Niezależnie od rodzaju sportu, jakim zimą się pasjonujemy potrzebujemy, sporo siły, elastyczności, wytrzymałości oraz wyćwiczenia równowagi. Nawet biegi narciarskie w wersji turystycznej, nie-wyczynowej, wymagają właściwego przygotowania. Chodzenie na nartach tylko pozornie jest tym samym, co chodzenie po ulicy.

Bieganie na nartach

Bieganie na nartach wymaga znacznie obszerniejszych ruchów niż zwykłe, czy nawet wyczynowe bieganie. A jazda na nartach krokiem łyżwowym wymaga dużego wysiłku przy nadzwyczaj rozciągniętym kroczu. Pamiętajmy, że na nartach biegamy w znacznym pochyleniu tułowia i praktycznie ciągle jesteśmy w pozycji skręconej. Raz ciągnie razem lewa ręka i prawa noga, a za chwilę jednocześnie prawa ręka i lewa noga. Nasz tułów jest więc maksymalnie i naprzemiennie skręcany z dużym wysiłkiem. Pracują wszystkie mięśnie: brzucha, pleców, ramion i pośladków.

Dlatego przed sezonem powinniśmy regularnie wykonywać ćwiczenia skrętne: stajemy prosto w lekkim rozkroku, zakładamy drążek (np. kij od miotły) na ramiona, wyciągamy na niej ręce i wykonujemy niezbyt szybkie, ale możliwie najobszerniejsze skręty tułowia w biodrach. Dziesięć w każdą stronę. Ręce, barki i ramiona powinny nieprzerwanie przylegać do drążka. Następnie lekko się pochylamy i wykonujemy kolejne dziesięć skrętów.

Gdzie się wybrać na narty?

Narciarstwo zjazdowe i snowboarding

W narciarstwie zjazdowym i snowboardingu potrzebujemy za to zwrócić uwagę na elastyczność zarówno nóg, jak i wyżej położonych partii ciała. Odpowiednio rozciągnięte mięśnie nie tylko pozwalają nam uniknąć kontuzji, ale i są zbawienne przy precyzyjnym wykonywaniu ruchów. Pamiętajmy też o wyćwiczeniu równowagi, co zwiększy naszą stabilizację (szczególnie kolan i kostek). W tym celu powinniśmy wykonywać przysiady na jednej nodze lub wchodzić na niestabilne powierzchnie, np. chwiejne chody.

Natomiast dla ogólnej sprawności ruchowej niezmiernie istotny jest układ krążenia. Do treningu świetnie nadają się np. steppery eliptyczne, których różne prędkości, pochylenie i kierunek zmuszają do pracy mięśnie pośladkowe, ścięgna podkolanowe i mięśnie ud.

Bardzo ważna rolę odgrywa ogólna siła (wymaga jej zwłaszcza narciarstwo zjazdowe i snowboard). Wiąże się to z taliowaniem nart, które są krótsze i umożliwiają jazdę w większym wychyleniu. Wymaga to od narciarza lub snowboardzisty jazdy w niskiej pozycji przy dużej prędkości. Pomocne są tu wszystkie ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, ud i rozciągające plecy.

Należy pamiętać, że we wszystkich dyscyplinach zimowych ważna jest praca nóg. Najlepsze rezultaty treningowe uzyskujemy przez wykonywanie różnych rodzajów skoków: przeskoki siłowe, proste podskoki do góry i w bok, podskoki z ugiętymi kolanami w linii, podskoki w pozycji do jazdy. Są to ćwiczenia wytrzymałościowe, których intensywność i liczbę powinniśmy zwiększać stopniowo.