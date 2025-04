Jak zrobić szpagat?

Choć szpagat robiony przez akrobatkę wydaje się prosty jak bułka z masłem, rzeczywistość rewiduje nasze umiejętności i bywa bezlitosna dla naszej kondycji. Dlaczego? Bo wykonanie szpagatu to nie lada wyczyn i miesiące ciężkiej pracy nad swoim ciałem.

Reklama

Chciałabyś nauczyć się wykonywać szpagat? Zobacz, jakie ćwiczenia rozciągające przybliżą cię do osiągnięcia celu! Pamiętaj - warunkiem powodzenia całej akcji jest staranność w ich wykonywaniu i sumienność. Musisz ćwiczyć codziennie!

Ćwiczenia rozciągające, które pomogą ci zrobić szpagat!

1. Wykrok do przodu

Kolano nogi stawianej z przodu powinno być ugięte pod kątem prostym, a druga noga wysunięta jak najdalej do tyłu. Utrzymaj pozycję ok. 1 minuty. Nie pulsuj!

2. Klęk na kolanie

Kolano w nodze z przodu jest zgięte pod kątem prostym i nie przekracza linii pięty. Opadamy miednicą w dół. Powinniśmy w tym czasie czuć rozciąganie mięśni w pachwinie i na wysokości uda nogi, na której klęczymy. Utrzymaj pozycję ok. 1 minuty.

3. Przyciąganie stopy nogi na której klęczymy do pośladka

W pozycji klęku przyciągamy stopę nogi, na której klęczymy do pośladka zachowując wyprostowaną postawę. Wytrzymujemy ok. 40 sekund.

4. Skłony do uniesionej nogi

Stojąc przodem do stołu lub parapetu opieramy na nim piętę jednej nogi. Następnie wykonujemy skłon do uniesionej nogi, wracamy do pozycji wyjściowej, a potem wykonujemy skłon do nogi, na której stoimy. W tej pozycji wytrzymujemy ok. 45 sekund.

O czym musisz pamiętać przygotowując ciało do szpagatu?

Pamiętaj o porządnej rozgrzewce przed każdym treningiem

Zastanów się, czy umiejętność ta jest ci do czegoś potrzebna. Nie ma sensu narażać się na bezcelowe kontuzje w trakcie nauki!

Nie ma sensu narażać się na bezcelowe kontuzje w trakcie nauki! Pamiętaj, że ból wyznacza granicę, do której możesz się posunąć w trakcie rozciągania. Z czasem będziesz przesuwać ją coraz dalej.

w trakcie rozciągania. Z czasem będziesz przesuwać ją coraz dalej. Wszystkie pozycje rozciągające rób POWOLI

Gdy uda ci się zrobić szpagat, w jego trakcie napinaj przeciwstawne mięśnie

Reklama

Dowiedz się więcej:

Sprawdź! Trening odchudzający ze skakanką

Najlepsze ćwiczenia na boczki i fałdki

Jak rozciągać łydki?