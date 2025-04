Jak zacząć trenować? Ruch to radość, a nie tylko spalone kalorie!

Wiesz jak większość odchudzających się osób podchodzi do aktywności fizycznej? Zaczynają ruszać się intensywniej tylko wtedy, gdy rozpoczynają kolejną dietę. To zaś prosta droga do porzucenia wszelkich treningów w ciągu kolejnych, kilku tygodni! Dlaczego? W ten sposób tworzysz negatywne skojarzenie dieta-ograniczenia-trening-zmęczenie-męczarnia! Wiem, jak to zatrzymać!