Jeśli chcesz zacząć swoją przygodę z morsowaniem, ale nie wiesz, od czego zacząć, najlepiej przyłącz się do lokalnego klubu morsów. Doświadczone w morsowaniu osoby podzielą się z tobą wskazówkami i przeprowadzą cię przez proces inicjacji. Skorzystaj też z naszych wskazówek, które są przydatne przed pierwszym morsowaniem.

Morsowanie dobrze rozpocząć pod okiem doświadczonego „morsa". Nie najlepszym pomysłem jest samodzielne zanurzanie się w wodzie, szczególnie w nieznanych ci akwenach. Kąpiele w dużej grupie pozwalają nie tylko szybciej zagłębić się w tajniki morsowania, ale i przyjemnie spędzić czas. Warto śledzić lokalne wydarzenia. W wielu miejscowościach odbywają się cykliczne kąpiele morsów.

Morsujących osób możesz szukać:

Na lokalnych grupach w portalach społecznościowych, wpisując np. w wyszukiwarkę Facebooka hasła: morsowanie + nazwę twojej miejscowości. Wiele osób poszukuje tam partnerów do wspólnego morsowania w różnych terminach.

Udając się bezpośrednio nad akwen, w którym planujesz morsować. Duża szansa, że spotkasz tam osoby morsujące. Możesz zagadać do nich i zapytać, czy nie chcieliby udzielić ci kilku wskazówek.

Szukając lokalnych wydarzeń, często morsowanie ogłaszane jest w lokalnych gazetach, na portalach internetowych, lub tworzone są dedykowane morsowaniu wydarzenia na Facebooku.

Najlepszy moment na morsowanie

Morsowanie najlepiej zacząć na początku sezonu, czyli późną jesienią. Woda nie jest wtedy jeszcze zbyt zimna oraz co najważniejsze - pozostanie ci jeszcze wiele miesięcy na wdrożenie się. Nigdy nie jest jednak za późno! Pierwsze morsowanie możesz odbyć nawet w środku zimy.

Rozgrzewka przed morsowaniem

Każda lodowata kąpiel zaczyna się od rozgrzewki. Nie musi być ona intensywna. Wystarczy 15-20 minut intensywnej gimnastyki, wymachiwania kończynami i różnego typu skipów. W trakcie ćwiczeń należy stopniowo ściągać z siebie warstwy ubrań.

Pierwsze morsowanie - ile czasu?

Po rozgrzewce następuje wejście do zimnej wody. Początkująca osoba powinna przebywać w wodzie od 5 do 30 sekund. To wystarczające, by poczuć, o co chodzi w morsowaniu, a nie przesadzić.

Wraz z nabyciem doświadczenia długość ta jest wydłużana nawet do kilku minut.

Wyjście z wody po morsowaniu

Po wyjściu z wody należy się wytrzeć do sucha i ponownie rozgrzać. Doświadczone „morsy” mogą wówczas powtórzyć czynność i wejść do wody jeszcze raz. Osoby początkujące nie powinny tego robić.

Wybierając się na morsowanie, należy zabrać ze sobą niezbędny sprzęt. Do wody nie należy wchodzić boso. Konieczne są specjalne buty do pływania lub inne obuwie.

Na morsowanie należy zabrać ze sobą:

kostium kąpielowy lub kąpielówki,

buty z pianki neoprenowej lub inne buty do kąpieli,

czepek kąpielowy,

bieliznę na zmianę,

ręcznik,

termos z ciepłym napojem,

czapkę i rękawiczki,

opcjonalnie matę do ćwiczeń.

Bardzo przydatnym gadżetem jest też specjalne ponczo do morsowania przypominające za dużą bluzę i szlafrok. Jest też ono używane przez surferów.

Trzeba wiedzieć, że prawidłowe morsowanie w żaden sposób nie zagraża życiu czy zdrowiu. Zalety morsowania są szerokie, ale trzeba robić to prawidłowo. Jest kilka przeciwwskazań do morsowania, ale zdecydowana większość osób może cieszyć się tą aktywnością.

Ewentualnie komplikacje mogą pojawić się jedynie w wyniku nieprzestrzegania podstawowych zasad kąpieli zimowych.

Najczęściej niedoświadczone „morsy” zbyt dużo czasu spędzają w wodzie lub niedostatecznie się rozgrzewają, co skutkować może wychłodzeniem organizmu. W takim wypadku pojawić się może przeziębienie, gorączka, a nawet zapalenie płuc.

Postępuj według wymienionych zasad, a morsowanie będzie dla ciebie przyjemnością, a dla twojego ciała zdrowym doświadczeniem.

Na podstawie artykułu opublikowanego przez Aleksandrę Chruścielewską 31.01.2020.

