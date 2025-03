Zastanawiasz się, jakie rolki kupić? Jeśli jesteś początkująca i nigdy nie jeździłaś na łyżwach, kup rolki rekreacyjne. Jeśli dobrze jeździsz na łyżwach, możesz wybrać rolki fitness. Gdy opanujesz dobrze jazdę na rolkach, możesz zdecydować, jaki jej rodzaj cię interesuje najbardziej: dla przyjemności i w celu dbania o zdrowie, szybka albo robienie na rolkach trików. Wtedy też przyjdzie czas na kupno nowych rolek lub wymianę kółek i łożysk na szybsze.

Na ryku są różne rodzaje rolek, dlatego dobrze jest się orientować, jakie jest ich przeznaczenie. Nie każdy typ rolek spełni twoje oczekiwania i będzie odpowiedni do twojego poziomu zaawansowania. W szynie znajdują się zazwyczaj 4 kółka (dwie szyny – 8 kółek). W niektórych przypadkach i modelach zdarza się inna ilość kółek, ale 4 kółka na jedną szynę to najczęściej spotykane rozwiązanie.

Oto dostępne rodzaje łyżworolek:

Rolki dziecięce – to zaprojektowane dla dzieci rolki typu rekreacyjnego. Od tych dla dorosłych różnią się bardziej miękkimi kółkami i łożyskami z kategorii ABEC (zwykle ABEC1 lub ABEC3), które nie pozwalają osiągać zbyt dużych prędkości. Często mają but dwuczęściowy, pozwalający dopasować w pewnym zakresie rozmiar buta. Czasami maja wymienną szynę, co pozwala zamienić rolki na łyżwy.

Istnieją jeszcze rolki figurowe (3 kółka, hamulec z przodu) i hokejowe (podobne do łyżew, sznurowane, ze wzmocnionym czubkiem, na 4 kółkach). Rzadko kupowane przez osoby zainteresowane jazdą rekreacyjną na rolkach.

Jakie rolki kupić – to warto jeszcze wiedzieć

Kółka mają różne wielkości, które oznacza się w milimetrach. Niezwykle ważna jest również twardość kółek oznaczona literką (a). Im wyższy numerek, tym twardsze kółko. Ważny jest też materiał, z którego zostały wykonane. Unikaj kółek z plastiku czy innych wątpliwej jakości tworzyw.

Kółka mogą mieć średnicę od 47 do 110 mm oraz twardość od 74A do 101A. Zasada jest prosta – im większe kółka oraz im większa twardość, tym gorsza przyczepność, ale większa prędkość jazdy. Do jazdy rekreacyjnej polecane są takie o parametrach pośrednich.

Nie mniej ważne są łożyska. Ich rodzaje są oznaczane różnymi symbolami: ABEC, ILQ, SG oraz nieparzystymi liczbami od 1 do 9. Przyjęło się, że im wyższa liczba, tym łożysko jest „szybsze” i trwalsze.

Jeśli chodzi o rynek rolek, wiele marek oferuje sprzęt naprawdę dobrej jakości. Takie rolki jednak kosztują. Za dobre modele do jazdy rekreacyjnej trzeba zapłacić od około 600 zł w górę.

Jakie rolki kupić na początek? Dla początkujących kluczowe jest znalezienie rolek, które zapewnią stabilność, komfort i odpowiednią kontrolę podczas nauki jazdy, a przy tym są dość wszechstronne. Rolki rekreacyjne są najczęściej polecane, ponieważ mają miękkie buty, które dobrze przylegają do stopy i oferują wystarczającą wentylację.

Ważne jest, aby buty miały odpowiednią sztywność, która zapewni wsparcie kostki, ale jednocześnie nie będzie zbyt restrykcyjna, co mogłoby utrudniać naukę.

Dla początkujących najlepiej sprawdzą się rolki z kółkami o średnicy od 78 do 84 mm, które zapewniają stabilność i umiarkowaną prędkość. Kółka o twardości 78A–82A oferują dobrą przyczepność i absorpcję wstrząsów, co jest ważne na nierównych nawierzchniach.

Łożyska o klasyfikacji ABEC-5 lub nieco szybsze ABEC-7 będą wystarczające, zapewniając płynną jazdę bez nadmiernej prędkości, która mogłaby przestraszyć początkującego.

Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rolkami, ważne jest także dobranie odpowiedniego rozmiaru — rolki powinny być dobrze dopasowane, ale nie za ciasne. Warto również zwrócić uwagę na system zapinania: kombinacja sznurowadeł, klamry i rzepów jest idealna dla stabilności i komfortu.

fot. Jakie rolki kupić dla początkujących/ Adobe Stock, WavebreakMediaMicro

Rolki dla zaawansowanych użytkowników powinny spełniać wyższe standardy, oferując lepszą wydajność, prędkość i wsparcie. Zaawansowani rolkarze często wybierają rolki fitness lub rolki do jazdy agresywnej lub szybkiej w zależności od stylu jazdy.

