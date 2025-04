Każdy z poniższych testów określi stan twojej kondycji fizycznej. Możesz je wykorzystać nie tylko w celu jednorazowego pomiaru formy, ale również jako wskaźnik twoich postępów.

1. Jak zmierzyć siłę tułowia?

TEST „DESKI” Silny tułów to podstawa udanych ćwiczeń. Wzmocniony korpus gwarantuje bezpieczeństwo podczas biegania, a także codziennego życia i chroni przed urazami. Nie ma określonego testu na zmierzenie siły tej partii ciała. Jednak czas, w jakim możesz się utrzymać w pozycji „deski” jest jej najlepszym miernikiem.

JAK WYKONAĆ TEST? Połóż się twarzą do podłogi, a następnie odepchnij się na palcach stóp i na przedramionach. Patrz na podłogę, ciało utrzymuj w prostej pozycji od uszu do stóp. Odmierz czas.

WYNIKI TESTU: jeśli możesz utrzymać się w pozycji „deski” przez 45–60 sekund, twój korpus jest wystarczająco mocny. Za każdym razem staraj się wydłużyć trwanie w tej pozycji o dodatkowych kilka sekund.

2. Jak zmierzyć gibkość?

TEST PRZYSIADU I WYSIĘGU Do tego testu będziesz potrzebować linijki lub centymetra krawieckiego, a także trochę przestrzeni na podłodze.

JAK WYKONAĆ TEST? Usiądź z nogami wyciągniętymi przed siebie. Zrób wydech i postaraj się jednym płynnym ruchem dosięgnąć najdalej, jak potrafisz. Utrzymaj tę pozycję przez 2 sekundy. Zmierz odległość między palcami stóp (lub jeśli dosięgnęłaś to jeszcze dalej) a koniuszkami palców rąk.

WYNIKI TESTU:

ponad 21 cm poza palce stóp - DOSKONALE

- DOSKONALE 11-20 cm poza palce stóp - DOBRZE

- DOBRZE 0-10 poza palce stóp - PRZECIĘTNIE

- PRZECIĘTNIE 10 cm przed palcami stóp - PONIŻEJ PRZECIĘTNEJ

- PONIŻEJ PRZECIĘTNEJ powyżej 10 cm przed palcami stóp - SŁABO

3. Jak zmierzyć swoje tempo?

BIEG LUB MARSZ NA 1600 METRÓW Znajdź płaski teren lub skorzystaj z elektrycznej bieżni. Ustaw na niej 1% wzniesienia.

JAK WYKONAĆ TEST? Spróbuj pokonać 1600 m (biegnąc lub idąc) tak szybko, jak zdołasz.

WYNIKI TESTU:

poniżej 6 minut - DOSKONALE

poniżej 8 minut - BARDZO DOBRZE

poniżej 10 minut - DOBRZE

10-12 minut - SATYSFAKCJONUJĄCO

powyżej 12 minut - SŁABO

