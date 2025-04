Skręty podstawowe

Zaczynamy od jazdy na krawędzi, deska ustawiona jest prostopadle do linii stoku, a ciężar ciała równomiernie rozłożony na obie nogi. Jadąc zwróceni tyłem do stoku (pozycja frontside) zaczynamy od ześlizgu bocznego na krawędzi przedniej. Jeśli delikatnie przeniesiemy ciężar ciała na nogę przednią, nos deski obróci się nieznacznie w dół i deska zacznie jechać. Wielkość skrętu deski i jej prędkość będą tym większe, czym mocniej obciążymy nogę przednią.

Po dojechaniu trawersem na krawędzi przedniej do końca stoku zatrzymujemy się, opieramy na kolanach i odwracamy deskę, abyśmy byli zwróceni przodem do stoku (pozycja backside). Technika jazdy w skos, gdy twarz i tułów mamy skierowane tyłem do kierunku jazdy, jest identyczna jak na krawędzi przedniej, z tym, że zaczynamy w pozycji zasadniczej z naciskiem na krawędź tylną.

Podobnie jak w trawersie na krawędzi przedniej, powinniśmy zostawiać za sobą ślad od wbijającej się w śnieg krawędzi deski.

Pamiętajmy, że czym bardziej nos deski zbliża się do linii spadku stoku, tym szybciej jedziemy. Na końcu każdego trawersu zatrzymujemy się i obracamy (np. w klęku lub kładąc się na plecy i obracając deskę) aż zjedziemy na sam dół.

Technika spadającego liścia

Podobna do trawersowania jest technika spadającego liścia, która dodatkowo zawiera zmianę kierunku. Ujmując najprościej, jest to ześlizgiwanie się, raz w jedną, raz w drugą stronę, które wymaga umiejętności jazdy tyłem deski do przodu (tzw. fakie). Technika ta stanowi podstawę do nauki skręcania, a jest niezmiernie przydatna na stokach stromych, gdy inne nasze umiejętności zawiodą.

Listek możemy ćwiczyć zarówno na krawędzi przedniej, jak i tylnej. Wychodząc z pozycji zasadniczej, odwracamy głowę spoglądając przez ramię w przód, pochylamy się na nogę przednią i trawersujemy stok. Dojeżdżając do jego końca, delikatnie wyhamowujemy, ale nadal utrzymujemy ciężar ciała na tej samej krawędzi. Odwracamy głowę w drugą stronę i przenosimy ciężar ciała na nogę tylną (która staje się teraz prowadzącą). Kontynuujemy trawers stoku do tyłu (część fakie). Trawersując tak raz w lewo, raz w prawo będziemy mieć z przodu na przemian nos deski lub jej tył.

Girlandy

Kolejnym manewrem wykonywanym na tej samej krawędzi są skręty łączone (popularnie nazywane girlandami). Warto je ćwiczyć na mało uczęszczanym, szerokim stoku, gdyż na początku deska może nam uciekać.

Aby wykonać girlandę na krawędzi tylnej, obciążamy przednią nogę i trawersujemy stok, ale z nosem deski skierowanym bardziej w dół stoku. Po rozpędzeniu się, odciążamy przednią nogę, przenosząc ciężar ciała nieco na pięty (tylna stopa wypycha tył deski po łuku). Deską wykonujemy łuk w poprzek linii spadku, delikatnie zwalniając, ale całkowicie nie wyhamowując. Po dojechaniu na drugą stronę stoku powtarzamy te czynności. Pamiętajmy, aby głowa i tułów były cały czas zwrócone w kierunku, w którym się poruszamy.