Wybierając rolki dla zaawansowanych, warto postawić na twardsze buty, które oferują lepszą stabilność przy wyższych prędkościach i dynamicznych manewrach.

Kółka o średnicy 90–110 mm pozwalają na osiągnięcie wyższych prędkości i lepszą stabilność podczas szybkiej jazdy, natomiast twardość kółek powinna wynosić co najmniej 84A, co zapewni lepszą trwałość i mniejszy opór toczenia.

Zaawansowani rolkarze powinni również zwrócić uwagę na klasę łożysk — ABEC-7, ABEC-9 lub nawet precyzyjne łożyska ILQ są idealne dla płynnej i szybkiej jazdy. Istotna jest także lekkość ramy, która powinna być wykonana z aluminium lub włókna węglowego, co zapewnia lepszą kontrolę i wytrzymałość. Dodatkowo, zaawansowani użytkownicy często wybierają rolki bez tradycyjnych hamulców, aby nie ograniczać swoich możliwości manewrowych.

Dla dzieci wybór rolek powinien opierać się na bezpieczeństwie, komforcie i możliwości regulacji rozmiaru, aby rolki mogły „rosnąć” wraz z dzieckiem. Najlepszym wyborem będą rolki z regulowanym butem, który pozwala na zmianę rozmiaru nawet o 3-4 numery, co przedłuża czas użytkowania rolek.

Kółka dla dzieci powinny być nieco mniejsze, zwykle od 64 do 72 mm, co zapewnia większą stabilność i kontrolę. Ważna jest również twardość kółek — miękkie kółka (78A-80A) zapewniają lepszą przyczepność i amortyzację na nierównych nawierzchniach, co jest istotne dla początkujących młodych rolkarzy.

System zapinania w rolkach dla dzieci powinien być łatwy do obsługi, najlepiej z klamrami, rzepami lub kombinacją tych dwóch elementów, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Ważne jest również, aby rolki miały solidny hamulec, który pozwoli dziecku łatwo zatrzymać się podczas nauki jazdy.

Zwykle rolki dla dzieci są wyposażone w łożyska, które nie pozwalają się za mocno rozpędzić, więc nawet nie trzeba dopytywać o ich klasę.

Do szybkiej jazdy najlepiej sprawdzą się rolki fitness lub szybkościowe (speed), które są zaprojektowane z myślą o osiąganiu wysokich prędkości. Rolki te charakteryzują się większymi kółkami, zazwyczaj o średnicy od 90 do nawet 125 mm, co pozwala na szybsze toczenie się i lepszą stabilność przy dużych prędkościach.

Twardość kółek powinna być wysoka, najlepiej powyżej 84A, aby zredukować opory toczenia i zapewnić trwałość na twardych nawierzchniach.

Rolki do szybkiej jazdy często mają ramy wykonane z lekkich i wytrzymałych materiałów, takich jak aluminium lub włókno węglowe, co zapewnia lepszą kontrolę nad jazdą.

Zaawansowane łożyska, takie jak ABEC-9 lub ILQ-9, są idealne dla płynności jazdy i minimalizacji tarcia. Rolki do szybkiej jazdy zazwyczaj nie mają hamulca, co pozwala na pełne wykorzystanie możliwości prędkościowych i manewrowych.

fot. Jakie rolki kupić do jazdy rekreacyjnej/ Adobe Stock, Joanna Zielinska

Dla jazdy rekreacyjnej najlepsze będą rolki fitness, które łączą w sobie komfort, wszechstronność i umiarkowaną prędkość. Te rolki mają zazwyczaj średniej wielkości kółka (od 80 do 90 mm), co zapewnia dobrą stabilność i komfort na różnych nawierzchniach. Kółka o twardości 78A-82A są optymalne dla rekreacyjnej jazdy, zapewniając odpowiednią przyczepność i amortyzację.

Rolki rekreacyjne często mają miękkie buty z dobrą wentylacją i wygodnym systemem zapinania (klamry, rzepy lub sznurówki), co zapewnia łatwość użytkowania i komfort podczas dłuższych przejażdżek. Ważne jest, aby rolki miały solidny hamulec, który zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy.

Dla dodatkowego komfortu warto wybierać rolki z wyściółką wewnętrzną, która dopasowuje się do kształtu stopy, zapewniając odpowiednie wsparcie i wygodę.

