Na co dzień żyjemy w klimacie, który jest bardzo zmienny i wymagający ciągłego dostosowywania się pod względem ubioru. Za każdym razem chcemy zapewnić organizmowi pełen komfort - niezależnie od tego czy pada deszcz, wieje wiatr, pada śnieg, lub nawet jest upalnie. Podobnie musimy się zachowywać, jeśli chcemy spędzić udany dzień na nartach. Pogoda w górach bywa bardzo zmienna - o tym nie trzeba przypominać. Jednak musimy uzmysłowić sobie, że nasz ubiór również powinien być dostosowany do szybko zmieniającej się aury.

Z początku miły, słoneczny i mroźny dzień może zmienić się w lodowaty, pochmurny i wietrzny z silnym opadem śniegu. Jak w takim razie 'uodpornić się' na takie kaprysy pogody w trakcie uprawiania sportu? Przede wszystkim nie liczmy na bawełniane i flanelowe koszulki, swetry i puchowe kurtki. Te ubrania były dobre w czasach, gdy pojęcie odzieży technicznej w ogóle nie istniało. Przegląd naszej garderoby rozpocznijmy od odzieży najbliższej naszemu ciału:

1. Bielizna sportowa.

Jest to podstawowa warstwa ubrania. Zapewnia naszemu ciału poczucie ciepła i suchości. W chwili obecnej producenci prześcigają się w tworzeniu materiałów coraz lepiej odprowadzających wilgoć. W bieliźnie dobrej jakości możemy być pewni, że nasz pot zostanie skutecznie odparowany z naszej skóry i przekazany do kolejnej warstwy ubioru, a my zachowamy komfortowe ciepło. Na rynku mamy dostępny pełen wybór bielizny termicznej - koszulki z krótkim i długim rękawem, spodenki krótkie i długie, a wszystko o różnych grubościach, krojach i z dodatkiem domieszek wszelakich materiałów i nowości. Należy pamiętać, aby bielizna była dobrze dopasowana i nie krepowała naszych ruchów - najlepiej, jeśli będzie nieodczuwalną powłoką bezpośrednio chroniącą nasze ciało. Istotnym elementem będą również skarpety narciarskie. Na rynku mamy spory wybór różnych modeli. Odpowiednie skarpety gwarantują nam odprowadzanie wilgoci i zapewnią suchą i ciepłą stopę.

2. Odzież pośrednia.

Pomiędzy bielizną, a ubiorem zewnętrznym powinno się stosować dodatkowe warstwy zwiększające nasz komfort cieplny. Należy zwrócić uwagę, aby te materiały były również oddychające. Nie powinniśmy przerywać procesu odprowadzania wilgoci z kolejnych warstw ubioru. W dalszym ciągu zadbajmy o odzież dopasowaną do budowy naszego ciała. Wraz z poszukiwaniem większej ilości ciepła dokładamy kolejne warstwy. Stosujmy materiały typu polar, simless, wełna, flis i wszelkiego rodzaju membrany.

3. Odzież zewnętrzna. Bezpośrednio od warunków atmosferycznych ochrania nas odpowiednia kurtka. Zdecydowanie powinniśmy postawić na dobre, techniczne kurtki zawierające w sobie najwyższej klasy materiały. Ponownie zwróćmy uwagę na możliwość odprowadzania wilgoci oraz odporność na wiatr i wodę. Niezwykle istotne będzie dopasowanie. Warto zwrócić uwagę na ilość i umiejscowienie kieszeni. Kurtki typowo narciarskie będą posiadały liczne dodatki typowo dostosowane do potrzeb sportów zimowych - praktyczne kieszenie na karnet, gogle, telefon, ponad to fartuch, kaptur.

Nieodzownym elementem powinny być różnego rodzaju wywietrzniki. Dobra kurtka będzie idealnie sprawdzała się w mroźne grudniowe dni na stoku jak i w marcowym słońcu. Jedynie warstwa pośrednia powinna być zmieniana w celu zachowania komfortowej temperatury. W ciepłe dni wystarczy stosować kurtki typu sof tshell lub polar w odpowiedniej klasy windstopperem. Niestety dobra kurtka wymaga sporego wkładu finansowego, natomiast odpowiedni zakup będzie służył nam przez wiele lat.

4. Spodnie.

Podobnie jak w przypadku kurtek, parametry, na które musimy zwrócić uwagę to wodoodporność i możliwość odprowadzania nadmiaru wilgoci. Spodnie nie powinny być za długie, ani za ciasne. Każdy nasz ruch powinien być wolny od skrępowania. Modele stricte narciarskie są odpowiednio profilowane w miejscach kolan i w pobliżu nogawek. Przy dokonywaniu zakupu zwróćmy uwagę czy nogawki zmieszczą się na naszym bucie narciarskim, czy posiadają zamek błyskawiczny ułatwiający dostęp do klamer butów oraz fartuch śnieżny.

5. Czapka, rękawice.

Przez głowę tracimy spore ilości ciepła. Dlatego na nartach bardzo istotne jest używanie czapek z windstopperem, tak, aby zablokować możliwość przewiewania. Idealnym rozwiązaniem jest natomiast używanie kasku. Daje nam pełne bezpieczeństwo oraz skutecznie chroni od wszelkich warunków atmosferycznych.

Jeśli chodzi o rękawice stosujmy wytrzymałe materiały. Solidnie wykonane rękawiczki będą z nami przez lata i skutecznie ochronią nasze dłonie przed zimnem. Dobrym sposobem na zwiększenie ilości kumulowanego ciepła jest stosowanie dodatkowej pary cienkich rękawiczek wkładanych do środka właściwej rękawicy. Unikajmy tanich szmacianych rękawiczek, które w kontakcie ze śniegiem lub wodą zamieniają się w nasiąknięte worki kompletnie odbierające nam przyjemność z dnia na stoku.

Gwarancją udanego wypoczynku na świeżym powietrzu i w warunkach zimowych jest dobrze dopasowana i odpowiednia odzież. Nie żałujmy wysiłku i czasu poświęconego na wyszukanie i zakup sprawdzonych ubrań. Zapewnią nam poczucie komfortu i utrzymanie idealnej temperatury przez wiele, wiele lat.