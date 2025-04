Fot. Fotolia

Reklama

Dlaczego jesienią i zimą warto ćwiczyć?

Jesienno-zimowa pora roku zdecydowanie nie nastraja do dużej aktywności fizycznej. W efekcie, na wiosnę wielu z nas ma do zrzucenia dodatkowe kilogramy, dlatego warto nie rezygnować ze sportu, stosując się do kilku przydatnych wskazówek.

Regularny trening to recepta nie tylko na utrzymanie atrakcyjnej sylwetki, ale także najlepszy sposób na wzmocnienie układu odpornościowego. Mimo braku słońca, trzeba znaleźć w sobie motywację, aby systematycznie zaglądać na siłownię. Najważniejsze korzyści na jakie możemy wówczas liczyć to:

lepszy stan zdrowia,

dobre samopoczucie,

niezbędna jesienią dodatkowa dawka energii.

Zobacz także: Jak trenować, by schudnąć?

Biegając w chłodne dni hartujesz organizm!

Nie ma lepszej metody na zahartowanie organizmu niż bieganie bez względu na warunki pogodowe. Ma to jednak sens wyłącznie przy zastosowaniu do kilku istotnych zasad, mianowicie: dobraniu butów oraz odzieży odpowiedniej dla danej pogody.

Profesjonalny strój do biegania powinien być wyposażony w 3 warstwy o różnych właściwościach technicznych i termicznych tj. przepuszczaniu powietrza, izolacji oraz ochronie przed deszczem.

Ważną kwestią jest również przeprowadzenie solidnej rozgrzewki przed oraz po bieganiu. Podniesienie temperatury ciała pozwala na zwiększenie elastyczności stawów oraz mięśni, co redukuje ryzyko doznania kontuzji.

W trakcie przymrozków, zalecane jest wdychanie przez nos i wydychanie przez usta, ponieważ tą drogą powietrze zdąży się nagrzać zanim trafi do oskrzelików biegacza.

Zobacz także: Poznaj 7 błędów biegacza!

Jak zmotywować się do treningu w pochmurny dzień?

Każdy plan treningowy powinien być w miarę możliwości wszechstronny. Naturalną rzeczą jest to, że każdy ma swoje preferencje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby sesje na siłowni albo wyprawy biegowe od czasu do czasu przeplatać wizytą na basenie albo jazdą na rowerze. Dzięki temu, wszystkie parte ciała będą zaangażowane w ćwiczenia o dużym stopniu intensywności, dając jeszcze lepsze rezultaty.

Zima może być też idealną okazją do wypróbowania czegoś nowego: gry w squasha, badmintona lub tenisa!

Poza tym, warto pamiętać, że nawet dom lub mieszkanie jest dobrym miejscem dla utrzymania aktywności fizycznej. W jaki sposób można bezpiecznie i efektywnie trenować w domu, np. na macie pokazuje Martyna Rapp, trener fitness w Tuan Sport Club, prowadząca w Internecie cykl porad video pt. ,,Rapptowne poranki”.

Zobacz także: Dlaczego warto ćwiczyć w domu? 8 powodów!

Ćwicz w grupie!

Samotne trenowanie może być nużące, nawet mimo zaopatrzenia się w zestaw ulubionych piosenek. Dobrą opcją jest tu wykupienie karnetu do kompleksu sportowego lub siłowni, gdzie można poznać ciekawe osoby, jednak nic tu nie zastąpi wspólnego wypadu z rodziną lub znajomymi.

Występuje wtedy pozytywne zjawisko wzajemnego motywowania się do systematycznych ćwiczeń, a nawet zdrowej rywalizacji.

Reklama

Wybierz siłownię, która ma szeroki wachlarz atrakcji!

Każda dyscyplina sportu wymaga nieco przygotowań, np. w przypadku jeżdżenia na rowerze podczas zimy kluczowym aspektem jest jakość sprzętu oraz technika jazdy.

W przypadku większości osób zainteresowanych po prostu połączeniem dobrej zabawy ze skutecznym treningiem, optymalnym rozwiązaniem wydaje się korzystanie z oferty kompleksu sportowego, który gwarantuje wsparcie doświadczonych trenerów oraz szeroki wachlarz atrakcji, nie ograniczający się tylko do siłowni, ale także posiadający basen, kort tenisowy, squasha, badmintona czy sauny.

"Chłód, deszcz czy śnieg dla wielu osób jest świetną wymówką i usprawiedliwieniem dla braku troski o kondycję fizyczną, tymczasem wystarczy zaledwie odrobina motywacji i wyobraźni by utrzymać sportowe nawyki, np. ćwicząc w domu w trakcie oglądania filmu czy słuchania muzyki” – zachęca trener Martyna Rapp.

Źródło: Materiały prasowe Good One PR

Zobacz także: Po czym poznać dobrą siłownię?