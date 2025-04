Poniżej cała bateria patentów na to, jak zmotywować się do ćwiczeń. Część z nich z pewnością znasz, innych być może nie, i może właśnie one pomogą ci zacząć i kontynuować ćwiczenia. Co ważne, warto znać różne sposoby na motywację do ćwiczeń, bo mogą przydać się w bardzo różnych sytuacjach.

Reklama

Sposoby na zmotywowanie się do ćwiczeń

Zapisuj swoje postępy

Gdy tylko w twojej głowie pojawi się myśl o rozpoczęciu przygody z ćwiczeniami, zacznij prowadzić pamiętnik treningów. Dzięki niemu łatwiej ci będzie kontrolować liczbę wyjść na siłownię czy ćwiczeń w plenerze. A regularność w odchudzaniu i rzeźbieniu sylwetki to najważniejsza rzecz!

Często przeglądaj się w lustrze

I nie chodzi tu o poranny makijaż czy wieczorną toaletę. Po przebraniu się w strój treningowy poświęć kilka minut na przeglądanie się w lustrze i „ściskanie wałeczków”. Widok tego, co nam się nie podoba i świadomość, że od tego jednego wyjścia na siłownię wszystko może zacząć ulegać zmianie, jest bardzo motywujący.

Myśl pozytywnie

Zamiast myśleć o tym, jak bardzo byłaś zmęczona po ostatnim treningu, jak strasznie się spociłaś i jakie okropne miałaś zakwasy, przypomnij sobie tę euforię po jego zakończeniu. Ona może być największym motorem napędowym dla trenującej osoby. Zresztą zakwasy z czasem przestaną dokuczać po treningach, a satysfakcja ze zrobionego treningu zawsze będzie większa od zmęczenia, które on spowoduje.

Nie traktuj treningu jak przykrego obowiązku

Wyobraź sobie, że trening to nie jest wyjście za karę, a 1 godzina dziennie, którą całkowicie poświęcasz samej sobie. Ile czasu w ciągu dnia myślisz o tym, by zadowolić innych? Dzieci, partner, praca, zobowiązania wobec przyjaciół. Gdzie w tym wszystkim jesteś ty sama? 1/24 dnia to naprawdę niewiele, a z pewnością na nią zasługujesz!

Korzystaj z mobilnych aplikacji

Nie uwierzysz, ale one też mobilizują! Wiele aplikacji przypomina o swoim istnieniu, wysyłając powiadomienie o tym, że długo nie ćwiczyłaś i że właśnie teraz nadszedł czas, by odnowić tę „znajomość”. Do tego dzięki aplikacjom możesz śledzić swoje postępy. W końcu z tygodnia na tydzień twoja wydolność wzrasta, a obwody maleją!

Metoda małych kroków

Przyjmij do wiadomości: każda aktywność się liczy i każdy trening to twoja korzyść, dlatego za każdym razem, gdy wykonasz parę pozycji jogi czy przebieżkę, to już jest sukces.

Jeśli jednak aktywność fizyczna ma być przede wszystkim środkiem do celu, np. do pozbycia się nadwagi, to warto ten cel podzielić na mniejsze. Np. zamiast stawiać sobie za cel: schudnąć 15 kg, lepiej postawić sobie za cel zmniejszenie wskazań wagi co każde 2 tygodnie. Nieważne, czy ubędzie 250 g, czy 1 kg, ważne, że ubyło, a to już sukces i jednocześnie droga do konsekwentnej utraty masy ciała, a więc osiągnięcia celu. Takie postawienie sprawy zdejmuje z psychiki ciężar, bo te mniejsze cele są łatwiejsze do osiągnięcia i same w sobie bardziej motywują do dalszego działania.

Zastosuj dietę

Nie, nie mylisz się, stosuj dietę, nawet jeśli wcale nie musisz schudnąć, ale zwłaszcza wtedy. Przechodząc na dietę odchudzającą, czy zaczynając po prostu zdrowo jeść, podejmujesz już jakiś wysiłek, czasem wcale niemały. Skoro już to robisz, to aktywność fizyczna będzie naturalnym uzupełnieniem tego wysiłku. Łatwiej dokłada się kolejną cegiełkę do tej, która już udało się położyć. Tak to działa, przynajmniej w przypadku niektórych osób.

