Jaki mamy wybór?

Do wyboru mamy bomy o zmniejszonej średnicy rurek (tzw. juniorskie) dla żagli o pow. 1.5 m2 – 3.0 m2 i o klasycznej średnicy rurek (30 cm) dla żagli o pow. 3.5 m2 – 6.0 m2 (bomy „dorosłe”). Pierwsze wskazane są dla osób o mniejszej wadze ciała (poniżej 60 kg), zwłaszcza dzieci i kobiet, drugie – dla pozostałych i do pływania przy silnych wiatrach.

Na poziomie początkującym nie ma potrzeby inwestowania w droższe, sztywniejsze modele, gdyż wszystkie modele obecnie produkowanych bomów posiadają regulację długości, a ich wytrzymałość jest absolutnie wystarczająca. Warto natomiast skupić się na niskiej wadze bomu. Pamiętajmy też, że jeśli posiadamy maszt o zredukowanej średnicy (26 cm), to należy zaopatrzyć się w bom przystosowany do takiego typu masztu. Wszelkie dodatki adoptujące głowicę zwykłego bomu do tego o mniejszej średnicy obniżają jego sztywność!

Na co zwrócić uwagę?

Przy wyborze bomu warto zwrócić uwagę na trzy elementy jego budowy: materiał i sposób jego wykonania oraz typ głowicy bomu, czyli sposobie jego połączenia z masztem. Wszystkie te elementy wpływają na sztywność bomu, która ma znaczenie zasadnicze, gdyż, w największym skrócie, im sztywniejszy boom, tym większe jest przełożenie siły wiatru na prędkość deski.

Bomy do windsurfingu wykonane są najczęściej z aluminium (z zastosowaniem różnych sposobów obróbki) z domieszką włókna węglowego. Generalnie, zwiększenie zawartości karbonu sprawia, że bom jest sztywniejszy, ale i droższy. Sztywność boomu wpływa bezpośrednio na pracę żagla, a konkretnie, na sposób, w jaki się ugina pod naporem wiatru i szybkość powrotu do swej pozycji wyjściowej (np. po uderzeniu szkwału).

Dobry tuning sprzętu nie oznacza jednak, że najlepsze są bomy ze 100% zawartością węgla, ale istotny odpowiedni dobór bomu do rodzaju żagla.

Na sztywność bomu wpływa także sposób jego wykonania: czy jest skręcony na śruby (z reguły z dwóch rur), czy gięty z jednej rury aluminium lub włókna węglowego. Oczywiście, bomy gięte cechują się znacznie większą sztywnością.

Ostatni element bomu to jego głowica, w której znajduje się klamra służąca umocowaniu bomu na maszcie. Im mniej luzów tym lepiej, bo zwiększa się przełożenie mocy z żagla na maszt i deskę!