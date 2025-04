Aqua aerobik to ćwiczenia w wodzie, przy muzyce, z wykorzystaniem układów choreograficznych, podobnych do tych stosowanych w zwykłym aerobiku. Co jeszcze trzeba o nim wiedzieć?

Aqua aerobik na skróty:

Polecany jest niemal wszystkim, nawet osobom otyłym, starszym, kobietom w zaawansowanej ciąży i reumatykom, osobom cierpiącym na osteoporozę, jak również tym, którzy mają problemy z układem kostno-stawowym.

Niesłusznie aqua aerobik ma opinię zajęć wyłącznie dla ludzi starszych. Jeśli w grupie będą osoby młode, instruktor tak poprowadzi zajęcia, aby i one na nich skorzystały. Ćwiczenia w wodzie potrafią zmęczyć nie mniej niż zwykły aerobik!

Aby trenować aqua aerobik, nie trzeba umieć dobrze pływać, ponieważ ćwiczenia są wykonywane w wodzie sięgającej do połowy klatki piersiowej lub maksymalnie – do szyi. Poza tym często do ćwiczeń używa się lekkich, piankowych przyborów, co samo w sobie również bardzo pomaga.

W wodzie człowiek jest lżejszy, nie obciąża się więc kręgosłupa, ani stawów. Poza tym istotne jest też to, że woda stawia duży opór, stąd ćwiczenia w wodzie są skuteczne we wzmacnianiu mięśni.

W przypadku osób starszych czy cierpiących na osteoporozę duże znaczenie ma również niskie ryzyko urazów czy złamań, mniejsze niż w przypadku innych sportów i ćwiczeń – woda skutecznie amortyzuje ewentualne upadki, podobnie zresztą jak lekkie, piankowe „pomoce”.

Zajęcia skutecznie poprawiają wytrzymałość organizmu i samych mięśni, mogą też kształtować ich siłę i elastyczność. Woda działa także przeciwobrzękowo, a kontakt z nią dobrze wpływa na samopoczucie.

Poza tym aqua aerobik: zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej, pomaga pozbyć się cellulitu.

Podczas ćwiczeń wykorzystuje się piankowe przybory, np.: hantle, walce – tzw. makarony, deski. Z jednej strony ułatwiają one utrzymanie równowagi, ale z drugiej mogą stanowić dodatkowy opór, który będą musiały pokonać mięśnie.

Ćwiczący, idąc na zajęcia, nie muszą mieć żadnego specjalnego stroju czy sprzętu. Wystarczy kostium, czepek, klapki i ręcznik.

