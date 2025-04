Ogranicz korzystanie z portali internetowych

Badania dowodzą, że średnio spędzamy 7 godzin miesięcznie korzystając z portali internetowych, co w przeliczeniu na tydzień daje 105 minut, a na dzień 15 minut. Chcesz wiedzieć, co się dzieje u znajomych? Nie musisz kasować wszystkich kont, wystarczy ograniczyć korzystanie do dwóch krótkich sesji w ciągu dnia.

Powiedz „NIE”

Gdy ktoś Cię poprosi o zrobienie czegoś, powiedz, że Ci przykro i nie masz czasu. Oczywiście nie mów tego swojemu szefowi.

Wszystko planuj

Zaplanuj najważniejsze zadania na dany dzień. Ustal ich kolejność i czas, jaki na nie potrzebujesz. Dzięki temu będziesz bardziej efektywny i skoncentrowany, a także masz pewność, że o niczym nie zapomnisz.

Nie odkładaj

Nie odkładaj swoich obowiązków. Masz wolniejszy dzień w pracy i jesteś już po ćwiczeniach? Zastanów się, co masz do zrobienia następnego dnia i wykonaj to dzisiaj, dzięki temu będziesz mieć pewność, że także jutro znajdziesz czas na trening.

Wielozadaniowość

Robienie zbyt wielu rzeczy na raz często kończy się tak właściwie nic nie robieniem. Wybierz zadanie z zaplanowanych na dany dzień i koncentruj się tylko na nim. Wyjątkiem są zadania z zasady 6.

Łącz przyjemne z pożytecznym

Wracasz po pracy i masz ochotę obejrzeć swój ulubiony serial lub wiadomości? Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś w tym samym czasie ćwiczył.

Nastaw zegar

Wszystkie drobne sprawy chcesz załatwić szybko, możesz np. nastawić minutnik na 15 minut. Będziesz przez to wykonywał wszystkie czynności szybciej.

Utrzymuj porządek

Masz mnóstwo dokumentów na biurku, czytasz e-maile i stwierdzasz, że odpiszesz później? Wszystkim zajmuj się od razu, żeby nie tracić później czasu na ponowne ich szukanie i czytanie. Oprócz tego składowane dokumenty mogą odciągać twoją uwagę od innych zadań wykonywanych w danej chwili.

SMS, email, telefon?

Zastanów się, jakim sposobem najszybciej załatwisz sprawę, może wystarczy krótka rozmowa telefoniczna zamiast pisanie kilku SMSów czy e-maili?

Wstań 15 minut wcześniej

Wracasz z pracy i nie masz siły na ćwiczenia? Wstań 15 minut wcześniej, rano będziesz miał więcej siły, a oprócz tego zyskasz dobry humor na cały dzień. Podczas ćwiczeń wytwarzane są endorfiny, które wywołują dobre samopoczucie, zadowolenie z siebie, tłumią odczuwanie bólu i drętwienia.

Spacer zamiast jazdy samochodem

Wszędzie jeździsz samochodem i parkujesz jak najbliżej drzwi? Spacer lub jazda na rowerze może być twoim treningiem a dodatkowo nie tracisz czasu stojąc w korkach. Jeśli musisz jeździć samochodem, parkuj jak najdalej.

