Początek wiosny to ostatni dzwonek, by zacząć odbudowywać piękną figurę na wakacje. Pomogą w tym nocne treningi. Po zmroku możemy spacerować, biegać, jeździć na rowerze lub rolkach. Szczególnie dwie ostatnie aktywności warto wykonywać wieczorami, kiedy ruch w mieście nie jest już tak duży.

– To między innymi z tego powodu nocne treningi zyskują na popularności. Znaczenie ma też to, że łatwo dziś o nowoczesny sprzęt, który pomaga zachować aktywność nie tylko wtedy, kiedy jest jasno – mówi Weronika Kostrzewska z firmy Mactronic, będącej wiodącym producentem latarek i sprzętu oświetleniowego.

Sprzęt pomoże w nocnym trenowaniu



Ciemne ścieżki i brak oświetlenia sprawiają, że na trasie łatwo o potknięcie lub wjechanie w koleinę. Dobrej jakości lampka jest w tym przypadku niezbędnym gadżetem. Jaką należy wybrać?

– Stosujmy modele, w których źródłem światła są diody LED. Dają one mocne, jasne światło przy znikomym zużyciu baterii – mówi Weronika Kostrzewska. – Rowerzyści mogą wybrać designerskie i nowoczesne konstrukcje, jak te z czujnikiem natężenia światła w otoczeniu. Biegaczom polecam lampki z opaską na czoło.

Warto też stosować opaski odblaskowe (na rękę i nogę) lub opaski z diodą LED. Amatorzy roweru muszą też pamiętać o tylnej lampce, która zapewni dodatkowe bezpieczeństwo na trasie. Ważne też, by lampka do uprawiania sportu była możliwie lekka, miała wytrzymałą obudowę i była odporna na wstrząsy. Optymalne modele powinny mieć zasięg świecenia kilkudziesięciu metrów i generować równomiernie rozłożone światło, padające na drogę i bez znaczących różnic w jasności.

Dlaczego warto ćwiczyć wieczorem?



Po wyposażeniu w odpowiedni sprzęt można zacząć wieczorny trening. Taka aktywność daje wiele pozytywnych efektów. Wystarczy wymienić brak konieczności długich rozgrzewek, oszczędność czasu w trakcie dnia oraz zapewnienie sobie zdrowego snu. Najważniejsze jednak, że późne ćwiczenia są efektywniejsze.

Badania wykazały, że wieczorem nasza wydolność, siła maksymalna czy szybkość są wyższe o kilka procent w stosunku do wartości osiąganych przed południem. Zdaniem trenerów personalnych Fitness Setup, wieczorny trening stwarza lepsze warunki do wzrostu masy mięśniowej, siły lub wytrzymałości. W późnych porach zwiększa się wydzielanie hormonu wzrostu, który ma wpływ na regenerację, hipertrofię mięśniową i redukcję tkanki tłuszczowej.

Wieczorny trening jest znakomitą opcją na bicie personalnych rekordów oraz naprawdę intensywne ćwiczenia. Wysiłek fizyczny w późnych godzinach, np. 19:00-20:00, jest lepszy dla naszego układu odpornościowego. W czasie snu, po treningu, ciało może spokojnie wrócić do homeostazy, czyli wewnętrznej równowagi. Zmniejsza to np. ryzyko złapania infekcji, na którą można być narażonym, gdy regenerujemy się w ciągu dnia po porannym treningu.

