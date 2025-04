Jesteś na zbilansowanej diecie i regularnie ćwiczysz, a waga cały czas stoi w miejscu? Wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej i szybkość budowy mięśni ma ilość snu. Ile godzin powinnyśmy spać, aby osiągnąć najlepsze rezultaty?

Ile należy spać, aby schudnąć jak najwięcej?

Dieta i regularne ćwiczenia nie przynoszą spodziewanych efektów? Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być nieodpowiednia ilość snu. Lekarze od dawna przekonują, że spalanie tkanki tłuszczowej i budowa mięśni jest ściśle powiązana ze snem.

Największym błędem, jaki popełnia większość ludzi, jest poświęcanie zbyt małej ilości czasu na sen. - mówi dr Shawn Arent z Uniwersytetu Rutgersa w USA

Sen jest jednym z najważniejszych elementów regeneracji, która jest niezbędna każdej osobie aktywnej fizycznie. Wiele osób zapomina, że właśnie w czasie snu przysadka mózgowa produkuje najwięcej hormonu wzrostu, który jest odpowiedzialny m.in. za przyrost tkanki mięśniowej. Ograniczając sen, nie dajecie mu szansy na odpowiednią pracę.

Jeżeli nie śpisz wystarczająco dużo, będziesz tył. - podkreśla dr Shawn Arent

Co może powodować brak snu? Dla ludzkiego organizmu oznacza to stan zmęczenia, który zazwyczaj jest odbierany jako niedobór energii. To z kolei powoduje fałszywe uczucie głodu i objadania się. Absolutne minimum snu to 6 godzin na dobę, a optymalna liczba wynosi od 7 do 9 rodzin na dobę. Taka ilość sprawi, że wstaniecie wypoczęte i pełne energii.

Badacze podkreślają, że 4-5 godzin snu to zdecydowanie za mało. W tym czasie hormon wzrostu nie ma szansy odpowiednio pracować i spełnić swojego zadania. Jak można wnioskować to również najkrótsza droga do nadwagi i otyłości.

