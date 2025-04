Nauka jazdy konnej bywa wymagająca, ale przynosi wymierne efekty. Jeździectwo to piękny i bardzo efektowny sport – szczególnie widać to na zawodach, na których zawodnicy prezentują swoje umiejętności dopracowywane przez lata. Zanim jednak osiągnie się poziom Grand Prix, trzeba spędzić trochę czasu na szlifowaniu podstaw. Nauka jazdy konnej daje jednak mnóstwo radości i już od samego początku jest warta każdej chwili spędzonej w stajni! Co warto wiedzieć przed pierwszymi zajęciami, by czerpać z tego sportu jak najwięcej?

Jazda konna na początku wydaje się trudna. Jeśli marzą ci się długie galopy po łące i skakanie metrowych przeszkód, mamy dla ciebie smutną wiadomość: będziesz musiała na to trochę poczekać.

Nauka jazdy konnej na lonży

Na samym początku nauki na treningach będziesz sam na sam z instruktorem. Ten będzie trzymał w rękach lonżę, czyli długą, często nylonową linę, która przyczepiona jest do wędzidła, które koń ma w pysku. Dzięki temu będzie miał kontrolę nad koniem w momencie, w którym ty jeszcze nie potrafisz nad nim zapanować.

Na lonży jeździec uczy się równowagi, podstawowego użycia pomocy oraz dosiadu. Dopiero gdy opanuje te trzy rzeczy, będzie gotowy na dalszą naukę jeździectwa.

Co po nauce jazdy konnej na lonży?

Nauka jazdy konnej odbywa się stopniowo. Trzeba w stu procentach opanować jedną rzecz, aby przejść do kolejnej. Inaczej braki w umiejętnościach uniemożliwią dalszy rozwój i będą się ciągnęły latami. Nie musimy chyba przypominać, że łatwiej jest poprawić się na początku, niż zmieniać stare przyzwyczajenia?

Dlatego naukę kłusa rozpoczyna się dopiero, gdy opanowało się podstawy, a naukę galopu – gdy opanowało się do perfekcji kłus. Warto też co jakiś czas wrócić na tzw. lonżę dosiadową, która pomaga odświeżyć sobie prawidłową postawę.

Najbardziej doświadczeni koniarze powiedzą, że nauka jazdy konnej trwa całe życie – a przynajmniej całą jeździecką karierę. To sport, w którym codziennie uczy się czegoś nowego, szczególnie gdy pracuje się z różnymi końmi.

Ile zajmuje opanowanie podstaw nauki jazdy konnej? Nie ma na to jednej odpowiedzi. W nauce jazdy konnej największym sprzymierzeńcem jest regularność, dlatego im częściej będziesz jeździć, tym szybciej zobaczysz u siebie postępy.

Przy regularnych treningach opanowanie prawidłowego dosiadu, użycia pomocy (czyli łydek, ciężaru ciała i wodzy) i równowagi zajmuje zwykle kilka tygodni.

Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy myślą, że już za późno, by spełniać marzenia o konnej jeździe. Nigdy nie jest za późno, by rozpocząć naukę jazdy konnej! Od ilu lat mogą jeździć dzieci? Na samą oprowadzankę można wsadzać je na konia już wtedy, gdy są w stanie utrzymać równowagę – pod warunkiem, że ktoś idzie obok i asekuruje dziecko.

Na samodzielną jazdę przyjdzie czas, gdy dziecko jest już w stanie samo zapanować nad koniem. Już w wieku kilku lat może z powodzeniem jeździć konno, a nawet brać udział w zawodach! Trzeba jedynie pamiętać o kilku podstawowych rzeczach.

fot. Nauka jazdy konnej dla dzieci/ Adobe Stock, hedgehog94

Przede wszystkim, małe dziecko pod żadnym pozorem nie powinno jeździć na dużym koniu. Nie tylko ze względu na wysokość ani na to, że nie byłoby w stanie nad nim zapanować. Jazda na dużym koniu jest przede wszystkim bardzo szkodliwa dla układu kostnego szkraba, który nie jest jeszcze do końca rozwinięty. Dla dzieci odpowiednie są kucyki, na przykład szetlandzkie lub walijskie.

Wbrew pozorom, na początku jeździeckiej przygody trudniej o wypadek, niż w dalszej drodze. Przede wszystkim dlatego, że cały czas jesteśmy pod czujnym okiem instruktora, który nie powinien dopuścić do żadnej niebezpiecznej sytuacji.

Nie oszukujmy się jednak – koń to żywe zwierzę, które może odczuwać strach, frustrację, a przede wszystkim mieć także własne zdanie. Często bardzo odmienne od naszego...

fot. Wypadek na koniu/ Adobe Stock, taylon

Do zostania jeźdźcem na początkowym etapie wystarczy silna wola i dobre chęci – naprawdę, to wszystko. W większości stajni można za darmo lub za niewielką opłatą wypożyczyć kask, który jest obowiązkowy na każdym etapie nauki jazdy konnej. Zawsze warto mieć jednak swój, który będzie dopasowany i zawsze dostępny. W co jeszcze warto się zaopatrzyć?

W trosce o własne nogi wybierz spodnie, które nie mają wewnętrznych szwów. Dzięki temu unikniesz obtarć. Wybierz legginsy bez szycia po wewnętrznej stronie lub specjalne spodnie do jazdy konnej, czyli bryczesy.

Buty do jazdy konnej powinny mieć płaską podeszwę i nie mieć protektora. Glany, martensy i workery nie nadają się do tego sportu, ponieważ mogą zablokować się w strzemieniu i stworzyć ryzyko poważnego wypadku.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 28.03.2013.

