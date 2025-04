Zastanawiasz się, jak wyszczuplić twarz? Najpierw spróbuj stwierdzić, co sprawia, że twarz jest zbyt pełna, później zastosuj odpowiednie postępowanie. Naprawdę wiele udaje się osiągnąć odpowiednimi ćwiczeniami i dietą. Czasami jednak są one bezradne w wyszczuplaniu twarzy i wtedy pozostaje zaakceptowanie odbicia w lustrze lub szukanie pomocy w medycynie estetycznej.

Spis treści:

Od czego się tyje na twarzy? Zbyt okrągła czy zbyt pełna twarz może mieć kilka przyczyn. Najbardziej oczywistym powodem jest nadwaga i otyłość. Wtedy tkanka tłuszczowa gromadzi się także na twarzy i szyi. W takiej sytuacji absolutną podstawą jest zastosowanie diety odchudzającej, którą warto wspomóc aktywnością fizyczną i ćwiczeniami twarzy, ale one pełnią jedynie rolę wspomagającą dietę.

W ramach treningu odchudzającego najlepiej sprawdza się regularna aktywność kardio o umiarkowanej intensywności wykonywana 3-6 razy w tygodniu. U niektórych osób dobrze sprawdzą się intensywniejsze treningi – HIIT lub inne treningi interwałowe o wysokiej intensywności. Nie należy ich jednak wykonywać częściej niż 2-3 razy w tygodniu.

W spalaniu kalorii pomagają też ćwiczenia siłowe, a ich dodatkową zaletą jest to, że lepiej ujędrniają ciało niż treningi kardio. W ujędrnianiu mięśni twarzy i jej modelowaniu pomogą ćwiczenia mięśni mimicznych (patrz niżej).

Jak się chudnie na twarzy?

U większości osób, żeby na twarzy było widać efekty odchudzania, masa ciała musi zmniejszyć się o minimum 3-4 kilogramów. U osób otyłych niezbędny jest znacznie większym spadek masy ciała, u osób szczupłych nawet 2 kg mniej mogą wyszczuplić twarz. Wiele też zależy od indywidualnych cech organizmu.

Czy jak schudnę, to zmieni mi się twarz?

Osoby z nadwagą i otyłe po schudnięciu z całą pewnością zauważą też zmiany na twarzy – niewątpliwie stanie się ona szczuplejsza. Osoby szczupłe, lecz z okrągłą, pełną twarzą, nawet po kuracji odchudzającej mogą nie zauważyć satysfakcjonującego wyszczuplenia buzi. Tak stanie się, gdy okrągła, pełniejsza twarz jest cechą wrodzoną – kuracja odchudzająca w takich przypadkach sprawia, że ciało staje się coraz szczuplejsze, a twarz nie chce znacząco się wyszczuplić. W takich przypadkach pomocna może być medycyna estetyczna.

Uwaga! Po 40-50. roku życia odchudzanie może sprawić, że twarz stanie się szczuplejsza, ale też zmarszczki staną się bardziej widoczne. Tłuszcz napina skórę twarzy, wygładzając zmarszczki. Pozbycie się go sprawia, że skóra jest luźniejsza i bardziej się marszczy.

Kolejną przyczyną mogą być obrzęki twarzy. W takiej sytuacji buzia nie jest nadmiernie otłuszczona, ale spuchnięta, co także daje efekt zbyt pełnej twarzy.

Najczęstszymi przyczynami obrzęków są:

infekcje,

reakcje alergiczne,

odwodnienie,

zaburzenia hormonalne,

przyjmowanie niektórych leków,

choroby: serca, nerek, tarczycy.

Aby ustalić przyczynę obrzęków twarzy, warto prawidłowo się nawadniać i skonsultować się z lekarzem. Wyeliminowanie infekcji, reakcji alergicznej czy zaburzeń hormonalnych powinno przywrócić twarzy szczuplejszy wygląd. Jeśli chodzi o przyjmowanie leków, to być może uda się zmodyfikować ich podawanie (inny lek, mniejsza dawka), aby leczenie nie przyczyniało się do obrzęków twarzy.

Przy spuchniętej twarzy można stosować drenaż limfy oraz ćwiczenia ogólne i mięśni twarzy, które pomogą obrzęki zmniejszać.

Wyszczuplanie twarzy dietą przeciwobrzękową

Bardzo ważna może okazać się też dieta przeciw obrzękom, która pomoże pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. U jej podstaw leży:

nawadnianie,

zdrowe żywienie,

unikanie soli, alkoholu, cukru ,

, sięganie po produkty bogate w magnez (np. gorzka czekolada, gorzkie kakao), potas (np. banany, pomidory, kiwi, ziemniaki), krzem (np. skrzyp, pokrzywa, czosnek, owoce ze skórką) i rutynę (cytrusy, pomidory, marchew, cebula),

stosowanie ziół wspomagających zmniejszanie obrzęków.

Bardzo ważne jest też wzbogacenie diety w białko, które wiąże wodę i pomaga organizmowi lepiej nią gospodarować. Białko znajduje się w chudym mięsie, nabiale, jajach, rybach, roślinach strączkowych.

Poniżej kilka ćwiczeń, które warto stosować, aby ujędrnić mięśnie twarzy i zwiększyć ich napięcie, co może pomóc nadać buzi szczuplejszy wygląd. Ćwicz codziennie.

1. Rozgrzewka – dmuchanie balonika

Nabierz powietrze do ust, wypychając policzki. Powoli, używając mięśni policzków, wciskaj powietrze z jamy ustnej przez złączone usta. Zrób 5-10 powtórzeń.

fot. Jak wyszczuplić twarz – dmuchanie balonika/ Adobe Stock, Wayhome Studio

2. Szeroki uśmiech

15-20 razy uśmiechnij się jak najszerzej, utrzymując ten uśmiech za każdym razem przez 2-3 sekundy.

fot. Jak wyszczuplić twarz – szeroki uśmiech/ Adobe Stock, Wayhome Studio

3. Dzióbek

15-20 razy ułóż usta w dzióbek i staraj się dodatkowo wciągnąć policzki. Utrzymuj tę minę przez 2-3 sekundy za każdym razem.

fot. Jak wyszczuplić twarz – dzióbek/ Adobe Stock, Wayhome Studio

4. Dociskanie języka do podniebienia

To ćwiczenie pomaga uzyskać ładniejszą linię szczęki, zmniejszając widoczność drugiego podbródka. Przyciśnij tył języka do podniebienia. Przy prawidłowo wykonanym ruchu, grdyka podjeżdża nieco do góry. Utrzymaj napięcie 3-5 sekund. Wykonaj 15-20 powtórzeń. Możesz skorzystać też z innych ćwiczeń na podwójny podbródek. Pomogą, jeśli będą wykonywane regularnie.

Nie, guma do żucia nie wyszczupla twarzy. Może za to powodować zwiększenie masy i objętości mięśni położonych w kątach żuchwy, przez co twarz stanie szersza u dołu (przy nadwadze) lub szersza u dołu i bardziej „kanciasta” (u osoby szczupłej). Żucie gumy nie zwiększa w znaczący sposób wydatku energetycznego, nie powoduje więc redukcji tkanki tłuszczowej.

