę konną możesz praktykować zamiast ćwiczeń na kręgosłup lędźwiowy.

Jazda konna dla zdrowia stawów

Jazda konna korzystnie działa na stawy biodrowe, które na koniu pracują podobnie, jak podczas chodzenia.

Jazda konna jako metoda rehabilitacji



Jazda na koniu wykorzystywana jest w rehabilitacji (hipoterapia) wielu chorych i niepełnosprawnych.

Jazda konna dla zdrowia serca

Ten sport ma również dobroczynny wpływ na układ krążenia i oddechowy. Jazda konna pozwala się nieźle zmęczyć. Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania organizmu w zdrowiu i dobrej kondycji.

Jazda konna dla poprawy kondycji psychicznej

Ostatnio modne stają się też szkolenia integracyjne oraz warsztaty w towarzystwie koni dla osób chcących lepiej poznać samych siebie. Koń doskonale wyczuwa nastrój człowieka, czuje jego podenerwowanie czy brak pewności ciebie. Obcując z końmi, można nauczyć się rozpoznawać swoje emocje i lepiej je kontrolować.

Pomimo licznych zalet i psychicznego odprężenia nie można zapominać o pewnych zagrożeniach, jakie niesie ze sobą ten sport.

Aby rozpocząć jazdę konną, ważny jest przede wszystkim brak przeciwwskazań zdrowotnych – np. ortopedycznych czy uczuleń na sierść konia. Jednak o możliwości uprawiania jazdy konnej zawsze ostatecznie decyduje lekarz.

Należy również pamiętać, że konie to zwierzęta dość płochliwe, może je wystraszyć inny koń, człowiek czy pies. Istnieje ryzyko upadku, więc ważne jest, by mieć na głowie kask lub toczek. Mimo takiej ochrony i tak można odczuć konsekwencje takiego upadku - jeźdźcom zdarzają się stłuczenia, zwichnięcia czy złamania – nawet kręgosłupa.

Warto pamiętać o odpowiedniej rozgrzewce przed każdą jazdą oraz niwelowaniu skutków ubocznych jazdy – otarć ciała i bólów mięśni, które często przytrafiają się początkującym. Korzystna może okazać się wtedy ciepła kąpiel i masaż.

Warto także pamiętać, że jest to sport stosunkowo drogi. Zaczynając od zakupu potrzebnego sprzętu i ubrania do jazdy konnej (komplet od 800 zł w górę), a kończąc na koszcie samych lekcji jazdy konnej. Dwanaście jazd dla osób początkujących to koszt ok. 500 zł.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 11.08.2011.

