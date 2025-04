„Nie chce mi się, nie mam siły, może jutro, jeszcze zdążę” – zapomnij! Nigdy więcej nie używaj tych zwrotów. Czas działać tu i teraz. Wszystko, co miałaś zrobić jutro – zrób Nał!

Reklama

Wymówkom mówimy NIE

Kierujesz się zasadą - czego nie zrobię dziś, zrobię jutro? Zmień to! Dzięki aktywności, podejmowaniu zdecydowanych działań i odpowiedniej organizacji zyskasz więcej, niż myślisz. Niestety, przez ciągłe odkładanie rzeczy na później nie ma mowy o rozpoczęciu regularnych treningów, czy utrzymaniu zdrowej diety. Zastąp jutro na dziś! Zamiast myśleć o tym, co możesz zrobić, kiedy odłożysz daną rzecz na później, zastanów się - co otrzymasz, robiąc ją od razu!

Sama dla siebie

Zmotywuj się i działaj na własne konto. Koleżanka miała z tobą chodzić na fitness, ale częściej namawia cię na ciasto i kawę, niż na ćwiczenia? Powiedz ,,nie dziękuję” i weź los w swoje ręce! Twój mężczyzna obiecał ci wspólny jogging, a sam wybrał mecz w telewizji? Ubierz ciepły sportowy strój i wybierz się na samotny bieg, czemu nie? Nie musicie wszystkiego robić razem. Pamiętaj, nie zawsze oglądanie się na innych wyjdzie ci na dobre!

Na uprawianie sportu i bycie witalnym, tak jak na picie wody, zawsze jest odpowiednia pora. Motywacja jest w tobie! Nie oglądaj się na innych i nie wynajduj kolejnych wymówek. Najlepszym momentem by zacząć, jest właśnie ten, który trwa. Zrób to Nał! z Nałęczowianką!

Nigdy nie jest za późno

Myślisz, że nie ma dla ciebie nadziei? To bzdura. Aktywny tryb życia zacznij właśnie teraz! Zawsze można znaleźć czas na zdrowy posiłek, szklankę wody i chwilę ćwiczeń. Sama z totalnego lenia kanapowego przeszłam na zdrowy tryb życia właśnie z dnia na dzień! Teraz cieszę się i każdy dzień wypełniam potężnym zastrzykiem pozytywnej energii.

Reklama

Wzór idealny

Kiedy przestaniesz odkładać wszystko na później, to szybko zauważysz, że stajesz się wzorem dla innych. Twoi przyjaciele, dzieci, a nawet pracodawca od razu zauważą pozytywną zmianę! Pomimo tego, że na twojej głowie będzie więcej zajęć, to ilość twojej energii wystarczy na wypełnienie ich podwójnie. Zacznij działanie NAŁ!