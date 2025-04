Czy kupiłaś kiedyś majtki na siłownię? Nigdy? My też nie! Okazuje się, że to błąd i są na to mocne argumenty. Warto zainwestować w figi, które będą przeznaczone tylko do ćwiczeń.

Jaką bieliznę najlepiej mieć na sobie w czasie treningu?

Przed pójściem na trening zmieniamy ubrania, buty, biustonosz i skarpetki, ale bardzo rzadko zmieniamy... majtki. Zazwyczaj w czasie treningu mamy na sobie bieliznę, którą nosiłyśmy przez cały dzień. Bardzo często są to stringi, figi wykonane z koronki lub jedwabiu. W takim środowisku pot, który pokrywa nasze ciało w czasie ćwiczeń, nie jest wchłaniany przez materiał, ani odprowadzany na zewnątrz. W takim środowisku drobnoustroje mają dogodne środowisko, które sprzyja powstawaniu zakażeń bakteryjnych i grzybicy.

Noszenie stringów podczas ćwiczeń może przyczyniać się do zakażeń bakteriami E. coli, które znajdują się w odbycie. W czasie intensywnych ruchów bakterie mogą dostać się do cewki moczowej, powodując infekcję dróg moczowych.

Dlatego zrezygnujcie z koronek i stringów, a wybierzcie bieliznę wykonaną z bawełny lub stworzoną specjalnie dla sportowców. Uszytą z tkanin przepuszczających powietrze, gwarantujących swobodę ruchów i zwiększających transport wilgoci. W czasie ćwiczeń warto także unikać starych fig, która są mało elastyczna i nie przylegają do ciała. One z kolei może powodować podrażnienia, otarcia i wysypkę.

Biustonosz sportowy jest już standardem i nie trzeba nikomu o nim przypominać, ale figi są nadal wstydliwymi i rzadko poruszanym tematem. Czas z tym skończyć. Jeżeli mowa o zdrowiu, nie istnieją tematy tabu!