Rolki rekreacyjne to doskonały wybór dla osób, które chcą cieszyć się jazdą na rolkach w umiarkowanym tempie, bez specjalnych wymagań dotyczących prędkości czy ekstremalnych manewrów. Bo rolki to świetne ćwiczenie kardio.

Dobór odpowiedniego rozmiaru rolek jest kluczowy dla komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Rolki powinny być dobrze dopasowane do stopy, ale nie mogą być za ciasne, aby uniknąć dyskomfortu i otarć. Przy wyborze rozmiaru najlepiej kierować się standardowym rozmiarem buta, ale warto również zwrócić uwagę na specyfikacje producenta, ponieważ różne marki mogą mieć nieco inne rozmiary.

Dla dorosłych idealne dopasowanie rolek to około pół numeru większe niż standardowy rozmiar buta, co pozwala na swobodne poruszanie palcami, ale nadal utrzymuje stopę stabilnie. W przypadku dzieci, rolki z regulacją rozmiaru są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ pozwalają na dopasowanie buta do rosnącej stopy.

Podczas przymierzania rolek warto zwrócić uwagę na to, czy stopa nie przesuwa się wewnątrz buta podczas jazdy, co może wskazywać na zbyt duży rozmiar. Ważne jest również, aby rolki były przymierzane z odpowiednimi skarpetkami, które będą noszone podczas jazdy, najlepiej sportowymi, dobrze dopasowanymi do stopy.

Kupując rolki nie należy się spieszyć. Warto zakładać wybrane modele w sklepie, zapinać i spędzić w nich 5-10 minut na stojąco, aby przekonać się, czy są wygodne. Liczy się bowiem nie tylko długość ale i szerokość cholewki, która w rolkach jest przecież bardzo sztywna.

Dopiero na stojąco stopa osiąga swoją maksymalną szerokość. Dlatego o tym, czy cholewki łyżworolek nie są za wąskie, przekonać się można tylko na stojąco. W dodatku uczucie ucisku może pojawić się dopiero po jakimś czasie. To dlatego warto poświęcić na wybór rolek sporo czasu.

Przede wszystkim nie zapominaj o swoim doświadczeniu lub braku umiejętności. Nauka jazdy na rolkach na modelu przeznaczonym do wyścigów nie jest dobrym pomysłem.

Nie zapominaj też o odpowiednim zabezpieczeniu. Nauka okupiona będzie częstymi upadkami, otarciami i stłuczeniami, dlatego ochraniacze na kolana, łokcie, nadgarstki oraz obowiązkowy kask to minimum.

Na początku zrób rozgrzewkę! Rozciągnij przede wszystkim mięśnie ud, ścięgna Achillesa, łydki, mięśnie lędźwiowo-biodrowe - wszystkie partie ciała, które w jeździe na rolkach wykonują największą pracę.

Przykładowymi ćwiczeniami rozciągającymi i rozgrzewającymi są:

szybki marsz lub trucht,

skoki naprzemianstronne,

naprzemienne wypady lewą i prawą nogą,

marsz/trucht, w którym trzeci krok to przysiad,

marsz/trucht, w którym trzeci krok wyskok.

Jazdy na rolkach można uczyć się samodzielnie lub z osobą towarzyszącą. Najlepiej robić to na równiej powierzchni (betonie lub asfalcie), gdzie znajdują się poręcze lub elementy, których można się złapać.

Najczęstsze błędy – sprawdź, czy je popełniasz!

Odpychanie w tył zamiast na boki.

Nieusztywniona noga w kostce. Stopa wówczas ucieka do wewnątrz albo na zewnątrz i obniża efektywność ruchów. Może to powodować kontuzje.

Zbyt sztywne nogi obciążają stawy podczas jazdy po nierównościach.

Wzrok skierowany na nogi zamiast przed siebie.

Ruchoma górna część ciała. Sylwetka powinna być pochylona, a pracę wykonują ręce i nogi.

W czasie jazdy na łyżworolkach należy utrzymać postawę podobną do jazdy na łyżwach - pochylony do przodu tułów, ręce swobodnie spuszczone wzdłuż tułowia, a nogi wyraźnie ugięte w kolanach.

Jeździć na rolkach mogą niemal wszyscy, ale niestety istnieją pewne przeciwwskazania. Z tego sportu nie mogą korzystać osoby cierpiące na:

kłopoty z krążeniem,

niewydolność oddechową,

zaawansowana osteoporozę,

choroby układu ruchu, kontuzje,

problemy z utrzymaniem równowagi.

problemy z kolanami czy biodrami - w tym wypadku powinny wcześniej skonsultować się z ortopedą.

Artykuł pierwotnie opublikowała Agata Bernaciak 4.06.2014.

