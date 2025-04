Budowa jachtu

Reklama

Spoglądając na kadłub (główny element konstrukcyjny jachtu) w stronę jego przedniej części (zwanej dziobem), po prawej stronie mamy prawą burtę, a lewą po drugiej. Przestrzeń między dziobem, a tylnią częścią (zwaną rufą) nazywa się śródokręciem.

Kadłub najczęściej jest wykonany z laminatów lub tworzyw polietylenowych zapewniających mu wysoką wytrzymałość, a dla zmniejszenia oporu wody jego powierzchnia jest gładka. Wodoszczelne pokrycie kadłuba to pokład (zwykle porowaty), który może być płaski lub zabudowany nadbudówką. Sternika i załoga zajmuje miejsce w specjalnym wgłębieniu w pokładzie, zwanym kokpit, którego wielkość zależy od przeznaczenia jachtu.

Warto przeczytać: Jak się ubrać i co zabrać na żagle?

Podział jachtów

Ze względu na stateczność jachty dzielimy na balastowe, mieczowe i balastowo-mieczowe. Pływalność żaglówki w razie wywrotki uzyskuje się dzięki hermetycznym komorom wypornościowym lub blokom styropianu, w które wyposażone jest większość łodzi. Miecz łodzi, czyli lekka płetwa umocowana jest w skrzynce mieczowej i wysuwana lub wychylana pod dno łodzi, ma zwiększyć opór boczny kadłuba, tym samym zapobiegając dryfowi jachtu w bok.

Do steru!

Do kierowania jachtem służy ster. Jego wykonane ze stopu jarzmo i zamocowana w nim plastikowa płetwa muszą cechować się ogromną wytrzymałością. Na jachtach mniejszych (prawie wszystkich na śródlądziu) do wychylenia steru od osi łódki używa się rumpla, na większych – montuje się raczej koło sterowe.

Określanie rodzaju żaglówki

Typ żaglówki (np. slup, kecz, fregata, jol, szkuner, itp.) określamy przez rodzaj takielunku, a więc całego wyposażenia na zewnątrz kadłuba, łącznie z masztem/ masztami powyżej linii pokładu jednostki. Bomem nazywamy drzewce lub poziome belki mocujące dolny lik żagla. Maszt, jak i bom, zamocowany przegubowo piętą do dolnej części masztu, wykonane są ze stopów aluminiowych, rur stalowych lub drewna.

Główny maszt (najczęściej stoi na pierwszym miejscu od dziobu) to grotmaszt, a drugi – to bezanmaszt.

Do głównych części takielunku zaliczamy olinowanie stałe (potocznie zwane stalówką) i ruchome. Pierwsze służy do podtrzymania masztu: sztag (z przodu) i achtersztag (z tyłu) w płaszczyźnie podłużnej, a wanty podtrzymują i usztywniają maszt w płaszczyźnie poprzecznej. Drugie pozwala stawić i opuszczać żagle w pionie (fały, kontrafały), sterować żaglami podczas żeglugi (szoty, talie) i właściwie wyprofilować żagle w zależności od siły wiatru (halsówki, obciągacz bomu i in.).

Słowniczek żeglarskiego osprzętu

Warto jeszcze wspomnieć o kilku elementach drobnego osprzętu, bez których żeglarstwo nie może się obejść:

Knagi - służące do mocowania lin

Kipy - mocowane do pokładu metalowe/drewniane bloczki służące przeprowadzaniu szotów żagli

Reklama