Dlaczego warto iść na zumbę?

Zumba to sport dla każdego - nieważne, ile masz lat, jaką masz kondycje i czy znasz chociażby podstawowe kroki jakiegokolwiek rodzaju tańca. W zumbie przede wszystkim chodzi o to, by po prostu dobrze się bawić. Na zajęciach spotkałyśmy kobiety zarówno dwudziesto-, jak i pięćdziesięcioletnie. I wszystkie nawet na moment nie przestały się uśmiechać!

Zebraliśmy w jednym miejscu najlepszych warszawskich instruktorów zumby, którzy pokazali nam, jak wyglądają zajęcia. Wbrew pozorom nie prowadziły ich jedynie kobiety - także mężczyźni zagrzewali uczestników do tańca!

Jeśli lubisz dobrze się bawić, masz ochotę krzyczeć wniebogłosy, a do tego spalić nawet 700 kcal w zaledwie godzinę, obejrzyj nasz film. I już dziś zapisz się na zajęcia!