Zacznij od jednego kroku

To poniekąd rozwinięcie dwóch ostatnich zdań poprzedniego punktu. Masz czas na trening, ale jakoś ci się nie chce do niego zmobilizować? Połóż się na macie z założeniem, że zrobisz tylko 3 brzuszki. Jak już tam będziesz leżeć, zrobisz tych brzuszków więcej i jest duża szansa, że poza brzuszkami zrobisz też i inne ćwiczenia.

Jeżeli ćwiczysz w fitness klubie, spakuj torbę i idź do klubu z założeniem, że zrobisz tylko np. krótkie kardio. Jak już je zrobisz, prawdopodobnie dołożysz do niego jeszcze parę ćwiczeń siłowych.

Zmień priorytety

Postanów, że ćwiczenia zaplanowane w twoim kalendarzu są tak samo ważne, jak np. wizyta u lekarza czy spotkanie służbowe. I tak je traktuj – nie przekładaj z byle powodu! Aktywność fizyczna to rzecz niezbędna dla zdrowia i dobrego samopoczucia, tak samo, jak prawidłowe żywienie. Nie powinna być traktowana jak piąte koło u wozu czy kaprys, ale jak żywotna potrzeba. Nie spychaj jej na plan dalszy, nie odmawiaj jej sobie!

Znajdź partnera do ćwiczeń

Może to być jedna osoba, ale też grupka osób, z którymi będziesz się umawiać na fitnessowe spotkania. W ten sposób łatwiej będzie wzajemnie motywować się do ćwiczeń i regularnych treningów. W dodatku w towarzystwie ćwiczy się lepiej – czas płynie szybciej, można wprowadzić element rywalizacji albo po prostu na luzie pogadać w czasie treningu.

Jesteśmy istotami społecznymi i kontakt z innymi też jest nam potrzebny do dobrego samopoczucia, wręcz do poczucia szczęścia, podobnie jak ruch. Te dwa elementy – spotkanie z innym człowiekiem i aktywność fizyczna naprawdę świetnie się komponują.

Wybierz aktywność, którą lubisz

To ważne zwłaszcza na początku przygody z aktywnością fizyczną. Gdy będziesz robić to, co lubisz, będziesz chętniej poświęcać czas i nie będziesz ćwiczeń traktować jak opresji, przykrego obowiązku.

Nie jest ważne, do czego dążysz w swoich fitnessowych celach. Czy to będzie odchudzanie, czy przebiegnięcie 10 km, zawsze najlepiej zacząć od tego, co się lubi: jazdy na rowerze, pływania, jogi czy ping-ponga. Początkowe zaangażowanie w lubiany sport pomoże wyrobić nawyk ruszania się. Z czasem łatwiej będzie przerzucić się na inną aktywność, np. taką, która skuteczniej pomoże osiągnąć cel.

Wytrwaj, żeby wytworzyć nawyk

Przeciętnie wystarczy 66 dni, aby wypracować sobie nowy nawyk. Niektórym zajmuje to mniej czasu, innym nieco dłużej, ale niektórzy potrzebują na to ponad 250 dni. Jedno jest pewne – można wypracować nowe nawyki, a więc i nawyk regularnych ćwiczeń. Trzeba tylko wytrwać – krócej lub dłużej. Później będzie już górki!

Co zrobić, aby wypracować nawyk regularnej aktywności fizycznej? Motywować się do regularnych ćwiczeń przez pewien czas. Jak? Po przeczytaniu tego materiału już to wiesz!

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 24.07.2014 r. przez Agatę Bernaciak.

Reklama

Czytaj także: Motywacja – jak wyznaczać i osiągać cele

Co najlepiej motywuje do ćwiczeń

Od czego zacząć odchudzanie