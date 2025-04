Statystycznie już prawie co 3. Polak posiada własny rower. Niestety, wraz ze wzrostem ich popularności, rośnie również zjawisko kradzieży. Zobacz, jak temu przeciwdziałać!

1. Ubezpiecz swój jednoślad

Rozwiązaniem, które uchroni nasz portfel jest ubezpieczenie jednośladu. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy, które pomogą w sytuacji kradzieży z włamaniem czy nieszczęśliwego wypadku, a dodatkowo zawierają szereg innych usług skierowanych do rowerzystów. Warto jednak pamiętać, że taka polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji kradzieży roweru z miejsca zamkniętego (np. piwnica lub garaż).

2. Zadbaj o względy psychologiczne

Zwykle wystarczy by nasz rower był zabezpieczony lepiej niż te stojące obok. To skutecznie zniechęca złodzieja do połaszenia się na nasz jednoślad. Dodatkowo pamiętaj, że im mniej atrakcyjnie rower wygląda, tym lepiej. Złodzieje w większości kradną je w celu sprzedaży. Egzemplarz podrapany, pomalowany we wzorki utrudnia sprzedaż, a zwiększa szansę rozpoznania roweru i tym samym złapania złodzieja.

3. Przypinaj rower w odpowiednim miejscu

Najlepiej przypinaj rower w miejscach ruchliwych, gdzie wiele par oczu będzie mogło go doglądać. Dobrze, by objęty był zasięgiem kamery monitoringu. Rower zawsze przypinamy do elementu trwale związanego z gruntem.

4. Strzeż się podstawowych błędów

Częstym błędem jest zostawianie roweru nieprzypiętego, chociażby tylko na chwilę. Rower będący nawet w zasięgu naszego wzroku, kilka metrów od nas, może zostać skradziony. Złodziej wskoczy na niego i ucieknie, a pieszo go przecież nie dogonimy.

5. Nie wierz w pozory

Wielu z nas wierzy w skuteczność pozornego zabezpieczenia - osiedlowy monitoring, domofon do klatki czy tandetna linka nie są dla złodzieja żadną przeszkodą. Tymczasem doskonale usypiają czujność rowerzysty, któremu wydaje się, że jego rower jest bezpieczny.

6. Przypinaj rower w odpowiedni sposób

Zapinaj zawsze ramę i jedno koło roweru. Zapięcie powinno znajdować się jak najdalej od ziemi. Dodatkowo pamiętaj, by przypinać rower za najdroższe i największe elementy – ramę i koło. Absolutnie nie za elementy łatwo demontowane (koszyk czy bagażnik), delikatne (linka przerzutki czy łańcuch), ani za samo koło. Zamek dobrze jest zostawić nieco schowany – nie tyle przed złodziejem, co żartownisiami, którzy mogliby próbować wypełnić otwór na kluczyk np. klejem.

7. Nie oszczędzaj na zabezpieczeniu

Niestety, wszelkie linki złodziej przecina szybciej niż my otwieramy je kluczykiem. O wiele solidniejsze są łańcuchy i zapięcia typu U-lock, ale tylko te z hartowanej stali. A one niestety kosztują.

8. Zadbaj o bezpieczeństwo dodatkowych akcesoriów

Kradzieże lampek, liczników itp. to rzadkość. Mimo to jednak warto je demontować zostawiając rower – zwłaszcza, że w większości przypadków zdjęcie osprzętu trwa kilka sekund. Większym problemem jest natomiast kradzież części roweru – np. kół czy siodła. Z tego powodu warto zaopatrzyć się w szybkozamykacz do siodła, którego nie da się otworzyć bez klucza, a koła starać się przypinać razem z ramą do stojaka.

