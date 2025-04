Zawsze brakowało ci sił i czasu na uprawianie sportu? A może kiedyś miałaś ulubioną dyscyplinę, ale z powodu nadmiaru zajęć zrezygnowałaś z regularnych treningów? W tej chwili to nieistotne. Najważniejsze, że możesz szybko nadrobić zaległości. Wystarczy, że od dziś zaczniesz spacerować.

Reklama

Jak spacerować, żeby schudnąć i poprawić kondycję?

Sport dobry dla wszystkich

Chodzenie to sport dobry dla wszystkich – zarówno osób zdrowych i w doskonałej kondycji, jak i kobiet w ciąży, maluchów, seniorów czy rekonwalescentów. Na spacer możesz więc wybrać się w pojedynkę, z przyjaciółką lub całą rodziną. Im częściej będziesz chodzić, tym lepiej!

Spacerowanie ma mnóstwo zalet. Podczas marszu ustępuje napięcie mięśni i spada poziom adrenaliny, czyli hormonu wydzielanego pod wpływem stresu. Uwalniają się też endorfiny – hormony odpowiadające za dobry nastrój.

Co daje chodzenie z kijkami

Sposób na zdrowie i szczupłą sylwetkę

Spacery pozwalają zrzucić nadwagę. Zależnie od tempa marszu spalamy od 200 do 300 kalorii na godzinę. Na tym nie koniec!

Maszerowanie poprawia krążenie krwi. Powoduje, że wzrasta poziom dobrego cholesterolu i poprawia się wydolność serca. Jeśli są regularne, zmniejszają ryzyko zawału i aż o 60% obniżają prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu 2 u dorosłych należących do grupy największego ryzyka.

Poznaj technikę chodzenia nordic walking!

Tajemnica wiecznej młodości

Spacery na świeżym powietrzu sprawiają, że organizm jest lepiej dotleniony. Dzięki temu szybciej się regeneruje i wykorzystuje więcej substancji, których dostarczasz mu z pożywieniem.

Chodzenie wzmacnia mięśnie nóg i pośladków, rzeźbiąc ich kształy, a jeśli podczas energicznego marszu włączysz do pracy ręce – zaangażujesz także mięśnie ramion oraz podtrzymujące kręgosłup. Nie ma lepszego sposobu, by mieć zdrową cerę, szczupłą sylwetkę i sprężyste ruchy, czyli wszystko, co odpowiada za młody wygląd.

Jak prawidłowo oddychać w trakcie ćwiczeń?

Dobry start

Chcesz zacząć spacerować? Ubierz się w sposób dostosowany do pogody (najlepiej warstwowo) i nie zapomnij o wygodnych butach. Podeszwa powinna zapewniać dobrą amortyzację, szczególnie w okolicach pięt.

Przegląd najlepszych butów do nordic walking

Na intensywny spacer lepiej nie wybierać się z pełnym żołądkiem. Posiłek zjedz 2-2,5 godziny przed wyjściem.

Nie forsuj się. Pierwszego dnia spaceruj 5-10 minut, potem stopniowo coraz dłużej. Weź pod uwagę, że długość przemierzanego dystansu liczy się mniej niż systematyczność spacerów. Staraj się chodzić przynajmniej 3-4 razy w tygodniu.

Marsz najlepszy na odchudzanie

Superpomysł na trening

Brakuje ci czasu na ćwiczenia? Trenuj mimochodem, np. w drodze do pracy albo po zakupy. Potrzebujesz na to nie więcej niż 20 minut.

Aby zamienić spacer w trening, wystarczy podkręcić jego tempo. Zwiększając prędkość marszu o 0,8 km/godz, przyspieszasz bowiem spalanie kalorii o 25%.

Zbiór ćwiczeń dla wszystkich początkujących

Przed wyjściem z domu zabierz więc ze sobą zegarek lub stoper. Włącz go i zacznij powoli maszerować. Następnie, co minutę stopniowo przyspieszaj kroku, aż do momentu, w którym zaczniesz prawie truchtać (powinno to nastąpić w 9 minucie treningu). Maszeruj tak przez 60 sekund, a potem zacznij co minutę odrobinę zwalniać, by ostatecznie znów iść powoli.

Spacer to świetny sposób na spalenie tkanki tłuszczowej i usprawnienie matabolizmu!

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Jakie efekty przynosi spacer z kijkami?

ABC wiosennego spaceru

Odchudzające spacery

Reklama

Autorka jest dziennikarką "Poradnika Domowego".